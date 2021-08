Kindle 10 w mega promocji. Za te pieniądze nie kupisz lepszego czytnika e-booków

Nie masz żadnej wymówki, by nie kupić Kindle’a. Najlepszy czytnik e-booków jest dostępny w super cenie.

Jeśli chodzi o e-czytniki, istnieje Kindle, a potem długo, długo nic. Nawet najtańszy Kindle 10, podstawowy wariant z podświetleniem ekranu, wyprzedza konkurencję o kilka długości, jeśli chodzi o wygodę czytania, płynność działania interfejsu i jakość obsługi.

Teraz Kindle jest dostępny na Amazon.pl w super cenie. Nie kupuj tylko jeśli już go masz.

Kindle w promocji na Amazon.pl

Tylko od dziś (04.08) do przyszłej środy (11.08) Kindle 10. Gen. w wersji bez reklam dostępny będzie na Amazon.pl w cenie 289,99 z darmową dostawą. To o ponad 100 zł mniej niż w regularnej cenie, która wynosi 399 zł. Dla przypomnienia, jest to czytnik z podświetlanym ekranem o ostrości 167 ppi, pamięcią 8 GB i czasem pracy wynoszącym ponad miesiąc. Od droższego Kindle’a Paperwhite odróżnia go w zasadzie tylko ostrość wyświetlacza i brak odporności na zachlapanie, ale w tej cenie i tak niczego lepszego nie znajdziecie.

Kindle 10 w promocji na Amazon.pl

Do kompletu można zakupić też oryginalne etui dopasowane do Kindle’a 10. Gen., wykonane z tkaniny i podszyte mikrofibrą. Etui dostępne jest w kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim i kupimy je w cenie 129,99 zł.

Etui do Kindle 10 w promocji na Amazon.pl

Nie ma lepszego czytnika niż Kindle.

I nie ma tańszego czytnika niż Kindle 10, który chociaż zbliżałby się poziomem jakości i dopracowania do czytnika Amazonu. Wielu ludzi jest zrażonych do e-booków, bo zaczynało swoją przygodę z książkami elektronicznymi na czytnikach innych firm; nierzadko na najtańszych modelach, których jakość woła o pomstę do nieba. Kindle 10 to zupełnie inna jakość.

W tak dobrej cenie to nie tylko dobry zakup dla siebie, ale też świetny pomysł na prezent dla książkoholika w twoim otoczeniu. Jeśli Kindle nie przekona go do książek elektronicznych, to żaden inny czytnik tego nie zrobi.