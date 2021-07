Wordpress to najpopularniejsza opcja do zakładaniu wszelkich stron internetowych. Warto pamiętać, że nie jest jednak jedynym dostawcą takich usług. W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo ciekawych stron oferujących to samo, a czasami nawet więcej. Jakie więc są najciekawsze alternatywy dla Wordpress?

Z tego artykułu poznasz strony:

Wix

Wix to naprawdę ciekawa alternatywa, która z pewnością pozwoli stworzyć wiele nawet mało zaawansowanym użytkownikom. Katalog gotowych szablonów oraz bardzo intuicyjny edytor strony działający na zasadzie „przeciągnij i upuść”. Pozwala on na szybkie i łatwe tworzenie dobrze wyglądających witryn. Dodatkowo sam interfejs zarządzania jest bardzo uporządkowany. Daje możliwość przyporządkowywania witryn do folderów oraz szybkiego podglądu statystyk.

W darmowym wariancie nie mamy niestety możliwości wybrania adresu strony. Jest on generowany na podstawie naszego adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz nazwy strony, którą podamy przy tworzeniu. Przechodząc na płatny wariant jest oczywiście możliwość zmiany adresu. Dodatkowo Wix obsługuje także handel elektroniczny i umożliwia właścicielom witryn przyjmowanie płatności online przez PayPal lub Authorize.net.

Zalety

Bardzo intuicyjny kreator strony

Wygodny i przejrzysty przegląd statystyk

Handel internetowy oraz możliwość przyjmowania płatności

Wady

Brak własnego adresu strony w darmowym wariancie

Weebly

To kolejna propozycja dla początkujących użytkowników. Na start otrzymujemy dostęp do katalogu szablonów, spośród których możemy do woli wybierać, a następnie uruchamiamy edytor, dzięki któremu wybrany szablon można dostosować do własnych potrzeb. Ze wszystkim można poradzić sobie od ręki, bez jakiejkolwiek znajomości programowania. Weebly wyposażono w funkcję „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu wszystkie elementy są na wyciągnięcie myszki.

Niestety, funkcja handlu elektronicznego jest nieco ograniczona i nie spełnia wszystkich wymagań. Za to Weebly pozwala na używanie niestandardowych nazw domen.

Zalety

Duży wybór gotowych szablonów

Wygodny edytor

Wady

Ograniczona funkcja handlu elektronicznego

Jimdo

Jimdo to serwis cieszący się dużą popularnością. Utworzono w nim już ponad 20 milionów witryn internetowych. W planie darmowym otrzymujemy dostęp do bazy szablonów. Decydując się na plan płatny, otrzymamy dodatkowo obrazy, treści i prosty sklep internetowy.

Trzeba jednak pamiętać, że Jimdo jest dużo prostszym rozwiązaniem niż Wordpress. Nie jest też tak elastyczny pod względem edycji szablonu. Jednak to dobre i solidne narzędzie. Decydując się na nie mamy pewność, że wszystko zostało zaprojektowane tak, jak trzeba z dbałością o szczegóły.

Zalety

Stabilny i solidny

Prosty w użyciu interfejs

Wady

Mało rozbudowany

Joomla

Joomla to popularne oprogramowanie CMS, które posiada dużą społeczność użytkowników i programistów. Posiada wiele funkcji, które znamy z Wordpressa, a nawet więcej. Podobnie, jak Wordpress, Joomla także posiada rozszerzenia i szablony.

To bardzo elastyczna platforma. Pozwala na zarządzanie wielojęzycznymi stronami internetowymi oraz posiada funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego, co znacznie utrudnia włamanie się do witryny. Wiele osób uważa, że Joomla to po prostu bezpieczniejsza opcja. Hakerzy dużo częściej jako cel ataku wybiorą giganta, jakim jest Wordpress, bo to po prostu bardziej się opłaca.

Zalety

Duża społeczność i wsparcie

Posiada dodatkowe funkcje zabezpieczeń

Wady

Nieco przestarzały interfejs

Squarespace

Squarespace to ciekawe i nowoczesne narzędzie. Katalog szablonów jest spory, a propozycje bardzo estetyczne i stylowe. Dodatkowo każdy szablon jest responsywny, co oznacza, że automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu odwiedzającego. Ta funkcja gwarantuje, że witryna będzie wyglądać dobrze zarówno na komputerze, jaki i smartfonie.

Niestety, pewne dość ważne funkcje zostały tu ograniczone, między innymi opcje związane z SEO i pozycjonowaniem. Nie można dostosowywać tytułów i opisów stron meta, przez co Squarespace nie jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o blogowanie. Kolejną wadą jest ograniczona głębokość nawigacji (tylko dwa poziomy) oraz brak funkcji dla stron wielojęzycznych.

Zalety

Bardzo estetyczne i dobrze wyglądające szablony

Każdy szablon jest dostosowany do urządzeń mobilnych

Wady

Bardzo ograniczone funkcje SEO

Webnode

Ta propozycja przyda się przede wszystkim przy tworzeniu stron wielojęzycznych. Niewiele narzędzi posiada tę opcję. Sam Wordpress jest przystosowany do publikowania tylko w jednym języku. Oczywiście można to zmienić, instalując odpowiednie wtyczki. Jednak dla mniej zaawansowanych użytkowników Webnode może być ciekawym i o wiele łatwiejszym rozwiązaniem.

Zalety

Pozwala tworzyć strony w wielu językach

Posiada funkcje handlu internetowego

Wady

Brak bardziej zaawansowanych funkcji

Webflow

Ta platforma pozwala na tworzenie witryn bez jakiegokolwiek programowania. Korzystając z gotowych szablonów oraz intuicyjnego edytora w zasadzie każdy może stworzyć świetnie wyglądającą witrynę.

Webflow pozwala przejąć pełną kontrolę nad HTML5, CSS i JavaScript bez konieczności pisania żadnego kodu. Nie posiada jednak tak wielu funkcji jak Wordpress, jest zdecydowanie prostszy.

Zalety

Przyjazne dla początkujących użytkowników

Edycja wyglądu bez żadnego kodowania

Wady

Mało zaawansowany, może nie wystarczyć bardziej wymagającym

Ghost

To narzędzie skupia się przede wszystkim na blogowaniu. Jego podstawową zaletą jest porządek i czystość interfejsu, który znacznie ułatwia poruszanie się i tworzenie treści. Ghost zapewnia przejrzyste pisanie oraz przeglądanie dla autorów i użytkowników.

Dodatkowo umożliwiono łatwe i intuicyjne przenoszenie treści z witryn Wordpress. Ghost umożliwia tworzenie stron responsywnych, które dopasowują się do rozmiaru ekranu.

Zalety

Czysty, przejrzysty interfejs

Umożliwia tworzenie stron responsywnych

Wady

Brak darmowego planu, tylko 14-dniowy okres próbny

Drupal

Podobnie jak Wordpress i Joomla ten CMS ma dużą bazę użytkowników oraz programistów. Obsługuje prawie 2,1% wszystkich witryn internetowych, w tym Biały Dom, The Economist, stan Georgia i wiele innych.

Drupal ma moduły i motywy, podobnie jak wtyczki i motywy WordPress. Niestety, interfejs jest nieco bardziej skomplikowany i z pewnością wymaga nieco więcej czasu na poznanie i nauczenie niektórych funkcji. To rozwiązanie jest polecane bardziej zaawansowanym użytkownikom, którzy mają już pewne doświadczenie z CMS.

Zalety

Duże wsparcie społeczności

Duża baza modułów rozszerzających funkcje strony

Wady

Skomplikowany interfejs