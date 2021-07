To gdzie jest ten egzoksiężyc?

Cały dysk pyłowy okrąża planetę PDS 70c, gazowego olbrzyma przypominającego Jowisza, oddalonego od nas o blisko 400 lat świetlnych. Choć pierwsze informacje wskazujące na obecność dysku zostały odkryte już jakiś czas temu, to do teraz niemożliwe było ustalenie, czy na pewno należy on do planety. Teraz już się to udało.