W App Storze pojawiła się nowa aplikacja, z której ucieszą się zarówno profesjonalni maklerzy, jak i gracze zainteresowani akcjami CD Projekt RED. mBank Giełda można już pobierać na iPhone’y. Niestety, póki co tylko na iPhone'y.

Na bankowość mobilną nie ma co w Polsce narzekać, bo praktycznie każdy bank ma nowoczesną aplikację do obsługi rachunków, a karty płatnicze można podpiąć pod takie usługi jak Apple Pay i Google Pay. Gorzej jest z usługami maklerskimi i dostępem do giełdy papierów wartościowych z poziomu smartfona.