Ładujesz 10 minut, jedziesz 800 km. Współwynalazca baterii litowo-jonowej ma pomysł, jak to zrobić

Długość ładowania elektrycznych samochodów to w tym momencie jeden z największych problemów tych pojazdów. Na szczęście wygląda na to, że idzie duża rewolucja. Jej autorem jest nikt inny, jak współwynalazca akumulatora litowo-jonowego.

Rachid Yazami – marokański inżynier i wynalazca – współodpowiada za jeden z ważniejszych wynalazków nowoczesnej cywilizacji, z którego większość z nas korzysta na co dzień. Chodzi o akumulator litowo-jonowy. To Yazami opracował jego grafitową anodę, czyli biegun ujemny. I wygląda na to, że niebawem będziemy dziękować wynalazcy za kolejny przełom.