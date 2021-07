Wszystkie telefony wyglądają tak samo. Jaki smartfon wybrać, żeby zabłysnąć w towarzystwie?

Większość dostępnych na rynku smartfonów jest do siebie łudząco podobna. Podpowiadamy, jaki smartfony wybrać, aby wyróżnić się z tłumu.

Smartfon jest bez dwóch zdań najbardziej personalnym gadżetem elektronicznym, a mimo to… producenci na przestrzeni ostatnich latach zrobili wszystko, by telefony stały się homogeniczne. Takie same. Każdego roku ma premierę kilkadziesiąt nowych urządzeń, a mimo to jak przejdziemy się do elektromarketu i przyjrzymy się im położonym obok siebie na półkach, to niemal wszystkie wyglądają tak samo. Po pleckach jeszcze niektóre modele da się odróżnić, ale od frontu? Nie ma szans.

Coraz trudniej wyrazić smartfonem jakikolwiek indywidualizm, nie mówiąc już o kupieniu telefonu, który będzie przykuwał spojrzenia i rodził pytania postronnych obserwatorów. Nie znaczy to jednak, że takich telefonów nie ma. Na każdej półce cenowej znajdzie się sprzęt inny niż wszystkie.

Jaki smartfon wybrać, żeby wyróżnić się z tłumu?

Mogę na początku powiedzieć, jakiego nie wybierać. Wbrew przekonaniu wielu osób, takim smartfonem wcale nie jest iPhone. Smartfonów Apple’a jest już w Polsce tak wiele, że kupując iPhone’a nie wyróżniasz się z tłumu, tylko wtapiasz się w tłum. To samo dotyczy większości urządzeń popularnych marek – Xiaomi, Samsunga czy Oppo. Większość ich modeli jest do siebie łudząco podobna, a między markami różnice również bywają marginalne. Na rynku jest jednak kilka perełek i nie na wszystkie trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy.

Jaki smartfon wybrać? POCO M3

POCO M3

Bodajże najtańszym wyróżniającym się smartfonem jest POCO M3. Prawdę mówiąc, jeśli możecie uniknąć, to nie kupujcie tego urządzenia, bo są lepsze produkty w tej cenie. Nie zmienia to jednak faktu, że imitująca skórę plastikowa obudowa i nietypowa wyspa aparatów skutecznie stawiają POCO M3 przed szeregiem smutnych, nudnych smartfonów z najniższych półek cenowych.

Jaki smartfony wybrać? POCO X3 PRO

POCO X3 PRO

„Uboższa” marka Xiaomi regularnie okazuje się być tą lepszą, a już na pewno tą ciekawszą w rodzinie. Tak właśnie jest z POCO X3 Pro lub nawet POCO X3 NFC, który wcale nie kosztuje więcej od porównywalnych Redmi, a jest od nich o niebo ciekawszy, zarówno od strony specyfikacji, jak i wyglądu.

Wizualnie POCO X3 PRO może się podobać. Ma bardzo nietypową wyspę aparatu i nie wiadomo po co wielki napis POCO na pleckach. Nieco odpustowo, ale hej – dzięki temu się wyróżnia.

W przeciwieństwie jednak do M3, X3 PRO jest też przy okazji fantastycznym smartfonem o potężnej specyfikacji, z całkiem przyzwoitym aparatem i wielkim akumulatorem. Jeśli chcesz się wyróżnić z tłumu kupując telefon do 1300 zł, lepszej opcji nie ma.

Jaki smartfon wybrać? Realme GT

Realme GT

Gdyby Realme GT miał szklane lub plastikowe plecki, wzrok konsumentów prześlizgiwałby się po nim nie zaszczycając dłuższym spojrzeniem. Realme GT ma jednak plecki pokryte wegańską skórą, do tego w wyścigowym, żółtym kolorze, które przełamuje czarny, wyścigowy pas. Ta kombinacja prezentuje się rewelacyjnie, a jakby tego było mało, Realme GT jest szybki nie tylko z nazwy czy wyglądu, ale także z działania – to bodajże najtańszy smartfon z procesorem Snapdragon 888, a jednocześnie jeden z najszybszych smartfonów na świecie.

Jaki smartfon wybrać? Asus ZenFone 8

Asus ZenFone 8

Ok, od strony stylistycznej Asus ZenFone 8 nie jest ani przesadnie urodziwy, ani przesadnie ciekawy. Tak naprawdę to jego plecki są po prostu nijakie. Sęk w tym, że pomimo nijakiego designu ten telefon i tak wyróżnia się z tłumu, bo jest najmniejszym topowym smartfonem z Androidem, jakiego można kupić.

W dobie smartfonów z ekranami 6,5” i większymi, jego wyświetlacz 5,92” jest odświeżająco malutki, a obudowa odświeżająco poręczna. A jako że większość konsumentów tęskni za małymi smartfonami (albo przynajmniej tak im się wydaje), sam rozmiar ZenFone’a 8 będzie magnesem przyciągającym ciekawskie spojrzenia.

Jaki smartfon wybrać? Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5 z kolei przyciąga wzrok z dokładnie odwrotnych powodów niż mały ZenFone 8. Jego obudowa nie jest mała i nijaka, tylko ogromna i wzorzysta, zwłaszcza w wariancie Ultimate. Nawet jednak najtańsze wersje trudno pomylić ze „zwykłymi” smartfonami, bo wystarczy jeden rzut oka by poznać, że to urządzenie dedykowane graczom.

Zważywszy na to, jak dobrym smartfonem jest przy okazji ROG Phone 5 (i jak absurdalnie dobre ma głośniki!), często polecam go szukającym smartfona do 4000 zł zamiast bardziej „klasycznych” opcji od Samsunga czy Xiaomi. Może nie ma najlepszego aparatu na świecie, może jego obudowa nie jest wodoszczelna, ale kombinacja potężnych podzespołów, ogromnego akumulatora, rewelacyjnych głośników i cudnej „inności” sprawia, że nie sposób koło niego przejść obojętnie.

Jaki smartfon wybrać? Motorola Razr 5G

Motorola Razr 5G

Najprostszym sposobem na wyróżnienie się z tłumu przy użyciu smartfona jest kupienie składanego telefonu. Najtańszym z nich obecnie jest właśnie Motorola Razr 5G. Trzeba mieć świadomość, że kupując Motorolę Razr 5G wydajemy blisko 6000 zł na de facto smartfon ze średniej półki, z podzespołami, jakie znajdziemy w telefonach za mniej niż 2000 zł.

Ten fakt przestaje jednak mieć większe znaczenie po pierwszym złożeniu ekranu. Obcowanie z nowoczesnym telefonem z klapką jest tak satysfakcjonujące, że Motoroli można wybaczyć zastosowanie słabszych podzespołów. Nie są one zresztą odczuwalne na co dzień, bo Razr 5G działa z idealną płynnością, a zastosowanie słabszego procesora pozwoliło też uzyskać całkiem niezły czas pracy na jednym ładowaniu.

Jaki smartfon wybrać? Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Jeśli kompromisy wydajnościowe nie wchodzą w grę, a nadal chcesz mieć składany smartfon, Galaxy Z Flip 5G to dobry zamiennik Motoroli. Napędza go znacznie potężniejszy procesor Snapdragon 865, więc wydajności mu nie zabraknie, a mimo to energii w akumulatorze nadal wystarcza na cały dzień.

Samsung Galaxy Z Flip 5G jest też bardziej dopracowany konstrukcyjnie od Motoroli, choć to też po części kwestia preferencji. Jednemu spodoba się ikoniczny podbródek, żywcem wyjęty z pierwotnej serii Razr, drugiemu spodoba się bardziej zwarty i kanciasty design Z Flipa 5G. Składany Samsung ma z całą pewnością dużo większy, dużo lepszy wyświetlacz Super AMOLED, który zachwyca nie tylko składaniem, ale też jakością wyświetlanego obrazu.

Jaki smartfon wybrać? Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 może i jest najdroższym smartfonem na rynku, ale jest też urządzeniem, które się najbardziej na tym rynku wyróżnia. Nie da się go pomylić z żadnym innym urządzeniem i nie sposób nie przykuć zaciekawionych spojrzeń, gdy wyciągniemy z kieszeni telefon w miejscu publicznym i jednym ruchem przemienimy go w tablet. Nigdy nie zostałem zaczepiony ze smartfonem tyle razy, co podczas testu Galaxy Z Fold 2. Nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się nowymi gadżetami, pytali „wow, co to za telefon?”. A Galaxy Z Fold 2 naprawdę jest „wow”.

Już 11 sierpnia ma się zresztą ukazać jego następca, wespół z następcą Galaxy Z Flip 5G. Według niepotwierdzonych informacji obydwa sprzęty mają być nieco tańsze od obecnej generacji, więc jest nadzieja, że już niedługo kupno najbardziej wyróżniających się z tłumu smartfonów nie będzie oznaczało konieczności wydania dwóch średnich krajowych.