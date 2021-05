Laptop doskonały powinien umieć dopasować się do użytkownika. Spectre x360 14 to potrafi

To zabawne, ale już w maju możemy rozmawiać o faworycie do tytułu najlepszego notebooka 2021 r. Jednak nawet najlepsze urządzenia nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych potrzeb użytkownika. HP mocno się jednak do tego zbliżył.

Trudno się nie zakochać w HP Spectre x360 14. Polecam waszej uwadze recenzję, w której Łukasz Kotkowski z charakterystyczną dla niego drobiazgowością wziął pod lupę najnowszego ultrabooka od HP. Był pod niemałym wrażeniem – i trudno mu się dziwić. Czy to jest najlepszy laptop na rynku?

W przypadku przenośnych PC bardzo nie lubię tak kategorycznych stwierdzeń. Każdy z użytkowników ma nieco inne oczekiwania względem komputera, często wzajemnie się wykluczające. Dlatego dobrze jest, gdy producent zapewnia w swoim sprzęcie jak najszerszy wybór funkcji i dodatkowych możliwości. Tak, by użytkownik mógł dopasować sprzęt pod swoje indywidualne potrzeby.

HP Spectre x360 14 zapewnia wiele różnych sposobów na interakcję z komputerem.

Sprawdzi się świetnie gdy jest obsługiwany za pomocą gładzika i klawiatury. Dołączony do zestawu z komputerem rysik może stanowić genialny dodatek do tworzenia adnotacji w dokumentach czy edycji grafiki. Różnorodne złącza zapewniają zgodność z licznymi urządzeniami peryferyjnymi. Nawet zabezpieczenia biometryczne dopasowują się do potrzeb klienta – użytkownik może wykorzystać zarówno odcisk palca, jak i uwierzytelnianie twarzą.

HP pomyślało nawet o estetach: Spectre x360 14 dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych. W zależności od gustu, wybrać możemy srebrną, niebieską bądź czarną wersję kolorystyczną. Mógłbym wymieniać dalej, ale nawet mniej zorientowani w ofercie rynkowej Czytelnicy zdają sobie sprawę, że zawsze istnieje granica personalizacji komputera przenośnego. Tyle że HP pomyślało i o tym.

W ofercie HP i jego oficjalnych partnerów handlowych pojawił się bogaty wybór akcesoriów dedykowanych temu niezwykłemu komputerowi. Spectre x360 14 jest zgodny z multum rodzajów urządzeń. Te prezentowane poniżej znacząco rozszerzają jego funkcjonalność.

Dla użytkowników PowerPointa czy Prezentacji Google. Mysz HP Elite Presenter to idealny kompan prezenterów i wykładowców.

Stworzenie ciekawej i merytorycznej prezentacji to jedno. Największą sztuką jest wygłoszenie jej przed publicznością. Od strony technicznej, wystarczy podłączyć laptopa pod projektor czy inne wykorzystywane w audytorium urządzenie, włączyć tryb prezentacji w PowerPointcie czy podobnej aplikacji i już. No… prawie. Bo jeszcze trzeba tą prezentacją zarządzać – na przykład zmianą slajdu na kolejny.

Elite Presenter to mysz, która jest wręcz stworzona do takich zadań. Nie tylko można ją wykorzystać jako uzupełnienie gładzika z dowolnymi aplikacjami, to na dodatek wyposażona jest w dodatkowe przyciski dedykowane właśnie prezentacjom. A jakby tego było mało, HP Elite Presenter oferuje funkcję wirtualnego wskaźnika laserowego – dzięki czemu użytkownik może wskazać łatwo swojej publiczności na slajdzie dokładnie to, o czym teraz opowiada.

Coś bardziej klasycznego. Tradycyjna mysz HP Spectre 700 to jedno z najlepszych tego rodzaju urządzeń na rynku.

Nie wszyscy użytkownicy potrzebują myszy hybrydowej ułatwiających prowadzenie prezentacji. Dlatego też do oferty HP trafiło coś bardziej klasycznego – choć w żadnym razie nudnego. Spectre 700 doskonale uzupełni wbudowany w Spectre x360 14 gładzik. Ten co prawda jest jednym z najlepszych touchpadów na rynku – obsługuje gesty i jest bardzo precyzyjny. Czasem jednak myszka bywa niezastąpiona.

Spectre 700 jest bardzo wygodna i ergonomiczna. Jej charakterystyczny kształt gwarantuje możliwość długiej pracy przed komputerem bez bólu nadgarstka. Jest też bardzo precyzyjna, za sprawą wbudowanego w nią czujnika laserowego o rozdzielczości 1200 dpi. HP Spectre 700 można podłączyć do komputera zarówno za pomocą przewodu USB, jak i bez kabli – przez Bluetootha.

HP Spectre x360 14 oferuje użytkownikowi dużą liczbę różnorodnych złącz. Jeśli to za mało, kolejne zapewni replikator portów HP ZBook G2.

Szanse na wykorzystanie wszystkich złącz najnowszego Spectre’a wydają się znikome. Niektórzy bardziej wymagający użytkownicy prawdopodobnie jednak nie zgodzą się z tą opinią. Z myślą o nich HP opracował replikator portów ZBook, dzięki któremu do laptopa podłączyć można wszystko, co użytkownik ma w domu bądź biurze.

Kompaktowy replikator ZBook G2 zajmie pojedyncze złącze USB-C laptopa. W zamian zaoferuje dostęp do sieci przewodowej, ładowanie akumulatora czy możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza (w uniwersalnym standardzie DisplayPort). Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji port D-Sub pojedyncze złącze audio. W kwestii USB znajdziemy tu trzy złącza USB 3.0, w tym jedno o większej mocy. Szybką łączność internetowa zapewni port RJ-45, a wydajną wymianę danych złącze Thunderbolt 3.

A coś bardziej mobilnego? HP Travel Dock zmieści się do futerału z laptopem.

ZBook G2 projektowany był z myślą o wykorzystaniu go podczas pracy na biurku. Dla tych, którzy bardzo potrzebują wielu różnych złącz i którzy pracują w nieustannym biegu, HP przygotował mobilną stację dokującą Travel Dock.

Travel Dock podłączany jest do komputera za pomocą złącza USB-C. W zamian zaoferuje dodatkowe jedno złącze USB 2.0, jedno USB 3.0, VGA, HDMI i nawet Ethernet. A to wszystko w absurdalnie kompaktowej obudowie o wymiarach 16,5 x 55 x 145 mm.

Kiedy piękny, 14-calowy wyświetlacz OLED 3K2K to za mało. Zewnętrznym monitorem HP U28 4K nie pogardzą nawet zawodowi graficy.

HP Spectre x360 14 wyposażono w jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Siłą rzeczy jest on jednak względnie niewielki – by laptop łatwo mieścił się do torby i do plecaka. Na dodatek praca na kilku wyświetlaczach jest bardzo wygodna. Warto rozważyć kupno zewnętrznego monitora. Idealnym kompanem Spectre’a będzie HP U28, pracujący w rozdzielczości 4K.

Monitor ten nie tylko oferuje fantastyczną jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości, to na dodatek może pełnić funkcję replikatora portów. Obsługuje łączność przez USB-C, DislayPort i HDMI. Dodatkowo, U28 zapewnia pokrycie palet barwnych sRGB i DCI-P3. Użytkownicy spędzający dużo czasu przed komputerem docenią funkcję filtra niebieskiego światła, która nie wpływa na odwzorowanie kolorów.

*Tekst powstał przy współpracy z firmą HP