Wysoki rabat, błyskawiczna wysyłka. Roboty sprzątające yeedi w promocji na AliExpress

Producent autonomicznych robotów sprzątających marki yeedi przygotował ciekawą promocję na swoim oficjalnym profilu w sklepie AliExpress. Można zaoszczędzić nawet 100 zł, a same urządzenia wysyłane są z Polski.

Yeedi to kolejny gracz na rynku robotów sprzątających. W przeciwieństwie do konkurencji, firma ta zdecydowała się skupić swoje wysiłki właśnie na doskonaleniu tego rodzaju urządzeń i – przynajmniej na razie – nie zajmuje się żadnymi innymi sprzętami inteligentnego domu.

Efektem tych starań mają być funkcjonalne roboty sprzątające, które oferowane są po niewygórowanej cenie. Są łatwe w obsłudze i ponoć bardzo wydajne. A teraz dostępne w promocyjnej cenie – by przekonać polskich konsumentów do nowej marki. Wszystkie z trzydniową dostawą z magazynu z Polski.

Roboty sprzątające – promocja na AliExpress. Dostępne są trzy modele marki yeedi.

Pierwszy z nich to model yeedi k650. Sprawdzić ma szczególnie u tych klientów, którzy mają w domu psa lub kota. Jego silikonowe szczotki zostały zaprojektowane z myślą o wszechobecnej sierści, dzięki czemu ta się w nią nie wplątuje, a użytkownik robota nie musi co chwila przerywać cyklu sprzątania celem jej usunięcia. Powinien poradzić sobie również z każdym zabrudzeniem za sprawą mocy ssącej 2000 pa. Jest też względnie cichy – generując hałas na poziomie 56 dB.



Robot sprzątający yeedi k650 oferowany jest z rabatem 12 dol. Cena końcowa: 152,99 dol.

Drugi to yeedi k700. Wyposażony jest zarówno w system odkurzania, jak i mopowania. Przy czym nie tylko mopuje, ale również i sterylizuje podłogi za sprawą dodatkowego zbiornika na środek dezynfekujący. Moc ssąca 2000pa powinna wystarczyć do wessania nawet największych zabrudzeń. Sam robot wyposażony jest również w system mapujący, dzięki czemu uczy się rozkładu mieszkania użytkownika i w efekcie szybciej wykonuje cykl sprzątania. Za sprawą licznych czujników nie spadnie ze schodów i potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 1,6 cm.



Robot sprzątający yeedi k700 oferowany jest z rabatem 21 dol. Cena końcowa: 194,28 dol.

Ostatni z promowanych modeli to yeedi 2 hybrid. Robot równocześnie odkurza i mopuje podłogi i ma siłę ssącą aż 2500 pa. Wyposażony jest w system czujników i mapowania otoczenia – można nim zarządzać za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Jego adaptacyjny system szczotek powinien sobie poradzić z każdym rodzajem powierzchni – od dywanów do szczelin w twardych podłogach. Za sprawą podwójnego filtrowania jest też przyjazny alergikom. Jest też zgodny z Asystentem Google oraz Alexą.



Robot sprzątający yeedi 2 hybrid oferowany jest z rabatem 27 dol. Cena końcowa: 253,60 dol.