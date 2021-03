Xiaomi ma się czego bać. Znamy polskie ceny realme 8 Pro

10 interakcji

Już 8 kwietnia na rynek trafią nowe smartfony realme 8 Pro, które mają powalczyć o klientów z modelem Redmi Note 10 Pro. Udało nam się poznać ich polskie ceny i, co tu dużo mówić, jest naprawdę nieźle!

Jeżeli nie jesteście na bieżąco z rynkiem smartfonów, możecie nie zdawać sobie sprawy z istnienia marki realme, która w Polsce zadebiutowała rok temu. Od tego czasu wydała kilka ciekawych modeli, z których największą popularnością cieszyły się serie realme 6 oraz realme 7.

W skład tej ostatniej wchodził model realme 7, czyli tani smartfon z szybkim ładowaniem i ekranem 90 Hz, realme 7 5G, czyli najtańszy smartfon 5G na rynku oraz realme 7 Pro, czyli kosztujący mniej niż 1300 zł z ekranem AMOLED oraz ekstremalnie szybkim ładowaniem 65W. W mojej opinii były to jedne z najlepszych tanich i średniopółkowych sprzętów 2020 roku.

Teraz na polski rynek trafi seria realme 8.

Oba smartfony zostały już zaprezentowane w Chinach, więc znamy ich specyfikację. realme 8 jest wyposażony w procesor MediaTek Helio G95, 4/6 GB RAM, 64/128 GB pamięci UFS 2.1 rozszerzalnej za pomocą karty pamięci microSD. Znalazł się tu też 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 60 Hz z czytnikiem linii papilarnych, moduł NFC do płatności, akumulator 5000 mAh z ładowaniem 30W oraz cztery aparaty, z których najlepszy będzie miał rozdzielczość 64 megapiksele.

Także realme 8 Pro na papierze nieznacznie różni się od poprzednika. Napędza go ten sam procesor (Snapdragon 720G) wspierany przez 6 lub 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci UFS 2.1 ze slotem na karty microSD. Wbudowany akumulator ma niezmienioną pojemność 4500 mAh i wspiera nieco wolniejsze, bo 50-watowe zamiast 65-watowego ładowanie. Największą zmianą jest wprowadzenie aparatu 108 megapikseli, który ma robić zdjęcia w niespotykanej dotąd jakości w tej półce cenowej. Pozostałe elementy, w tym ekran, są takie jak w modelu realme 8.

Oznacza to, że model realme 8 różni się od realme 7 głównie zastosowaniem ładniejszego ekranu o mniejszej częstotliwości odświeżania, zaś realme 8 Pro od realme 7 Pro odróżnia przede wszystkim lepszy aparat.

Ile będą kosztować nowe smartfony realme?

Jeżeli chodzi o model realme 8, to jego cena jest jeszcze nieznana. Z kolei w przypadku realme 8 Pro wariant 6/128 GB ma kosztować 279 euro (ok. 1300 zł), zaś 8/128 GB 299 euro (ok. 1400 zł). Nam udało się jednak potwierdzić u źródła zbliżonego do producenta, że realme 8 Pro w słabszej wersji ma kosztować mniej niż 1200 zł (prawdopodobnie 1199 zł), zaś w mocniejszej ma być droższy o 100 zł (prawdopodobnie 1299 zł).

Dla porównania, Redmi Note 10 Pro 6/128 GB kosztuje 1399 zł, zaś wariant 8/128 GB 1499 zł. Oznacza to, że propozycja realme jest zauważalnie tańsza i może być bardziej opłacalna. Co prawda to smartfon Xiaomi za 200 zł różnicy oferuje ekran 120 Hz, ale to tańsze realme ma dużo szybsze ładowanie 50W oraz bardziej dopracowane oprogramowanie.

Między tymi smartfonami występują zatem niewielkie różnice, ale pod względem ceny to realme 8 pro może okazać się lepszym wyborem. Czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się już za nieco ponad tydzień, gdy recenzenci będą mogli opublikować pierwsze wrażenia z testowania nowych modeli realme. Niemniej jednak coś mi mówi, że Xiaomi ma się czego bać.