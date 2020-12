Do sprzedaży właśnie trafił realme 7 5G, którego cena wynosi 1299 zł. Oznacza to, że mamy tu do czynienia z najtańszym smartfonem obsługującym łączność nowej generacji. Sprawdziliśmy, co zmieniło się w nim względem standardowego realme 7.

realme 7 to dosyć świeży smartfon, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i do dziś uważam go za jeden z najciekawszych modeli na półce cenowej do 1000 zł. Jego główne cechy to duży akumulator wspierający szybkie ładowanie, odpowiednio wysoka wydajność i ekran z odświeżaniem 90 Hz. Właśnie z tych powodów realme 7 był polecany jako smartfon m.in. dla oszczędnych graczy.

Z kolei zwykli użytkownicy mogli docenić wyświetlacz sporych rozmiarów, zestaw czterech aparatów, a także obecność wszystkich niezbędnych standardów łączności, w tym NFC do płatności zbliżeniowych. Więcej na temat standardowego realme 7 dowiecie się z naszej recenzji.

realme 7 5G jest do niego podobny, ale nie identyczny.

Pod względem wizualnym zmieniło się naprawdę niewiele. Fronty obu urządzeń prezentują się identycznie, zaś plecki różnią się wyłącznie kształtem aparatów. Także specyfikacja obu sprzętów jest podobna, a wszelkie zmiany wynikają głównie z dodania łączności 5G, która może działać na obu slotach SIM.

Konieczne było zastosowanie procesora wspierającego 5G, więc zamiast MediaTeka Helio G95 zastosowano układ Dimensity 800U od tego samego producenta. Jest on też nieco szybszy i bardziej energooszczędny, bo wykonano go w procesie technologicznym 7 zamiast 12 nm. Producent zdecydował się, by pozostałe elementy specyfikacji realme 7 5G odpowiadały wyższym wariantom standardowego realme 7. Mamy tu więc 6 GB RAM i 128 GB pamięci, podczas gdy Realme 7 był dostępny w wariantach 4/64 (799 zł), 6/64 (899 zł) oraz 8/128 (1099 zł)

Użycie mocniejszy podzespołów pozwoliło też na podbicie częstotliwości odświeżania ekranu. Mamy więc 6,5-calowy panel IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 zamiast 90 Hz. Dzięki temu obraz będzie jeszcze bardziej płynny, opóźnienia między klatkami jeszcze niższe, a co za tym idzie, graczom smartfon ten jeszcze bardziej się spodoba.

Czy warto kupić realme 7 5G?

Odpowiedź jak zwykle brzmi: to zależy. Jeżeli zależy wam na łączności 5G i macie ograniczony budżet, to realme 7 jest tym modelem, na który powinniście szczególnie zwrócić uwagę, bo… jest dobry, tani i ma 5G.

Sytuacja komplikuje się, gdy dostęp do internetu nowej generacji nie jest Waszym priorytetem. Różnica cenowa między realme 7 8/128 oraz realme 7 5G wynosi zaledwie 200 zł i jest ona uzasadniona. Jednak moim zdaniem znacznie bardziej opłacalny wariant realme 7 to 6/64, którego cena wynosi 899 zł. Różnica między tym smartfonem i realme 7 5G to już 400 zł i wtedy bardziej opłacalny wydaje się wariant bez 5G.

Musicie zatem sami odpowiedzieć, jak bardzo zależy Wam na nowym standardzie łączności i wybrać odpowiedni sprzęt. Sam zdecydowałbym się na wariant z 5G, ponieważ od kilku dni mam okazję korzystać z niej nie tylko w wybranych miejscach, ale też na własnym osiedlu. A to zupełnie zmienia perspektywę na jej przydatność.