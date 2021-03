Ceny w górę. Do napojów w Polsce zostanie doliczona kaucja za butelkę i puszkę, bo ekologia

Dawno minęły czasy oddawania szklanych butelek zwrotnych w zamian za zwrot kaucji wpłacanej podczas zakupu napoju. Teraz jednak okazuje się, że system depozytowo-kaucyjny wróci i nie będzie obejmował jedynie butelek szklanych.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przyznał, że w celu zachęcenia Polaków do recyklingu, rząd planuje wprowadzić model kaucyjny w odniesieniu nie tylko do opakowań szklanych, ale także butelek plastikowych oraz puszek.

Koszt opakowania, min. 50 gr będzie doliczany do napoju podczas zakupu i zwracany przy oddaniu butelki przy kolejnej wizycie w sklepie. Jak na razie jednak są to bardzo ogólne założenia. Specjaliści zauważają, że z jednej strony 50 gr będzie kwotą wystarczająco niską dla konsumentów podczas zakupu, z drugiej strony natomiast wyższa kwota kaucji bardziej mobilizowałaby klientów do zwrotu butelki do sklepu. Jak na razie jest jeszcze wiele decyzji do podjęcia. Jedną z nich jest to czy za obsługę systemu będą odpowiedzialni producenci czy też państwo, bo także to będzie miało wpływ na wysokość kaucji.

Panie, gdzie ja mam to położyć?

Eksperci zauważają jednak, że choć idea jest jak najbardziej właściwa, to z jej stosowaniem mogą być poważne problemy. Właściciele małych sklepów najzwyczajniej nie będą mieli miejsca na przechowywanie wszystkich pustych butelek i puszek. Zważając na to, ile pustych opakowań po napojach produkuje przeciętne polskie domostwo, można przypuszczać, że niewielkie sklepy osiedlowe po prostu utoną w pustych opakowaniach.

Nie zmienia to jednak faktu, że „klamka już zapadła” i przepisy i tak zostaną wprowadzone w życie. Jeżeli Polska zdecyduje się na tzw. system producencki, to wszyscy producenci na rynku będą odpowiedzialni za organizację całego łańcucha dostaw i odbioru butelek. Z pewnością wpłynie to na ostateczną cenę kaucji. Czas na opracowanie systemu odbioru i utylizacji opakowań sztucznych mamy do 5 stycznia 2023 r. Taką datę graniczną ustalono w przyjętej przez Unię Europejską dyrektywie o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Koszt wdrożenia systemu na terytorium całego kraju szacowany jest obecnie na 5 mld złotych w przeciągu pierwszych 10 lat. Nie jest to niski koszt, ale należy przy tym pamiętać, że do 2025 r. Każdy kraj Unii Europejskiej będzie musiał odzyskiwać 77 proc. odpadów plastikowych. Za każdy nieprzetworzony kilogram odpadów poniżej tego progu, kraj będzie płacił karę rzędu 0,80 euro. Aktualnie w Polsce odzyskuje się zaledwie 40 proc. plastiku, więc na najbliższe cztery lata pozostało sporo do nadrobienia.