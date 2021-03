Gaming na poważnie? Tylko z uchwytem bungee na mysz

Motospeed Q20 to uchwyt na mysz zaprojektowany z myślą o osobach, które na poważnie myślą o gamingu, a nawet e-sporcie. Ten gadżet sprawi, że już nigdy nie będziesz miał problemów z przewodem myszki.

Jeżeli świat profesjonalnego gamingu nie jest ci obcy, na pewno wiesz, że dominują w nim akcesoria przewodowe. Myszy i klawiatury na kablu zapewniają dużo lepsze osiągi niż akcesoria bezprzewodowe narażone na lagi i niestabilne połączenie. W świecie, gdzie liczy się każda milisekunda, jakość połączenia jest na wagę złota.

Niestety przewody, choć są niezawodne, to potrafią uprzykrzyć życie gracza. Kabel od myszki potrafi o coś zahaczyć, a w skrajnych przypadkach może ograniczać ruchy. Z myślą o takich sytuacjach powstał Motospeed Q20, czyli gamingowy uchwyt typu bungee na przewód myszy.

Motospeed Q20 to sprzęt dla graczy, którzy traktują granie na poważnie.

Jest to uchwyt typu bungee, w którym przewód myszy jest umieszczony w wystającym ramieniu. Taka konstrukcja nie ogranicza ruchów myszy i jednocześnie eliminuje problemy z tarciem, jak i przypadkowymi zahaczeniami kabla o inne elementy na biurku.

Jednocześnie ramię zapewnia stałe zamocowanie kabla w jednym miejscu, co jest idealnym rozwiązaniem do ćwiczeń, ponieważ zapewnia całkowitą powtarzalność ruchów. Nie ma lepszej metody, by wyrobić sobie pamięć mięśniową potrzebną w dynamicznych grach. Konstrukcja jest od spodu wyposażona w antypoślizgowe nóżki, dzięki którym całość zachowuje stabilność.

Motospeed Q20 pełni też rolę wygodnego hubu USB.

Hub USB daje dostęp do czterech portów USB 2.0 umieszczonych bezpośrednio w akcesorium, dzięki czemu znajdują się w wygodnym miejscu na biurku, w zasięgu ręki. Pozwala to podłączyć dodatkowe akcesoria lub naładować inne urządzenia, np. smartfon.

Całość dopełnia podświetlenie LED RGB, które można skonfigurować, wybierając nie tylko kolor, ale i sposób świecenia.

Urządzenie Motospeed Q20 kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie 99 zł. Jeśli myślisz o graniu na poważnie, warto je rozważyć.