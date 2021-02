TVP Info straszy Polaków ruterami Wi-Fi. Powołali się na stronkę Anty 5G

3 interakcji

Finansowany z pieniędzy podatników internetowy serwis informacyjny namawia nas do walki z elektromagnetycznym smogiem i, jeśli tylko to możliwe, zaprzestania korzystania z sieci bezprzewodowych. Czemu ma służyć ta propaganda?

W serwisie informacyjnym TVP Info pojawiła się krótka i dość zagadkowa publikacja. Gdyby to był inny serwis nikt by się tym specjalnie nie przejął, jednak tu mamy do czynienia z dziennikarstwem, na które wszyscy pod przymusem się składamy finansowo. Mam nadzieję, że przedziwna publikacja wynika ze słabego zbadania tematu przez odpowiadającego za nią autora-anonima. A nie w wyniku nacisków na miłościwie panujące nam władze ze strony jakiegoś prywatnego podmiotu czy służb.

Artykuł – znajdujący się pod tym adresem – zawiera w sobie wiele ziaren prawdy. Dla przykładu wspomina o negatywnym wpływie nadużywania Internetu na samopoczucie, co jest oczywiście prawdą. Uzależnienie od Internetu bez wątpienia może prowadzić do złego samopoczucia a wiele form promieniowania w istocie wpływa na zdrowie fizyczne. Problem jednak leży w poincie materiału.

Dziennikarze TVP Info, powołując się na Stop5G.com.pl, sugerują, że za te problemy współodpowiadają rutery Wi-Fi. A jako rozwiązanie tychże problemów proponują korzystanie z Internetu za pośrednictwem przewodów Ethernet. No… nie. Zdecydowanie nie.

TVP Info i Koalicja Polska Wolna od 5G namawiają do wyłączania ruterów Wi-Fi

Obawy niewykształconych dziennikarzy prawdopodobnie wywołuje słowo promieniowanie. Rzeczywiście, rutery Wi-Fi zdecydowanie promieniują. Sęk w tym, że istnieją różne rodzaje promieniowania. Dla przykładu, promieniowanie radioaktywne może być śmiertelnie groźne. Z kolei promieniowanie świetlne – widoczne gołym okiem za każdym razem, jak włączymy lampkę z żarówką – jest dla nas absolutnie niegroźne.

Istnieje wiele form promieniowania. W kontekście poruszanego problemu możemy podzielić je na dwie grupy: promieniowanie jonizujące oraz promieniowanie niejonizujące. To drugie nie przenika naszego organizmu i nie ma na niego wpływu. Wiemy to nie tylko z ogólnej teorii, ale i z dedykowanych zagadnieniu badań naukowych.

Według badań Światowej Organizacji Zdrowia z 1996 r. przeprowadzonych na częstotliwościach od 0 Ghz do 300 GHz (domowe rutery operują w zakresie 2,4-5,8 GHz), rutery domowe nie mają żadnego wpływu na organizm, między innymi z uwagi na bardzo niską moc sygnału (około 100 miliwatów). Do podobnych wniosków doszli badacze z uniwersytetu w Pensylwanii. Dodatkowo, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – podlegająca WHO – zaklasyfikowała poziom promieniowania z ruterów, po badaniach, do grupy 2B. W tej samej grupie znajduje się aloes czy benzyna.

W trakcie pisania tego tekstu TVP Info zmieniło treść swojej publikacji

Wyszło dość groteskowo.

Tekst realizowałem przez około 45 minut. Na szczęście badania naukowe są mi dobrze znane i łatwe do odnalezienia w Internecie. Dziennikarze z TVP Info potrzebowali ponad doby na weryfikację swojego tekstu i aktualizację. Przynajmniej wnioskując po godzinach zapisanych w nagłówku tekstu. I nawet dałoby się przymknąć na to oko – ktoś się pomylił i teraz naprawia swój błąd. Zmieniono jednak wyłącznie wprowadzenie do tekstu, tak zwany lead. Sam tekst pozostał w tej samej wymowie, więc lead… przeczy reszcie artykułu.



Według przygotowanego przez rząd budżetu na bieżący rok media narodowe otrzymają z pieniędzy podatników zastrzyk gotówki w formie dwóch miliardów złotych. Ustawy budżetowej nie może zawetować nawet prezydent.