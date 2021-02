Waaagh! Total War: Warhammer III już oficjalnie. Gra zapowiada się cudownie

Total War to jedna z najlepszych serii gier strategicznych w historii, a jej warhammerowy spin-off został ciepło przyjęty przez fanów tego uniwersum. Trzecia część trylogii ma być jeszcze bardziej rozbudowana i zakrojona na jeszcze większą skalę.

Nie znacie serii Total War? Jeżeli uwielbiacie gry strategiczne, to niezwłocznie powinniście nadrobić zaległości. Niemal każda odsłona tej serii była niezwykle udana – z nielicznymi wpadkami. Na dodatek powstał bardzo sympatyczny spin-off tej serii, który zamiast odnosić się do realiów historycznych, przenosi nas do uniwersum Warhammera.

Zapowiedziana właśnie trzecia część Total War: Warhammer ma być ponoć na razie ostatnią. Przez ostatnie kilka dni jej twórcy drażnili fanów krótkimi zajawkami najnowszej odsłony. Dziś gra została oficjalnie zapowiedziana. A także opublikowano jej filmowy zwiastun.

Total War: Warhammer III oficjalnie. Gra pojawi się jeszcze w tym roku.

Nowa odsłona zabierze nas w jeszcze więcej regionów, w tym do Królestwa Chaosu czy Krainy Wschodu. Pojawią się też nowe rasy, w tym Kislev i Kataj, a także nowe frakcje Bogów Chaosu (Khorne’a, Nurgle’a, Slaanesha i Tzeentcha). Creative Assembly, czyli studio odpowiedzialne za grę, zapewnia w zapowiedzi, że czeka nas najbardziej różnorodny w historii serii zestaw legendarnych bohaterów, ogromnych potworów, latających kreatur i zaklęć.

Podobnie jak w poprzedniej części, również i w trójce będzie można zaimportować mapy z wcześniejszych odsłon, dzięki czemu można będzie przeprowadzić całą wyjątkowo długą kampanię. Choć ta możliwość akurat ma trafić jako darmowy dodatek do gry już po jej wydaniu.

Total War: Warhammer III pojawi się na platformach Steam i Epic. Gra ma być zgodna z Windowsem, macOS-em i Linuxem (dwie ostatnie wersje pojawią się w nieco późniejszym terminie). Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Wiemy tylko, że gra pojawi się jeszcze w tym roku.