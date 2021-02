Będzie nowy PUBG. New State to battle royale osadzone w przyszłości

PlayerUnknown’s BattleGrounds, czyli battle royale będące inspiracją dla Fortnite’a, doczekało się nowej wersji. PUBG: New State trafia od razu na smartfony i tablety.

Fani gier battle royale mogą sobie już ostrzyć zęby na nową produkcję od PUBG Studio. PUBG: New State będzie dla zwykłego PlayerUnknown’s BattleGrounds tym, czym najnowsze odsłony z cyklu Call of Duty: Black Ops są dla marki Call od Duty i przeniesie nas w przyszłość.

PUBG: New State osadzone jest fabularnie lata po podstawowej wersji PlayerUnknown’s BattleGrounds.

Jeśli chodzi o mechanikę, to możemy spodziewać się klasycznego trybu battle royale, który rzuci na jedną mapę setkę graczy po to, by zabijali się nawzajem aż do momentu, aż zostanie tylko jeden gracz lub zespół. PUBG Studio obiecuje jednak pewne zmiany w formule.

Jak podaje The Verge, jedną z nowości, jakie mogą pojawić się w PUBG: New State jest system ulepszeń broni zdobywanych podczas meczu. Te dodatki działać na podobnej zasadzie jak w przypadku Apex Legends, czyli battle royale od Electronic Arts rozwijanego przez Respawn Entertainment.

PUBG Studio obiecuje przy tym, że ich nowa gra ma mieć „ultra-realistyczną”grafikę, która wyciśnie ostatnie soki z naszych smartfonów i tabletów. Czy te obietnic uda się spełnić, dowiemy się niebawem — ale istnieje na to spora szansa, bo PUBG: New State to produkcja powstające niezależnie od PUBG: Mobile.

Fani battle royale będą mogli pobrać pełną wersję PUBG: New State na smartfony z Androidem oraz iPhone’y jeszcze przed końcem 2021 r.

Co ciekawe, nową odsłonę serii, powstającą od razu z myślą o smartfonach i tabletach, tworzy to samo studio, które przygotowało podstawkę na komputery i konsole (w pierwszej kolejności były te z rodziny Xbox One, gdyż wersja na PlayStation 4 pojawiła się dużo później). Smartfonowy i tabletowy port bazowej gry w postaci PUBG: Mobile wydawany jest z kolei przez chińskiego Tencenta.

Przed premierą gry odbędą się testy wersji Alfa, ale na razie nie wiemy, kiedy i w jaki sposób będzie się można do nich zapisać. Nie wiadomo też, czy gra będzie dystrybuowana w modelu free-2-play tak jak PUBG Mobile, czy też będzie trzeba za nią zapłacić — bo tak jak większość gier battle royale to produkcje oparte o mikropłatności, tak za PUBG na pecety i konsole nadal trzeba płacić.