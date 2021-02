Produkt dnia: wielokierunkowy mikrofon dla gracza. Havit GK56 EQ za 79 zł

Grasz w gry multiplayer ze znajomymi? A może po pracy lub szkole streamujesz swoją rozgrywkę na YouTubie, ale wcześniej musisz wpaść na chwilę na Zooma albo inne Teamsy? Najwyższa pora wyposażyć się w dobry mikrofon.

Mikrofon dla graczy Havit GK56 EQ kupisz w Sklepie Spider’s Web w cenie 79 zł.

Komputery stacjonarne wbudowanych mikrofonów co do zasady nie mają, a jakość tych montowanych w laptopach woła często o pomstę do nieba. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem, by rozmówcy po drugiej stronie serwerowni nas słyszeli, jest wyposażenie się w dedykowany mikrofon.

Jaki mikrofon dla gracza warto kupić?

Przykładem mikrofonu, który spodoba się przede wszystkim fanom gier wideo, jest Havit GK56 EQ. To akcesorium kierowane między innymi do osób, które mają już inne peryferia wyposażone w diody RGB. Mikrofon dostał własne światełka mieniące się we wszystkich kolorach tęczy, a zmienianie się kolorów można sobie zaprogramować.

To, co jest jednak w przypadku sprzętów z tej kategorii najważniejsze, to oczywiście dźwięk. Na szczęście osoby, które zdecydują się na Havita GK56 EQ, nie będą miały na co narzekać. To mikrofon wielokierunkowy, co poprawia jakość przechwytywanego sygnału audio, dzięki czemu głos gracza jest zawsze głośny i klarowny o impedancji z zakresu -36±15% Ω i czułości 108 dB±3 dB.

Havit GK56 EQ jest regulowany w kilku płaszczyznach.

Dzięki temu łatwo dopasować go do swojego biurka bez konieczności przeprowadzania rewolucji w rozstawieniu pozostałych sprzętów. Transmitowany głos pozostaje też wyraźny podczas zabawy przy grach wideo oraz audio- i wideokonferencji realizowanych na takich platformach jak Zoom, Teams, Skype, Discord oraz transmisjach na żywo na YouTubie lub Facebooku.

Co istotne Havit GK56 EQ jest sprzętem typu pług & play, a więc wystarczy go podłączyć do portu USB za pomocą półtorametrowego kabla, aby system operacyjny go wykrył i zainstalował sterowniki. Po kilku chwilach urządzenie jest gotowe do pracy i to bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania ze strony internetowej producenta. Wystarczy wybrać je w ustawieniach dźwięku.

