Zapiszcie tę obietnicę rządu: za 2 lata pojedziemy polską koleją z prędkością 250 km/h

Taką obietnicę złożył Andrzej Adamczyk, pełniący funkcję ministra infrastruktury. Nowe, ultraszybkie połączenia kolejowe w Polsce mają być możliwe dzięki nowym kolejowym trasom.

— W tej dekadzie, już w 2023 roku pierwszy raz pojedziemy po polskich torach z prędkością do 250 km/h. To w tej dekadzie rozpocznie się budowa nowych linii kolejowych na skalę nieznaną w historii Polski - powiedział minister Adamczyk.

250 km/h polską koleją

Budowa nowych linii kolejowych związana jest przede wszystkim z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Przypomnijmy, że CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zakłada integrację transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. W ramach projektu ma powstać Port Lotniczy Solidarność. położony około 37 km na zachód od Warszawy, w gminie Baranów. Jego powierzchnia ma osiągnąć 3 tys. hektarów.

Port ma na początku ma obsługiwać rocznie ok. 45 mln pasażerów. Docelowo przepustowość megalotniska powinna wzrosnąć ponad dwukrotnie i wynieść ok. 100 mln pasażerów w ciągu 12 miesięcy. Sieć połączeń do CPK ma objąć swoim zasięgiem prawie połowę istniejących powiatów.

Superszybkie pociągi nie pojawia się raczej na wszystkich nowych trasach

Jak zdradził Adamczyk, łączna długość planowanych tras kolejowych to przeszło 1,8 tys. kilometrów. Prace przygotowawcze rozpoczęły się już dla ponad 500 km tych odcinków.

Po zakończeniu budowy dostaniemy do dyspozycji 12 nowych tras kolejowych. 10 z nich będzie tzw. szprychami, które będą startować w różnych regionach Polski i spotykać się w Warszawie i/lub w CPK. Szkoda tylko, że Adamczyk nie zdradził ile z tych tras rzeczywiście zostanie przystosowana do podróży pociągiem z prędkością 250 km/h. Obawiam się, że nie będzie to nawet połowa.