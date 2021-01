Zapomnij o opróżnianiu odkurzacza. Roomba i3+ wyczyści się sama

Stacja Clean Base od iRobot to zdecydowanie najlepsza rzecz, jaka spotkała rynek robotów sprzątających w ostatnich latach. Do tej pory była zarezerwowana wyłącznie dla sztandarowych modeli i7+ oraz s9+, ale teraz to się zmienia. Na rynek trafia bowiem tańszy model i3+, który też będzie wyposażony w to rozwiązanie.

Najważniejsze jednak, że na rynku debiutuje zupełnie nowa Roomba i3. W wielkim skrócie: nadal jest to okrągły robot sprzątający wyposażony w mnóstwo czujników, w tym te do wykrywania brudu, oraz gumowe wałki AeroForce, które działają znacznie lepiej od szczotek, a także w moduł WiFi, dzięki czemu można go obsługiwać za pomocą aplikacji iRobot Home.

Dodatkowo dzięki funkcji iRobot Genius odkurzacz ma coś na kształt sztucznej inteligencji. Potrafi na przykład dostosowywać się do harmonogramu użytkowników lub reagować na konkretne akcje takie jak zamknięcie inteligentnego zamka od drzwi. Roomba i3 poradzi sobie też ze sprzątaniem dużych mieszkań, ponieważ przy niskim poziomie naładowania akumulatora jest w stanie wrócić do stacji ładującej, uzupełnić braki energii i kontynuować sprzątanie od miejsca, w którym skończyła wcześniej pracę.

To, czego zabrakło w nowym modelu, to kamera.

Nie oznacza to, że Robot będzie używał przestarzałego, nieco chaotycznego algorytmu sprzątania. Zamiast tego będzie jeździł prostymi liniami, w sposób systematyczny. W ten sposób będzie też tworzył mapę mieszkania, ale nie będzie umieć rozpoznawać konkretnych pomieszczeń.

Dlatego choć będzie obsługiwał komendy głosowe, to nie będzie się dało go wysłać do konkretnego pomieszczenia. Z drugiej strony brak kamery oznacza, że nowa Roomba nie będzie mieć żadnych problemów ze sprzątaniem po ciemku, na co narzekała część użytkowników.

Roomba i3 współpracuje ze stacją Clean Base.

O tym elemencie mogę napisać więcej, ponieważ jako posiadacz Roomby i7+ korzystam z niej od dwóch lat. Teraz akcesorium to trafia do Roomby i3. Można je dokupić oddzielnie lub zdecydować się na gotowy zestaw o nazwie Roomba i3+.

Wróćmy jednak do samej stacji Clean Base. Ma ona wbudowany odkurzacz i potrafi wysysać nieczystości z pojemnika robota po każdym sprzątaniu. Dzięki temu po raz pierwszy w historii można nazwać robota sprzątającego w pełni automatycznym.

Kilka lat temu dwa razy w tygodniu musiałem samodzielnie czyścić pojemnik i z bólem przyznaję, że robiłem to zdecydowanie gorzej niż automat. Nie byłem w stanie pozbyć się wszystkich śmieci, przez co część z nich zalegała w pojemniku długimi miesiącami. Teraz mogę o tym zapomnieć. W moim przypadku (nie mam w domu zwierząt i tylko kilka dywaników) zapełnienie pojemnika nastąpiło po niemal czterech miesiącach. W zestawie z iRobot Roomba i7+ można znaleźć dwa worki, a zestaw oryginalnych worków zawiera trzy sztuki. Czyli kupuję je raz na rok.

Roomba i3 wydaje się być obecnie trochę za droga. Ale to tylko chwilowe.

Można ją kupić bez stacji Clean Base za 2199 zł lub ze stacją za 3199 zł. Ten drugi wariant nosi nazwę Roomba i3+. Oczywiście posiadacze standardowej Roomby i3 będą też mogli z czasem dokupić do niej to akcesorium. O ile zechce kupić tego robota, bo znacznie bardziej rozbudowany model Roomba i7 w chwili pisania tego tekstu kosztuje… 2199 zł w wersji bez stacji oraz 3199 zł w wersji ze stacją. Dokładnie tyle samo co teoretycznie tańsza Roomba i3 oraz i3+.

Wbrew pozorom jest to dobra wiadomość, ponieważ sugeruje, że ceny sugerowane nowej Roomby nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i w krótkim czasie po premierze, dzięki licznym promocjom, osiągną niższy o kilkaset złotych poziom. Model i3 zaś za jakiś czas zastąpi na półkach sklepowych roboty z serii 900, które mają już swoje lata. Jeśli tak się stanie, iRobot będzie mógł totalnie zdominować średnią półkę robotów sprzątających, oferując klientom nie tylko świetny odkurzacz, ale też obietnicę możliwości jego rozbudowy za pomocą stacji Clean Base.