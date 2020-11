Jest jedna rzecz, o której nie mogliśmy wam powiedzieć w naszej recenzji PlayStation 5. To systemowa sekcja Multimedia, z aplikacjami do odtwarzania wideo oraz odsłuchu muzyki. Nie obowiązuje nas już jednak umowa z Sony. Co za tym idzie, zabieramy was na kolejną wycieczkę po systemie PS5.

Chciałem, ale nie mogłem - podpisana przez redakcję umowa z Sony zakłada, że jakiekolwiek informacje o sekcji Multimedia (a także PS Plus oraz PS Now) mogę wam przekazać dopiero od 11 listopada. Z tego powodu stosowny akapit nie pojawił się w mojej recenzji sprzętu. Skąd taka sekretność ze strony Sony? Nie wiem, bo wykonali dobrą robotę. Cieszę się za to, że nareszcie mogę odsłonić przed wami ten obszar konsoli i systemu.

Główne menu PlayStation 5 składa się z dwóch zakładek: Gry oraz Multimedia.

W Sony zawsze podkreślali, że projektując konsolę, stawiają na pierwszym miejscu gry oraz graczy. Korzystając z PlayStation 5 czuć jednak, iż usługi VoD oraz MoD są dla japońskiej firmy bardzo ważną częścią doświadczenia. Ważniejszą niż na PlayStation 4. Świadczy o tym nie tylko multimedialny pilot gotowy na premierę urządzenia (podobny otrzymało PS4), ale również zaszczytne miejsce w interfejsie konsoli.

Na PS4 aplikacje VoD były jednym z wielu kafelków głównego menu, od tak wrzucone pośród ikon wielu gier. Na PlayStation 5 dokonano podziału na dwie podstawowe sekcje: Gry oraz Multimedia. Dzięki temu strefa VoD/MoD jest widoczna od razu i zawsze mamy do niej natychmiastowy dostęp. Sekcja Multimedia ma własną listę aplikacji, własny pasek kafelków i własną bibliotekę. Jest czytelnie i wygodnie. Do tego do sekcji Multimedia łatwiej dotrzeć domownikowi, który nie gra i który tylko częściowo radzi sobie z obsługą konsoli.

Jakie aplikacje multimedialne oferuje konsola PlayStation 5?

Skostniała, oparta na umowach wykluczających specyfika rynku wideo sprawia, że dystrybucja treści VoD jest niejednolita. Zmienia się w zależności od kraju czy regionu. Dlatego możliwe, że poniższa lista dostępnych aplikacji będzie się różnić od tej samej listy dla gracza z Niemiec, Francji czy USA. Polscy użytkownicy PlayStation 5 już w dniu premiery urządzenia będą mogli korzystać z aplikacji:

Apple TV (wraz z sekcją TV+)

Spotify

Crunchyroll

Netflix

Plex

Amazon Prime Video

Twitch

WWE Network

YouTube

Do tego w spisie aplikacji multimedialnych pojawiają się wizualne doświadczenia dla PSVR nie będące grami, a także odtwarzacze: Allumette, Invasion!, Littlstar Cinema, The Ministry of Time VR oraz Tom Grennan VR.

Wizualne doświadczenia systemowe to 10/10…

Tylko spójrzcie, jak wygląda interfejs konsoli w sekcji Multimedia. Zmieniające się tła pokazują najlepsze i najpopularniejsze produkcje danej platformy VoD. Do tego już w zakładkach systemowych widzimy potencjalnie ciekawe treści. Netflix otrzymał belkę z rekomendacjami na podstawie historii oglądania, Apple TV pręży muskuły czołowymi produkcjami, a YouTube promuje najpopularniejsze wideo w kraju.

Spotify również nie pozostaje w tyle. Aplikacja na PlayStation 5 podsyła nam płyty i składanki mogące spodobać się graczom. Mamy tutaj toplistę do zabijania zombie, kawałki dla retro gracza z lat 80, oryginalne ścieżki dźwiękowe z zainstalowanych gier (bomba) czy globalną listę najpopularniejszych utworów z gier wideo.

Całość doświadczenia jest cholernie przyjemna. Jeśli chodzi wyłącznie o feeling nawigacyjno-systemowy, strefa Multimedia bije na głowę rozwiązania Xboksa. Kompletnie inny poziom. Kompletnie inna dbałość o detale. Do tego Multimedia są silnie zintegrowane z samym systemem. Możemy np. przełączać się między kawałkami w Spotify bez wychodzenia z gry, za pomocą dedykowanego skrótu. Tam też wybierzemy interesującą nas płytę czy składankę.

…ale pod względem standardów i technologii mogło być lepiej.

Sony jak zwykle obraziło się na zewnętrzne rozwiązania, standardy i technologie. To w gruncie rzeczy nic nadzwyczajnego, takie tendencje cechują japońskich inżynierów. Mimo wszystko szkoda, że na PlayStation 5 nie uświadczymy (przynajmniej na razie) Dolby Atmos oraz Dolby Video. Przykładowo, gdy wybieramy odpowiedni program na Netfliksie wspierający oba standardy, zostajemy ograniczeni do dźwięku 5.1 oraz obrazu HDR.

Jedynym sposobem na uzyskanie dźwięku Dolby jest odtwarzanie materiału BD. Wtedy i tylko wtedy wykorzystamy zewnętrzny standard. Daje to cień nadziei na to, że w przyszłości Sony wprowadzi wsparcie dla opisywanej technologii, np. za pomocą aktualizacji systemu. Nie byłoby to tak niesamowite, biorąc pod uwagę, że Dolby Vision i Dolby Atmos to pakiet rozwiązań wspieranych przez nowe telewizory Sony.

Oczywiście PS5 pozwala oglądać filmy i seriale w wysokim standardzie. Przykładowo, aplikacja Netfliksa oferuje obraz 4K (tam gdzie to możliwe) ze wsparciem HDR oraz pięciokierunkowym dźwiękiem przestrzennym. Jeśli nie jesteśmy zapalonymi miłośnikami kina, tyle powinno nam w zupełności wystarczyć. Osobiście wolę uruchamiać lepiej wspierane aplikacje bezpośrednio z Android TV, ale jeśli system operacyjny w telewizorze nie posiada szerokiej gamy programów, wtedy PS5 zamienia się w bramę do świetnych treści VoD. Mam tu na myśli zwłaszcza Apple TV.