macOS w końcu przestanie wyglądać jak relikt przeszłości. Możesz już pobrać Big Sur.

Nowy, piękny, pachnący świeżością - macOS 11 Big Sur jest już dostępny do pobrania dla każdego posiadacza komputerów Apple’a:

MacBook, 2015 i późniejsze,

MacBook Air, 2013 i późniejsze,

MacBook Pro, 2013 i późniejsze,

Mac Mini, 2014 i późniejsze,

iMac, 2014 i późniejsze,

iMac Pro, 2017 i późniejsze,

Mac Pro, 2013 i późniejsze.

MacOS Big Sur - co nowego?

Zmian i nowości w nowym systemie operacyjnym na komputery Mac jest naprawdę wiele. Szczegółowo opisaliśmy je w tych tekstach:

Oprócz zmian użytkowych zmienia się przede wszystkim wygląd systemu, który teraz do złudzenia przypomina iOS oraz iPadOS. To bardzo potrzebna i z dawna wyczekiwana zmiana, gdyż obecna wersja systemu Apple’a wygląda dość archaicznie, nie tylko na tle urządzeń mobilnych, ale także na tle Windowsa 10. Teraz się to zmienia. Big Sur wygląda pięknie i nowocześnie.

MacOS Big Sur - jak pobrać aktualizację?

Dzisiejsza aktualizacja nie wymaga od użytkowników żadnych dodatkowych kroków. Gdy nowa wersja systemu będzie już dostępna, macOS wyświetli powiadomienie o dostępności. Niecierpliwi mogą zaś sami sprawdzić, czy aktualizacja jest już dostępna, wchodząc w Preferencje Systemowe, a następnie w zakładkę „uaktualnienia”.

Aktualizacja powinna być dostępna dla wszystkich o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Nową wersję systemu można też pobrać z App Store.

MacOS Big Sur - czy warto aktualizować od razu?

Znając doświadczenia poprzednich wersji macOS (jak również Windowsa 10), przed podjęciem decyzji o aktualizacji lepiej wstrzymać się choć jeden dzień, aby zobaczyć, czy inni użytkownicy nie zgłaszają krytycznych problemów, jakie czasami trapią nowe wersje systemów operacyjnych tuż po premierze.

Finalne wersje beta pozbawione były jednak większych niedoróbek, więc tym razem można mieć nadzieję, iż aktualizacja przebiegnie gładko i bezproblemowo. Dla pewności zaleca się jednak wykonanie kopii zapasowej (najlepiej poprzez mechanizm Time Machine). Po wykonaniu takiej kopii możemy zarówno bezpiecznie zaktualizować system do nowej wersji, jak i zainstalować nową wersję „na czysto”, formatując zawartość komputera i przywracając swoje pliki przez Time Machine.

Jeśli o mnie chodzi, poczekam z kliknięciem „aktualizuj” przynajmniej do weekendu. Jeśli coś ma się wysypać na komputerze do pracy, to lepiej niech zrobi to w weekend, a nie w dzień roboczy.