Znów zmieniamy czas na zimowy. Dlaczego co roku przestawiamy zegarki?

W nocy z sobotę na niedzielę 24. na 25. października większość zegarków w naszych urządzeniach elektronicznych przestawi się z godziny 3:00 na drugą 2:00.

Te, które się same nie przestawią (zapewne piekarnik, zegarek mechaniczny i zegarek w samochodzie), będą jeszcze kilka dni straszyć nieprawidłową godziną, chyba że tak jak ja obsesyjnie zmienisz wszędzie czas na prawidłowy już w niedzielę rano.

Dlaczego zmieniamy czas na zimowy?

Uzasadnienie zmiany czasu jest teoretycznie proste i logiczne: w trakcie letnich miesięcy przestawiamy zegarki do przodu, aby wykorzystać to, że dłużej jest jasno. Z kolei w miesiącach „ciemniejszych” przesuwamy wskazówki w drugą stronę po to, aby zmienić godziny wieczorne na wcześniejsze, dzięki temu rano, gdy wstajemy, jest trochę jaśniej.

Nie jest to pomysł nowy – ludzkość wieki temu zauważyła, że dni zimą i latem różną się długością. W starożytnym Rzymie mimo to dzień miał zawsze tyle samo godzin. Jak to osiągnięto? Godzina miała zmienną długość - używane wtedy powszechnie wodne zegary miały możliwość regulacji tego. Rzymska godzina w zależności od miesiąca miała więc od 44 do 75 minut. W różnych miastach mogła być więc inna godzina, ale nie stanowiło to problemu przed powstaniem cywilizacji przemysłowej. Normalizacja godzin w skali całego kraju zaczęła być potrzebna dopiero z upowszechnieniem się komunikacji na dużą odległość i... kolei, która wymagała znajomości godziny przyjazdu na stację.

Pierwszym krajem, który wprowadził inny czas zimowy i letni, było Cesarstwo Austro-Węgierskie w 1916 r. Próbowano w ten sposób ograniczyć konsumpcję węgla w trudnych czasach wojny (trwała I wojna światowa). Inne kraje dołączyły już wkrótce: Rosja i Wielka Brytania, a w 1918 r. również Stany Zjednoczone.

Wciąż dyskutujemy o odejściu od zmian czasu

Od samego początku wprowadzenia sezonowa zmiana czasu powoduje dużo kontrowersji. Przeciwnicy tej procedury wątpią w jej pozytywny wpływ na gospodarkę i oszczędność energii, podczas gdy zwolennicy prezentują dane statystyczne mające je potwierdzić. W przypadku niektórych krajów temat powraca także przy okazji każdych kolejnych wyborów.

W marcu 2019 r. Parlament Europejski odbył w tej sprawie głosowanie. Zadecydowano, że ostatnia wspólna zmiana odbędzie się w marcu 2021 r.. Po tej dacie każdy kraj członkowski ma zdecydować, przy którym z czasów - letnim, czy zimowym chciałby pozostać.