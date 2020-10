Technologia dziś na miarę przyszłości

Stało się - w inteligentnych domach przyszłości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się jedynie marzeniem i obietnicą, możemy mieszkać już dziś. Tylko co tak naprawdę znaczy, że dom jest smart?

I skoro już przy tym jesteśmy, to warto zadać drugie pytanie - jak inteligentne technologie są w stanie zmienić naszą codzienność, zwyczaje i styl życia?

Smart home to odpowiedź na aktualne potrzeby

Żyjemy coraz szybciej i coraz częściej słyszymy oraz sami wymawiamy znamienne frazy - „nie mam czasu”, „jestem zajęty”, „spieszę się”. W dobie ciągłej gonitwy i wszechobecnego pędu szukamy miejsca, w którym będziemy mogli odpocząć i nabrać nowych sił. Dla większości osób taką przystanią jest dom, do którego wracają po ciężkim dniu pracy.

Często jednak i z domem wiążą się różne obowiązki, przez które trudno jest nam się należycie zrelaksować. Stałe pilnowanie, czy w nieużywanych pomieszczeniach nie pali się niepotrzebnie światło. Planowanie harmonogramu ogrzewania tak, żeby nie wydawać pieniędzy na ogrzewanie pustego domu. Zastanawianie się, czy warto już opuścić rolety, czy może jeszcze chwilę poczekać. Poranne wstawanie i odsłanianie wszystkich rolet, żeby do środka wpadło trochę światła. Nerwowe próby przypomnienia sobie, czy wychodząc z pracy albo kładąc się spać, uruchomiliśmy alarm.

To wszystko - i wiele innych, podobnych przypadków - odbiera nam to, co najcenniejsze, czyli czas, poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha. I właśnie z takich potrzeb narodziła się koncepcja inteligentnego domu.

Inteligentny dom, czyli jaki?

Pojęcie smart home spotykane jest już powszechnie, ale warto doprecyzować, co kryje się za taką nazwą. Samo wypełnienie domu elektronicznymi gadżetami nie sprawia bowiem, że staje się on automatycznie inteligentny.

O tej inteligencji może świadczyć przede wszystkim poziom zaawansowania systemów automatyzacji, a także to, co dzięki nim jesteśmy w stanie zyskać. Korzyści możemy podzielić najłatwiej na trzy główne kategorie:

podniesienie komfortu życia;

zwiększenie bezpieczeństwa domowników i ich mienia;

oszczędność czasu i pieniędzy.

Współczesny inteligentny dom to więc zdecydowanie więcej niż po prostu cztery ściany wypełnione ultra-nowoczesnym sprzętem. I tak np. w systemie oferowanym przez markę Somfy, mamy do czynienia z kompletnym ekosystemem składającym się z centrali TaHoma, a także zestawu kompatybilnych czujników i urządzeń, którymi wygodnie - i z dowolnego miejsca na świecie - możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej TaHoma.

Codzienność w inteligentnym domu

Jak inteligentny dom może nam ułatwić życie? Chociażby poprzez fakt, że dzięki niemu nie musimy codziennie ręcznie toczyć walki z ciężką bramą garażową albo opuszczać strefy komfortu, jaką jest ciepłe wnętrze samochodu, by otworzyć bramę wjazdową i wyjechać z posesji. Mając bramy z napędem Somfy, zintegrowane z centralą TaHoma, możemy obie czynności wykonać bezpośrednio z poziomu aplikacji na telefonie albo tablecie.

Nie zawsze jednak trzeba w ogóle wyciągać telefon z kieszeni. Decydując się na jedną z najważniejszych funkcji, czyli zaprogramowanie indywidualnych scenariuszy, można zaplanować listę zadań dla wybranych urządzeń na poszczególne dni tygodnia. Aktywując scenariusz „Praca”, nie trzeba już pamiętać o tym, by rano opuścić rolety, żaluzje fasadowe czy obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Po drodze do biura w głowie nie pojawią się też pytania w rodzaju „Czy na pewno wyłączyłem oświetlenie i aktywowałem alarm?”. Wszystkie te czynności wykonana za nas TaHoma. Co więcej, o każdej porze i z każdego miejsca można sprawdzić, co dzieje się we wnętrzu domu i skontrolować pracę czujników i urządzeń.

Z kolei, jeśli wybierzemy scenariusze warunkowe, to wybrane sprzęty, takie jak żaluzje czy rolety połączone z czujnikiem słonecznym, automatycznie podniosą się, by wpuścić do wnętrza domu ciepłe promienie słoneczne i tym samym w naturalny, darmowy sposób ogrzać wnętrze. Zwiną się natomiast wtedy, gdy zapadnie zmierzch lub zrobi się chłodno, zapobiegając tym samym kosztownym utratom ciepła. Wszystko to bez naszego udziału i konieczności nadzorowania.

Kontrolę nad temperaturą można też uzyskać w sposób bardziej bezpośredni. W domach można zastosować inteligentny termostat Somfy. Przy włączonej funkcji geolokalizacji urządzenie automatycznie stwierdza, że nikogo nie ma w domu i ogranicza ogrzewanie, z kolei kiedy domownicy będą wracać do domu, uruchomi je, żeby w momencie wejścia w całym domu panowała odpowiednia temperatura. Jeśli ktoś zamiast domu wybrał mieszkanie, może skorzystać z głowic termostatycznych w technologii io-homecontrol®. Można je zainstalować na każdym grzejniku i po połączeniu z centralą TaHoma – sterować z aplikacji. Głowica może m.in. wykryć gwałtowny spadek temperatury, występujący np. podczas otwarcia okna w celu wietrzenia pomieszczenia, i ograniczyć na ten czas intensywność ogrzewania.

Jedno i drugie rozwiązanie gwarantuje nie tylko odpowiedni komfort - szczególnie w połączeniu z automatyzacją rolet i pozostałymi systemami - ale i spore oszczędności. To jednak nie koniec - przykładowo system Somfy obejmuje także inteligentne zarządzanie oświetleniem, przyciski do sterowania i czujniki ruchu. Jeśli nikogo nie ma w danym pomieszczeniu, system automatycznie wyłączy tam oświetlenie, co w skali roku może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Na korzyściach finansowych jednak się nie kończy. Jeśli zapomnimy zgasić światło w niektórych pomieszczeniach, a położymy się już do ciepłego łóżka i nie chcemy z niego wychodzić, możemy wyłączyć wybrane punkty oświetleniowe jednym kliknięciem. Nie musimy też przerywać oglądania ulubionego serialu, czytania książki czy rozmowy z przyjaciółmi, by dobrać odpowiednie do danej chwili i aktualnych potrzeb oświetlenie. Nie musimy nawet w tym celu sięgać po telefon, odblokowywać go i uruchamiać aplikacji - system można obsługiwać za pomocą komend głosowych.

Inteligentne rozwiązania wpływają także na zdrowie użytkowników.

Nie jest tajemnicą, że naturalne światło ma zbawienny wpływ na ludzki organizm. Codziennie na własnej skórze doświadczamy pozytywnego działania promieni słonecznych. W ciepłe i słoneczne dni mamy więcej energii, natomiast niesprzyjająca, pochmurna, deszczowa aura wprawia nas w przygnębienie. Nic w tym dziwnego - właśnie promienie słoneczne są w dużej mierze odpowiedzialne za wydzielanie serotoniny, a tym samym za nasz dobry humor.

Nie zaskakuje więc raczej, że nikt nie chce wracać do zimnego, ciemnego domu, ani budzić się w ciemności przy wciąż zasłoniętych roletach. Nikt nie chce też przepłacać, ogrzewając dom wtedy, kiedy nie jest to potrzebne, czy też oświetlając pomieszczenia, w których nikt nie przebywa. Właśnie w odpowiedzi na takie potrzeby Somfy oferuje rozwiązania, które pozwalają maksymalnie wykorzystać naturalne zasoby cieplne. Osłony okienne wyposażone w czujniki pogodowe, a w szczególności słoneczne i temperatury pozwalają uzyskać optymalny komfort termiczny w prosty, oszczędny i przede wszystkim przyjazny środowisku sposób. Tym samym pozwala to dostarczyć domownikom możliwie jak największą dawkę promieni słonecznych i ciepła.

I wszystko to w pełni automatycznie, bez konieczności ludzkiego nadzoru. W końcu smart rozwiązania powinny być jak najprostsze.

* Materiał powstał we współpracy z marką Somfy.