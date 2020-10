PlayStation 5 w naszych rękach: 9 świetnych i ciekawych detali, o których mogliście nie wiedzieć

PlayStation 5 już zadomowiło się w naszej redakcji, z kolei my coraz lepiej poznajemy konsolę Sony. Wciąż nie możemy włączyć jej na waszych oczach, wciąż nie możemy zabrać was na wycieczkę po systemie, ale za to z chęcią pokażemy wam 9 małych detali, które zrobiły na nas wrażenie i o których warto wiedzieć przed zakupem:

Słyszeliście o drobiazgowym wzornictwie na padzie i panelach?

Białe panele ochronne PlayStation 5 oraz plecki kontrolera DualSense są chropowate. Na znacznym powiększeniu okazuje się, że owa chropowatość powstała na skutek wytłoczenia na tworzywie setek tysięcy miniaturowych kwadratów, kółek, krzyżyków i trójkątów - symboli używanych do oznaczania przycisków akcji od samego początku istnienia PlayStation.

Przyciski akcji bez kolorów i bez podświetlenia

Niebieski krzyżyk, zielony trójkąt, różowy kwadrat i czerwone kółko - tę symbolikę zna każdy gracz posiadający jakiekolwiek PlayStation. Jednak wraz z premierą PS5 Sony zrywa z tradycją sięgającą kilku dekad. Od teraz wszystkie symbole na kontrolerze DualSense są w jednym kolorze: szarym. Wielu z was pytało, czy przyciski są podświetlane. Sony nie zdecydowało się na takie rozwiązanie.

Wzmocnione ogumienie na analogach zapobiegnie skandalowi?

Gdy kilka lat temu Sony świętowało premierę PlayStation 4, pierwszym wizerunkowym problemem produktu okazały się analogi pada DualShock 4. Wykorzystana przez podwykonawcę guma ścierała się pod palcami graczy, na skutek kontaktu tworzywa z potem i naskórkiem. Sony wyeliminowało ten problem w późniejszych partiach kontrolerów, ale i tak nieźle im się oberwało. Zapewne dlatego w DualSense guma na analogach została wzmocniona. Ulepszono również krawędzie analogów, zwiększając tym samym przyczepność.

Nie zgubisz zaślepki z podstawki

Dołączona do zestawu podstawa pozwala trzymać PS5 zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym. Jej wykorzystanie nie jest jednak intuicyjne i zalecamy zajrzeć do instrukcji. Konieczne jest m.in. wyjęcie specjalnej zaślepki, która normalnie szybko by się zgubiła. Na szczęście zarówno w podstawie jak i w obudowie konsoli znajduje się specjalny otwór wyłącznie na ten element, abyśmy zawsze odkładali go na miejsce. Detal, ale milutki.

To nie nadruk. To logo wydrążone w panelu bocznym.

Oglądając bryłę PlayStation 5 z daleka, można by sądzić, że logo PS zostało naniesione na biały panel obudowy tak jak w przypadku poprzednich konsol Sony. Nic bardziej mylnego. Symbol rozpoznawany przez graczy został wydrążony. Gdy urządzenie jest włączone, przez otwór może przedostawać się powietrze wylatujące z czarnej, głównej części konsoli.

Panele boczne to tak naprawdę ochrona przed szafkami RTV.

Wielu czytelników Spider’s Web zastanawia się, dlaczego Sony wybrało tak ekstrawagancki, futurystyczny wygląd konsoli. Jednym z powodów było odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed ciepłem oraz zapewnienie mu odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Wystające na długość rogi są gwarancją tego, że konsola w chociaż minimalnym stopniu będzie mogła chłodzić podzespoły. W ten sposób Sony zabezpiecza się przed mniej świadomymi klientami, wkładającymi konsole do szafek RTV „na styk“. No bo przecież się mieści.

Przycisk on/off i eject na froncie obudowy

Niby banalna i oczywista sprawa: przyciski power oraz eject znajdują się na froncie urządzenia. Jednak czarny, połyskujący materiał sprawia, że oba przyciski są bardzo trudne do zauważenia. Dlatego jeśli nie widzieliście ich nigdy wcześniej, służymy pomocą. Na naszych zdjęciach zobaczycie te elementy w pełnej krasie, wraz z delikatnymi symbolami naniesionymi na plastik.

Kontroler DualSense można położyć na PS5 w trybie pionowym

Z cyklu: nikogo to nie interesuje, ale i tak o tym napiszemy. Kontroler DualSense leży zadziwiająco stabilnie na konsoli PlayStation 5 ustawionej w trybie pionowym. Przypadek? Celowy zabieg Sony? Nie mam bladego pojęcia, ale jeśli wokół wyłączonej konsoli nie będziecie mieli żadnego wolnego miejsca, zawsze to jakieś rozwiązanie.

Będziecie mylić przycisk home z przyciskiem mikrofonu

Mam konsolę już od kilku dni i wciąż to robię! Przycisk wyciszenia mikrofonu wbudowanego w kontroler DualSense jest zbyt blisko przycisku home przenoszącego do głównego menu. Warto dodać, że sam przycisk home nie jest już okrągły, ale przybrał kształt logo PS. Osobiście wolałem poprzedniej rozwiązanie. Było zdecydowanie milsze w dotyku.