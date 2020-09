Należąca do Xiaomi marka Redmi ma reprezentować produkty, które zachowują niezwykle korzystną relację możliwości do ceny. Telefon Redmi 9C, przynajmniej w teorii, wydaje się tę misję realizować doskonale.

Czym jest telefon Redmi 9C? A niczym szczególnym. Znajdziemy w nim w potrójny aparat, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz moduł NFC. Z wyglądu tez przypomina wszystko inne, niczym się nie wyróżnia. Oferuje 2 GB RAM i 32 GB pamięci masowej lub 3 GB RAM i 64 GB pamięci. Nadal nic szczególnego, tejże pamięci jest wręcz ciut mało. No dobrze, to teraz ceny. Bo zanim przejdziemy dalej do omawiania nowego Redmi, warto znać kontekst tego omówienia.

Otóż Redmi 9C w tańszej wersji ma kosztować 500 zł, w droższej 600 zł. Do wyboru będą kolory szary, pomarańczowy i niebieski. Czyli telefon ma wszystko, co trzeba dla typowego użytkownika – a jest dostępny do kupienia w cenie przyjaznej nawet dla najbardziej oszczędnych z nas. Gdzie jest haczyk?

Redmi 9C za 500 zł. A mimo ceny oferuje duży, czytelny wyświetlacz.

A konkretniej jest to 6,53-calowy wyświetlacz Full HD+ z wcięciem typu Dot Drop o jasności 400 nitów i kontraście 1500:1. Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy układ Helio G35, a więc wystarczy do większości zastosowań i aplikacji. Aparat również na papierze nie prezentuje się źle: 13-megapikselowej jednostce towarzyszy dwumegapikselowe makro oraz dwumegapikselowy czujnik głębi. Do autoportretów dodano dodatkowy, 5-megapikselowy aparat, który może być również wykorzystany do odblokowania telefonu twarzą.

Redmi 9C mierzy 164,9 x 77,07 x 9 mm i waży 196 g. Obsłuży równocześnie dwie karty SIM (generacja LTE). Nie zabrakło w nim też złącza słuchawkowego. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego MIUI 12, który bazuje na Androidzie 10. Pamięć telefonu można rozszerzyć przez kartę microSD (do 512 GB).

Redmi 9C pojawi się w sprzedaży 14 września. Dołączy do pozostałych telefonów z rodziny Redmi 9 – są już dostępne do kupienia, szerzej o nich pisaliśmy w tym materiale.



