Redmi 9 już w Polsce, kosztuje śmieszne pieniądze

Redmi 9 pojawił się w naszym kraju w dwóch wariantach. Telefon sprzedawany jest w wersjach z 32 GB oraz 64 GB pamięci. Tańszy model kupimy za 650 zł, ale czy faktycznie warto wydać na niego pieniądze?

Redmi to marka należąca do Xiaomi. W jej ramach są oferowane produkty o niezwykle korzystnym stosunku możliwości do ceny. Do kolekcji Redmi dostępnej w oficjalnym obrocie w naszym kraju dołącza właśnie Redmi 9. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, to pierwszy telefon tej marki z aparatem głównym składającym się z czterech obiektywów. Główny pracuje w rozdzielczości 13 megapikseli, a towarzyszą mu moduł szerokokątny (118 stopni), makro i czujnik głębi.

Za wydajność telefonu odpowiada układ MediaTek Helio G80, który ponoć oferuje 214 proc. wydajności w stosunku do poprzednika. Za długi czas pracy bez ładowania ma odpowiadać akumulator o pojemności 5020 mAh z obsługą szybkiego ładowania przez USB-C z mocą 18 W. W telefonie znajdziemy też gniazdo słuchawkowe, emiter podczerwieni, NFC, dwa sloty na kartę SIM oraz slot na kartę microSD (maksymalna obsługiwana pamięć to 512 GB).

Redmi 9 od Xiaomi – ceny i warianty.

W sprzedaży pojawią się dwie wersje telefonu. Ta z 3 GB RAM i 32 GB pamięci kosztuje 650 zł. Z kolei wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci to wydatek 750 zł. Obie wersje możemy kupić w jednym z trzech wariantów kolorystycznych: szarym, zielonym i fioletowym.

Ale to nie koniec! Redmi zaprezentowało też telefony 9A i 9C.

Niestety, na razie nie w Polsce. Jeżeli zdecydujemy się na jeden z tych modeli, musimy je sobie sprowadzić do kraju na własną rękę lub czekać na lokalną premierę. Oba urządzenia zawierają tę samą ilość pamięci: 2 GB RAM i 32 GB pamięci masowej. W obu znajdziemy też 13-megapikselowy aparat, choć różnić się będą dodatkami: w Redmi 9C znajdziemy dodatkowy moduł szerokokątny (5 Mpix) i czujnik głębi (2 Mpix), których Redmi 9A nie posiada. W tańszym z telefonów nie znajdziemy również czytnika linii papilarnych.

Redmi 9A

Redmi 9A i 9C to również 6,53-calowy wyświetlacz IPS HD+ (720 x 1600 pikseli) z wcięciami na przedni, 5-megapikselowy, aparat. W obu znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh, Tańszy telefon napędzany jest przez układ Helio G25, droższy przez G35.

Telefony mają kosztować w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki około 330 zł i 400 zł. Nie są to jednak ceny w żadnym razie oficjalne – prawdopodobnie z uwagi na cło i inne opłaty będą nieco wyższe.