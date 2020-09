To nie Blade Runner 2049, tak wygląda niebo w Kalifornii z powodu pożarów

Rekordowe pożary w zachodnich Stanach Zjednoczonych sprawiły, że niebo w rejonie Kalifornii jest nie do poznania i przypomina scenerię z Blade Runnera.

Zamiast odcieni niebieskiego i pięknego słońca, z którego słynie ten rejon, mamy pyły z pożarów i odcienie pomarańczy oraz czerwieni. Użytkownicy mediów społecznościowych dzielą się „apokaliptycznymi” zdjęciami i filmami wideo z zamglonego nieba, porównując je do planety Mars, filmu „Blade Runner 2049" czy „Stranger Things” i „Avatar: The Last Airbender".

Niecodzienny kolor nieba jest wynikiem cząsteczek z pożarów, które blokują pewne kolory fal słonecznych. Większość zdjęć została wykonana rano, a poprzez ogromne zapylenie nieba, fotografie wyglądają, jakby prezentowały wieczór lub nawet noc.

Pożary w Kalifornii

To świetny motyw do niezwykłych zdjęć, ale mieszkańcy tych okolic zadowoleni być nie mogą. Według National Weather Service części Waszyngtonu, Oregonu, Kalifornii, Idaho, Nevady, Arizony i Utah znajdują się obecnie w stanie krytycznego i podwyższonego ryzyka wystąpienia pożaru. Jakość powietrza w niektórych regionach osiągnęła niebezpieczny poziom, a dziesiątki tysięcy strażaków walczy w dzień i w nocy o powstrzymanie pożarów.