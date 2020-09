Plus szuka startupów, które mają pomysł na wykorzystanie sieci 5G. Nawet 600 000 zł dla najlepszych

Plus, czyli pierwszy operator sieci 5G w Polsce, poszukuje partnerów. Na celowniku telekomu znalazły się startupy, które mają pomysł, jak wykorzystać sieć 5. generacji w praktyce.

5G w Polsce już działa, a Plus jako pierwszy z operatorów zaczął komercyjnie obsługiwać modemy wspierające sieć 5. generacji. Zasięg stale się poprawia tak samo, jak zwiększa się liczba smartfonów i modemów pozwalających korzystać z jej dobrodziejstw i pora na kolejny krok, czyli na zupełnie nowe produkty, rozwiązania i usługi.

Nowa generacja łączności komórkowej będzie zapewniać docelowo transfery rzędu kilku gigabitów przy znacznie mniejszych opóźnieniach, niż te z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Otworzy to drogę dla zupełnie nowych technologi, ale otwartym pozostaje pytanie, które z dotychczasowych wizji faktycznie uda się wdrożyć. Jesteśmy też ciekawi, jakie jeszcze zupełnie nowe pomysły się pojawią.

Plus i Akcelerator S5, czyli startupy i 5G

Grupa Polsat, której sieć Plus jest częścią, zdaje sobie sprawę, że samo zapewnienie infrastruktury to za mało, by coś w naszym życiu faktycznie się zmieniło. Z tego powodu firma rozpoczęła nabór startupów w ramach akceleratora S5. Poszukiwane są zespoły, które zajmują się konkretnie wykorzystaniem praktycznym sieci 5. generacji „w swoich produktach i modelach biznesowych” z kategorii:

Media i Rozrywka (np. VR/AR, rozwiązania dla TV i Internetu, digitalizacja, gamifikacja);

Inteligentny dom i biuro, głównie w obszarze IoT;

Opieka zdrowotna – np. rozwiązania wspierające kondycję zdrowotną, wspierające pracę służby zdrowia;

Motoryzacja – np. zarządzanie i optymalizacja floty, telematyka;

Ekologia – np. rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, wspierające koncepcję zrównoważonego rozwoju;

Transformacja Cyfrowa – cyfryzacja usług i procesów w organizacji.

Zgłoszenia do Akceleratora S5 w Łodzi można nadsyłać do 21 września 2020 r. Poszukiwane są firmy istniejące maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji, które pomogą lepiej zrozumieć i pokazać możliwości wykorzystania 5G w codziennym życiu. Grupa Polsat obiecuje, że najlepsze z nich „zyskają szansę przejścia na wyższy poziom”, co jest rozumiane jako komercyjne wdrożenie przy partnerstwie z operatorem.

Proces akceleracji podzielony został na etapy.

W pierwszym z nich startupy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł i są to środki na tzw. inkubację pomysłu, co ma potrwać kwartał. W tym czasie zespół ma za zadanie pozyskać wiedzę na temat sieci 5G, a Grupa Polsat zapewni jego członkom „indywidualne konsultacje technologiczne”.

To właśnie na tym etapie odbywać się będzie weryfikacja potencjału biznesowego i technologicznego, a młode firmy zostaną przygotowanie do udziału w dalszym pilotażu. Te, którym powiedzie się najlepiej, przejdą do drugiego etapu akceleracji, w którym można uzyskać nawet 550 tys. zł na rozwój pomysłu.

Grupa Polsat zaznacza, że celem programu jest rozwój produktu bądź usługi, a także „integracja jej z rozwiązaniami partnera oraz walidacja projektu wykorzystującego technologię 5G”. Do tego dochodzi wsparcie ekspertów oraz możliwość sprawdzenia prototypów i testów Proof of Concept w Grupie Polsat.