MediaMarkt zorganizował właśnie akcję charytatywną, w ramach której szkoły podstawowe mogą się zgłaszać po darmowe laptopy. Jej patronem został Zenek Martyniuk.

Wrzesień to czas powrotu do szkoły i zakupów, co sieci sklepów z elektroniką doskonale wiedzą. Co rusz można się natknąć na promocje Back to School, ale MediaMarkt postanowił wykorzystać ten okres, by zrobić coś dobrego dla tych najmłodszych i najbardziej potrzebujących uczniów.

W ramach akcji „MediaMarkt i Zenek dzieciom” firma postanowiła przekazać bez żadnych opłat laptopy wybranym szkołom. Szansę na otrzymanie sprzętu komputerowego za darmo mają wszystkie placówki, które zgłoszą swoją kandydaturę przed upływem terminu przypadającego na dzień 14 września 2020 r. godz. 13:00.

Jak zgłosić szkołę do akcji „MediaMarkt i Zenek dzieciom”?

Osoby do tego upoważnione mogą umieścić reprezentowaną przez siebie placówkę na liście szkół branych pod uwagę w ramach akcji za pośrednictwem przygotowanej specjalnie w tym celu strony internetowej pod adresem mediamarktdzieciom.pl. W ramach zgłoszenia należy podać:

imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkołę,

funkcję w szkole (np. dyrektor),

kontaktowy numer telefonu,

szkolny adres e-mail,

pełną nazwę szkoły,

adres.

Oprócz tego należy w polu tekstowym wpisać uzasadnienie, dlaczego akurat ta, a nie inna placówka powinna otrzymać komputery. MediaMark podpowiada, by np. wpisać tutaj, ile komputerów przypada na liczbę uczniów i nauczycieli, opisać stan tych komputerów oraz innego wyposażenia technicznego sal komputerowych.

Nagrodzonych zostanie 20 placówek, a łącznie do zdobycia jest 100 laptopów, czyli po pięć na każdą szkołę.

Dziesięć szkół zostanie wybranych przez klientów MediaMarkt w ogólnopolskim głosowaniu trwającym od 15 do 30 września 2020 r., a każdy paragon za zakupy w sklepach sieci będzie upoważniał do oddania jednego głosu. Kolejne dziesięć wybierze komisja konkursowa na podstawie zgłoszeń, nadesłanych przez dane placówki oświatowe.

Dla wielu z nas nieograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu wydaje się czymś oczywistym, tymczasem w wielu szkołach jest on ograniczony. Mając świadomość, jak korzystanie z nowych technologii ułatwia poznawanie świata i zdobywanie wiedzy, postanowiliśmy wesprzeć 20 szkół podstawowych na terenie całej Polski i przekazać im laptopy – mówi Alpay Guner, Prezes Zarządu MediaMarktSaturn Polska

MediaMarkt chce przy tym zwrócić uwagę na tę akcję zarówno kadrze dydaktycznej w szkołach podstawowych, jak i rodzicom uczęszczających do nich dzieci, by ci w miarę możliwości poinformowali nauczycieli, dyrekcję lub sekretariat. Zdobyte dzięki temu komputery mogą zasilić pracownię informatyczną, na czym skorzystają wszyscy uczęszczający do danej placówki oświatowej uczniowie.

