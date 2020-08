Tablet Getac UX10 działa w -29°C, obsługuje dotyk w rękawicach i świetnie zarządza energią - test

Getac to popularny producent wzmocnionych komputerów o specjalistycznym i przemysłowym zastosowaniu. Firma udostępniła nam do testów swój poręczny, stosunkowo lekki i uniwersalny tablet z Windows 10 Pro, który wziąłem ze sobą na plac budowy. Wszystko po to, aby zobaczyć, czy taki sprzęt może zastąpić wzmocnionego laptopa.

Specjalistyczne, wzmocnione komputery i tablety kojarzą się z wielkimi, ciężkimi, potężnie zabudowanymi bestiami. Do tego z wystającymi akumulatorami. Getac już od jakiegoś czasu pokazuje jednak, że nowa fala urządzeń dla przemysłu i specjalistów może być zupełnie inna - relatywnie lekka, łatwa w obsłudze, a do tego wciąż wytrzymała i praktyczna. Przykładem takiej maszyny ma być Getac UX10 - wzmocniony tablet z Windows 10 Pro, który możemy w każdym momencie zamienić w laptopa dzięki doczepianej klawiaturze.

Getac UX10 to sprzęt o masie wynoszącej zaledwie 1,22 kg.

Jeżeli zestawimy wzmocniony tablet z innymi specjalistycznymi sprzętami tego typu, UX10 wyda się lekki jak piórko. Niska masa została osiągnięta przez inżynierów Getac dzięki dwóm podstawowym parametrom. Po pierwsze, przekątna ekranu tabletu wynosi 10.1 cala, przez co sprzętowi bliżej do domowego iPada niż do innych przemysłowych ekranów. Po drugie, zamiast wielkiego i odstającego akumulatora wybrano lżejszą wersję o pojemności 4200mAh.

Do tego wzmocniona obudowa posiada odchylaną metalową rączkę, dzięki której masa tabletu jeszcze lepiej się rozkłada. Gdy porównam to do masywnego laptopa, którego dźwigałem w czasie studiów, różnica jest gigantyczna. Getac UX10 jest lekki i bardzo łatwy do przenoszenia. Można go postawić praktycznie wszędzie, a także powiesić, dzięki wcześniej wspomnianemu uchwytowi. Wystarczy większy gwóźdź wystający ze ściany, solidna gałąź czy zwyczajny wieszak i gotowe.

Mniejszy akumulator nie uwiera dzięki niskonapięciowemu CPU Intela.









W zależności od wersji tablety UX10 zostały wyposażone w czterordzeniowe procesory i5 oraz i7 ósmej generacji. Architektura Whisky Lake spisuje się w urządzeniach mobilnych, w pełni wykorzystując tryby oszczędzania energii. Dzięki procesorowi Intela bezczynny tablet zadowala się poborem energii na poziomie zaledwie 2,6 W. W praktyce, biorąc pod uwagę pojemność akumulatora dołączonego do zestawu (4200mAh), oznacza to 18-19 godzin gotowości do działania.

Oczywiście podczas aktywnej eksploatacji urządzenia pobór mocy jest znacznie, znacznie większy. Jednak nawet z maksymalną jasnością ekranu oraz trybem największej wydajności UX10 wytrzyma pełną ośmiogodzinną zmianę w miejscu pracy. Jeśli to dla nas za mało, Getac umożliwia zakup większego akumulatora o pojemności 9240mAh. Wartym rozważenia pomysłem jest także dedykowana, ładująca stacja dokująca, dzięki której kwestia utraty energii w zasadzie przestaje istnieć. Wielka mobilność z kolei pozostaje.

Największe wrażenie robi ekran. Niezwykle jasny i dostosowany do pracy na zewnątrz.

Podchodzisz do dotykowego ekranu. Ściągasz rękawiczki. Dotykasz powierzchni wyświetlacza, aby sprawdzić dane. Potem znowu zakładasz rękawice. I tak za każdym razem. Getac rozwiązuje ten problem. Dotykowy wyświetlacz w modelu UX10 można obsługiwać w rękawiczkach oraz rękawicach. Tyczy się to także gestów oraz jednoczesnego wielopunktowego dotyku. Z pełni możliwości tabletu może skorzystać zarówno ratownik medyczny w rozciągliwych rękawiczkach jednorazowych, jak i inżynier w skórzanych rękawicach, znajdujący się na placu budowy.

Ekran tabletu UX10 jest ponadto odporny na deszcz. Pojedyncze krople nie tylko nie stwarzają zagrożenia dla elektroniki, ale do tego nie wpływają na dotykowe funkcje. Opatentowana technologia Getaca odróżnia dotyk od strumieni deszczu oraz kropel pozostających na powierzchni. Dzięki temu nawet podczas lekkich opadów można korzystać z dotykowego wyświetlacza bez żadnych interferencji. Spróbujcie osiągnąć to samo na smartfonie. Niemożliwe.

Matowa matryca IPS wsparta autorską technologią LumiBond2 została stworzona nie tylko z myślą o pracy w zamkniętych pomieszczeniach, ale także w terenie. Z maksymalną jasnością na poziomie 1000 nitów, treści są widoczne nawet w letnim, mocnym, naturalnym świetlne. Ekran nie odbija otoczenia, oferując jednocześnie dobre kąty widoczności bez wypaczania kolorów czy kontrastu. Gdyby tylko mój iPad oraz Nintendo Switch był tak samo jasny. Problem czytelności w słońcu przestaje istnieć.

Zaprojektowany do upadania z wysokości 1,8 metra.

Tak jak inne produkty firmy Getac, również tablet UX10 otrzymywał masę certyfikatów potwierdzających ponadprzeciętną wytrzymałość oraz odporność. Zacznijmy od IP65, czyli pełnej ochrony od pyłu i kurzu przy częściowej ochronie przed cieczami. Deszcz czy zalanie tabletu kawą nie powinno stanowić problemu. Warto jednak pamiętać, że nie mówimy o sprzęcie wodoszczelnym, nadającym się do pełnego zanurzenia na określony czas.

Urządzenie otrzymało militarny certyfikat MIL-STD-810G. Oznacza to, że tablet działa w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach, jest odporny na silne wstrząsy i wibracje, nie szkodzi mu pył, kurz ani wilgoć, działa w deszczu, a do tego nie przeszkadza mu długie nasłonecznienie. Wyróżnikiem omawianego modelu jest wojskowy certyfikat MIL-STD-461F, gwarantujący ochronę przed interferencjami elektromagnetycznymi. Faktycznie: podzespoły tabletu zostały osłonięte dodatkową warstwą stopu, co widać po otwarciu urządzenia.

W przypadku wzmocnionych laptopów i tabletów ważny jest współczynnik wytrzymałości na upadki. Getac UX10 został obudowany w ten sposób, aby wytrzymać uderzenie o podłożę z wysokości niemal dwóch metrów. Co za tym idzie, najpowszechniejsze upadki z wysokości około 1,2 metra, będą dla przemysłowego tabletu stosunkowo bezpieczne. Własne testy wytrzymałościowe ograniczyłem do upadków na panele, z wysokości blatu biurka. Zero śladów po zderzeniu z ziemią, zero odpadających części.

Złóż sobie tablet, czyli szereg wyjątkowych dodatków w obudowie.





Wzmocniona obudowa urządzenia skrywa dwie kamery. Przednia może służyć do wideorozmów lub rozpoznawania tożsamości przy pomocy funkcji Windows Hello. Tylną wykonamy akceptowalne zdjęcia 8MP dokumentacji technicznej lub pracowniczego sprawozdania. W obudowie znajduje się także rysik, który służy jako kolejny sposób nawigowania po dotykowym ekranie. Gniazda zostały schowane za solidnie zamykanymi, dodatkowo ogumionymi zaślepkami. Duże i wyraźne przyciski fizyczne pozwalają z kolei szybko włączyć/wyłączyć urządzenie, wywołać menu Windows, zwiększyć bądź zmniejszyć zmienną, a także uruchomić dwa przypisane programy. Do tego w aplikacji Getac Utility możemy przypisać dowolną funkcję do każdego z przycisku. Obudowa pozwala również podejrzeć stan naładowania akumulatora, co jest bardzo praktycznym dodatkiem.

Wzmocniona obudowa może być poszerzana o szereg dodatków. W ofercie Getaca znajdują się takie moduły jak dedykowana odłączana klawiatura fizyczna, obrotowy uchwyt na rękę z podstawką, czytnik linii papilarnych, skaner kodów kreskowych, wzmocniona antena WiFi/GPS albo modem 4G/LTE. Tablet z Windows 10 można rozbudować o podzespoły charakterystyczne dla konkretnego typu działalności czy konkretnego sektora przemysłu. Stąd różnice cenowe w zależności od konfiguracji wahające się od 8500 do 15000 zł. W skład tej ceny wchodzi również trzyletnia gwarancja typu door-to-door, obejmująca w standardzie przypadkowe uszkodzenia mechaniczne.

Getac UX10 na placu budowy, czyli wzmocniony tablet w wymagającym środowisku.

Testowane urządzenie było moim kompanem na placu budowy jednego z nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w Katowicach (Podziękowania dla TDJ Estate, które udostępniło miejsce do sesji zdjęciowej.). Tablet przeżył w zasadzie wszystko: upadki, pył, kurz, wibracje, deszcz i obsługę w rękawicach. Sprzęt miał niezwykle szerokie zastosowanie. Od ArCADii, przez Normę PRO, kończąc na internetowym radio (tablet okazał się zadziwiająco głośny). Nie raz i nie dwa odgarniałem z ekranu pył, aby chwilę potem korzystać z przeglądarki internetowej.

Dzięki wydajnemu procesorowi minimum 8 GB RAM-u i dyskowi SSD 256 GB mały tablet był bardziej niż wystarczający do pracy w terenie. Ośmiogodzinna zmiana nie jest mu straszna, a małe gabaryty okazały się wielkim wyróżnikiem na tle konkurencji. Wyobrażam sobie, że dzięki poręczności i mobilności taki Getac sprawdziłby się nie tylko na budowie czy w fabryce, ale również w rękach pracowników medycznych albo służb porządkowych. Szybki, lekki i z rewelacyjnym wyświetlaczem, UX10 stanowi alternatywę wobec masywnych, droższych przemysłowych laptopów pokroju B300 czy X500.

Sprzęt dostarczył polski dystrybutor firma Elmark Automatyka S.A.