Sony pokazało pierwsze polskie reklamy PlayStation 5. Czym są „korzyści PlayStation“?

Sony Interactive Entertainment Polska (SIEP) opublikowało pierwsze materiały reklamowe dotyczące konsoli PlayStation 5. To początek machiny reklamowej w naszym kraju, która ma przekonać do nowej konsoli jak największą część Polaków.

„Play has no limits“ to nowe hasło marketingowe, spajające pierwsze oraz przyszłe reklamy Sony poświęcone PS5. Slogan pojawia się na końcu każdego materiału, a można go interpretować na kilka różnych sposobów. Najprostsza wykładnia odnosi się do rewolucyjnie szybkiego dysku SSD, dzięki któtemu znikają takie ograniczenia jak np. ekrany ładowania. Brak limitów może się również odnosić do większej mocy obliczeniowej sprzętu, do wstecznej kompatybilności z grami PS4, a także do standardu cross-play, który wymusiła na Sony opinia publiczna.

Nowe hasło jest widoczne na pierwszych polskich reklamach PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment Polska dało zielone światło dla dwóch pierwszych materiałów wideo reklamujących PS5. Oba spoty robią to w pośredni sposób. Pierwszy został poświęcony kontrolerowi DualSense oraz jego możliwościom, z naciskiem na nową technologię haptyczną zwiększającą immersję podczas rozgrywki. Drugi spot odnosi się do „korzyści PlayStation“, zobrazowanych na przykładzie Marvel’s Avengers. Zaraz do nich wrócimy.

Oba materiały nie wyróżniają się niczym od swoich anglojęzycznych odpowiedników. No, nie licząc kilku niepasujących do naszego języka marketingowuych frazesów, jak np. „adaptacyjne efekty trigger“. Nie same klipy są jednak ważne, ale fakt ich powstania. Oto bowiem SIEP oficjalnie rozpoczyna kampanię reklamową nowej konsoli w Polsce. Ruszyła machina marketingowa PS5 w naszym kraju, pomimo wciąż nieznanej ceny oraz dokładnej daty premiery urządzenia.

Czym są „korzyści PlayStation“? Jednym z gwoździ do trumny Xboksa.

Chyba wszyscy się zgodzimy, że Microsoft zawalił premierowy kalendarz Xboksa Series X. Halo Infinite było jedyną wielką produkcją na start platformy, a teraz również ona została przesunięta na 2021 r. Przy takiej kondycji rywala, Sony naprawdę nie musi się przesadnie starać. Skoro więc Japończycy nie boją się gier Microsoftu na wyłączność, postanowili uderzyć swoimi zasobami tam, gdzie rywal mógł mieć szanse na równą walkę.

Chodzi o tytuły multiplatformowe. Znane i lubiane serie pokroju Call of Duty, Assassin’s Creed czy FIFA, które pojawiają się na kilku konkurencyjnych sprzętach. Sony prowadzi negocjacje z wydawcami multiplatformowymi na skalę, jaka nigdy wcześniej nie miała miejsca. Twórcy PlayStation chcą, aby tytuły zewnętrznych producentów posiadały zawartość na wyłączność tylko dla posiadaczy PS5. Może to być np. mapa do trybu osobowego w Battlefieldzie, osobna klasa postaci w Diablo czy poboczne zadanie w Dragon Age.

Sony już wcześniej stosowało tego typu praktyki, dogadując się m.in. z wydawcą Call of Duty oraz Destiny. Jednak teraz producenci PS5 chcą poszerzyć ten model na znacznie większą skalę. Marzeniem Sony jest, aby niemal każda gra multiplatformowa była lepsza, większa i bogatsza właśnie na PlayStation 5. Doskonałym tego przykładem jest nadchodzące Marvel’s Avengers. Jedną z grywalnych postaci w tej grze będzie Spider-Man, ale… wyłącznie na konsolach Sony. Oto „korzyści PlayStation“ w praktyce.



