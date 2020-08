61 mln osób wybrało Switcha, mimo że jego cena ani drgnie. To wielki sukces Nintendo

Ponad 61 milionów graczy na całym świecie ma już swoją konsolę Nintendo Switch – w wersji podstawowej ze stacją dokującą lub tańszy model Lite. Najnowsza platforma Nintendo sprzedaje się rewelacyjnie, ale dla zrozumienia fenomenu warto ją zestawić z innymi konsolami Japończyków.

Nintendo Switch już dawno przegonił inną konsolę aktualnej generacji: Xboksa One. Platforma Microsoftu najprawdopodobniej zyskała około 40 - 45 mln nabywców. To jednak wyłącznie przypuszczenia, gdyż Microsoft już od dawna przestał raportować sprzedaż swoich platform. Zamiast tego gigant z Redmond woli informować o aktywnych kontach Xbox, które działają również na Windows 10, urządzeniach mobilnych, a nawet PS4 i Switchu.

Najważniejsze dla Nintendo jest to, że dynamika sprzedaży Switcha nie zwalnia.

Wręcz przeciwnie. Konsola znika z półek szybciej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To kluczowy parametr, który dowodzi, że Nintendo idealnie sprofilowało swoje urządzenie. Zamiast bezpośrednio walczyć z Sony i Microsoftem, jak miało to miejsce w przypadku Wii U czy GameCube’a, japońska firma wyprodukowała urządzenie komplementarne. Co za tym idzie, kupno Switcha rozważają posiadacze PC, PS4 i Xboksów.

Duży potencjał popytowy pozwala sądzić, że Switch będzie jednym z najbardziej udanych produktów w historii Nintendo. Konsola już teraz sprzedała się lepiej niż Xbox One, SNES, PlayStation Vita czy Nintendo 64. A przecież Switch jest na rynku zaledwie trzy lata. Dlatego jest w zasadzie pewne, że pod względem liczby sprzedanych pudełek Switch przegoni Nintendo 3DS-a (75 mln), PlayStation Portable (81 mln) czy Game Boya Advance (81 mln).

Nintendo Switch ma szansę dołączyć do elitarnego klubu konsol 100+.

Dotychczas wyłącznie sześć konsol w historii znalazło więcej niż 100 milionów nabywców. Są to platformy: Wii, PlayStation, PlayStation 4, Game Boy, Nintendo DS i PlayStation 2. Nintendo Switch byłby czwartym produktem Wielkiego N w tym zaszczytnym gronie, wobec trzech produktów Sony. Microsoft musi obejść się smakiem, gdyż jego największy sukces sprzedażowy - konsola Xbox 360 - znalazł łącznie 86 mln nabywców.