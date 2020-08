Czas powoli żegnać Duo. Google chce konsolidować swoje komunikatory

Pandemia koronawirusa wpłynęła bardzo mocno na popularność takich usług, jak Zoom i Microsoft Teams. Skorzystał na tym też Google Meet – który ponoć według najnowszego planu ma stać się główną usługą IM od Google’a.

Na dziś Google ma całkiem sporo usług komunikacyjnych w swojej ofercie. Najpopularniejszymi są preinstalowany na każdym telefonie z Androidem komunikator Duo do wideorozmów oraz Meet, opracowany głównie (choć nie tylko) jako narzędzie do grupowych wideokonferencji. Ten ostatni odnotował duży wzrost popularności w czasie pandemii COVID-19 – firmy wykorzystujące G Suite do pracy w naturalny sposób wybierały Meeta jako domyślne narzędzie do spotkań.

Teraz, według niepotwierdzonych informacji, Google zamierza połączyć dwie usługi w jedną, uniwersalną. Miałaby ona wykorzystywać rozwiązania techniczne z Duo dotyczące obsługi rzeczywistości rozszerzonej oraz niskich wymagań względem internetowego łącza. A od Meeta funkcje przydatne dla firm.

Google Duo i Google Meet jako jeden komunikator.

Ta rzekoma fuzja ma być częścią czegoś większego, a więc wewnętrznej restrukturyzacji Google’a, w ramach której usługi konsumenckie mają przejść pod opiekę Javiera Soltero, który na dziś kieruje rozwojem G Suite. Projekt mający połączyć Duo i Meet nosi wewnętrzną nazwę Meet. O całości jako pierwszy doniósł 9to5Google.

Redakcji nawet udało się zdobyć komentarz od przedstawiciela Google’a. Dowiadujemy się z niego właściwie tylko tyle, że coś jest na rzeczy. W rzeczonym oświadczeniu firma zapewnia, że jest bardzo zaangażowana w dalszy rozwój Duo. Nie odnosi się natomiast w żaden sposób do pytania o połączenie Duo z Meet – czyli nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

Warto zwrócić uwagę, że Duo to aplikacja dostępna na niemal każdym urządzeniu z Androidem, której zazwyczaj nie da się odinstalować bez kombinowania. Przy założeniu, że zostanie ona zaktualizowana do Dueta, Meeta czy jak tam będzie się nazywać produkt końcowy – samo to może zapewnić usłudze wielu nowych użytkowników.