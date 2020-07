Tak wyglądają nowe pudełka z grami na PlayStation 5

Premiera Playstation 5 zbliża się wielkimi krokami. Dziś japoński producent zaprezentował wygląd pudełek do gier na nową generację.

Wyglądają tak:

Podstawowa zmiana to biały pasek na górnej części frontu pudełka, który w poprzedniej generacji był niebieski. Zresztą macie tu dla porównania:

Ale, ale, co z brakiem napisu Tylko na Playstation? Nie wszystkie gry na Playstation 4 miały ten dopisek, więc może to taka podpowiedź dla graczy, że Miles Morales zagości też u użytkowników Xboxa? Osobiście wątpię w tę teorię, ale na pewno takowa pojawi się w sieci, więc od razu ją sobie skomentowałem.

Co do samego koloru plastikowego opakowania, to uwaga, nadal będzie to niebieski, ale będzie to nieco ciemniejszy niebieski niż w przypadku gier wydawanych na Playstation 4. Od razu czuję, że moje życie nabrało więcej sensu po podzieleniu się z wami tą łamiącą informacją.

