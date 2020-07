Instagram stawia na wannabe zabójcę TikToka. Reels będzie grasował w ponad 50 krajach

Instagram nie śpi i szybciutko korzysta z rosnącej niechęci rządów do TikToka. Instagram Reels trafi do 50 nowych krajów.

Firma Marka Zuckerberga nie przepuści żadnej okazji, żeby totalnie zdominować media społecznościowe. Gdy Snapchat był u szczytu popularności, Facebook stworzył Instagram Stories i tym samym zepchnął rywala na margines.

Teraz gdy Indie już zabroniły instalacji TikToka, a Stany Zjednoczone rozważają podobny ruch, Instagram spieszy ze swoją nową funkcją.

Instagram Reels w 50 nowych krajach.

Konkurent TikToka - Instagram Reels - jest testowany na wybranych rynkach od kilku miesięcy.

W lipcu aplikacja wkroczyła na rynek indyjski, idealnie wpisując się w zapotrzebowanie na tego typu aplikację po banie na TikToka.

Teraz, jak donosi TechCrunch, Instagram przygotowuje się do uruchomienia funkcji w Stanach Zjednoczonych i 50 innych krajach.

Instagram Reels to z grubsza to samo, co TikTok. Możemy w nim nagrać 15-sekundowe wideo do podkładu dźwiękowego i obrobić je prosto w aplikacji przed udostępnieniem. To odpowiedź Facebooka na odpływ młodszych użytkowników, którzy preferują luźny, kreatywny klimat TikToka zamiast zapaćkanego reklamami Instagrama czy „boomerskiego” Facebooka.

Do tej pory Reels był raczej ciekawostką i nikt się nie spodziewał, by mógł powtórzyć udany zamach Insta Stories na Snapchata. Teraz jednak, kiedy światło dzienne ujrzały informacje o tym, iż TikTok szpieguje swoich użytkowników i ma dostęp do zatrważającej ilości danych z naszych telefonów, Instagram Reels ma szansę się przebić.

Tym bardziej że wkrótce młodzież nie będzie miała innego wyjścia, jak znaleźć sobie alternatywne ujście dla własnej kreatywności. Wszak po zakazie instalacji TikToka w Indiach o podobnym ruchu myślą Stany Zjednoczone. Kongresmani wystosowali w tej sprawie list do Donalda Trumpa, by wciągnąć aplikację na „czarną listę” i zablokować możliwość jej instalacji na terenie USA.

Jeśli Stany Zjednoczone posuną się do tego ruchu, w ślad za nimi mogą ruszyć inne kraje, a to może być początek końca TikToka.

Podejrzewam więc, że nie przypadkiem Instagram Reels zostanie udostępniony w ponad 50 krajach już na początku sierpnia. Instagram chce być gotowy, by po ewentualnym odejściu TikToka w cień inna aplikacja nie podebrała im przepływających użytkowników - a czai się na nich niejeden startup, z coraz bardziej popularną aplikacją Byte na czele.

Nie ma na razie informacji o tym, czy i kiedy Instagram Reels trafi do Polski.

Można się jednak spodziewać, że w sytuacji, gdy TikTok ma coraz węższe pole manewru, Instagram będzie chciał udostępnić nową funkcję jak najszybciej na całym świecie.