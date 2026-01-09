REKLAMA
Mapa zasięgu sieci T-Mobile 5G. Gdzie jest szybki internet?

5G od T-Mobile w 2026 r. mocno przyspieszyło. Jak wygląda aktualna mapa zasięgu tego operatora i w jakich lokalizacjach działa obecnie magentowa sieć 5. generacji? No i gdzie dokładnie obsługiwane jest pasmo C? Sprawdziliśmy to.

Piotr Grabiec
mapa-polski-5g-zasieg-t-mobile-2026-01
Już w 2020 r. w Polsce ruszyło 5G od sieci Plus (chociaż na aukcję 5G w Polsce, która dała nam dostęp do nowych pasm częstotliwości, musieliśmy czekać trzy kolejne lata). Pozostali operatorzy infrastrukturalnych również rychło wdrożyli sieć 5. generacji u siebie, a do zielonych z czasem dołączył również T-Mobile.

5G - mapa zasięgu w Polsce

Sieci komórkowe rozbudowują swoją infrastrukturę cały czas. Podobnie jest w przypadku T-Mobile Polska. Co rusz pojawiają się nowe stacje bazowe, a konfiguracja sieci jest dopasowywana do aktualnych potrzeb użytkowników.

Na początku 2024 r. polski oddział T-Mobile ruszył z 5G na paśmie C, wykorzystując częstotliwości z nowego zakresu uzyskane w ramach aukcji 5G. Z kolei w 2025 r. zaczął używać na potrzeby sieci 5. generacji pasma 700 MHz. A gdzie można mamy zasięg tego operatora? To widać na mapie zasięgu.

Sprawdź mapy zasięgu 5G u pozostałych operatorów:

W internecie można trafić na wiele różnych map pokazujących zasięg operatorów infrastrukturalnych. Wśród nich są takie mapy, które biorą pod uwagę zgody wydane przez UKE na stacje bazowe. Lepszym pomysłem jest jednak sprawdzenie, gdzie dostępność 5G deklarują konkretne telekomy.

T-Mobile, podobnie jak pozostali operatorzy, udostępnia mapę zasięgu. Można na niej sprawdzić, gdzie według firmy powinniśmy mieć dostęp zarówno do 5G, jak i do LTE (czyli 4G) oraz 2G (jeśli chodzi z kolei o 3G, to magentowa sieć zaczęła w 2022 roku proces jej wygaszania).

T-Mobile 5G. Mapa zasięgu - Polska

Aktualna mapa zasięgu T-Mobile Polska, 5G (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)
Aktualna mapa zasięgu T-Mobile Polska, 5G (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Zasięg sieci 5. generacji w T-Mobile dociera do wielu regionów Polski. Nie dotyczy to wyłącznie najludniejszych aglomeracji takich jak stolica z okolicami, Zagłębie Śląskie lub Trójmiasto. Z szybkiego internetu mogą skorzystać mieszkańcy również tych mniejszych miast i miejscowości.

Aktualna mapa zasięgu T-Mobile, 5G Bardziej (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)
Aktualna mapa zasięgu T-Mobile, 5G Bardziej (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Warto też przyjrzeć się mapie, na której wyszczególniono lokalizacje, w których działa 5G Bardziej od T-Mobile. A czym się ono różni od zwykłego 5G? To marketingowa nazwa sieci 5. generacji wykorzystującej już częstotliwości z tzw. pasma C. Warto porównać to z poprzednimi mapkami zasięgu.

Archiwalna mapa zasięgu T-Mobile, 5G Bardziej (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)
Archiwalna mapa zasięgu T-Mobile Polska, 5G (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)
Archiwalna mapa zasięgu T-Mobile, 5G (zrzut ekranu: 23 września 2022 r.)

T-Mobile 5G. Mapa zasięgu - Warszawa

Aktualna mapa zasięgu 5G (jaśniejszy kolor) i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) od T-Mobile - Warszawa i okolice (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)
Aktualna mapa zasięgu 5G (jaśniejszy kolor) i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) od T-Mobile - Warszawa i okolice (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

W przypadku Warszawy T-Mobile deklarował już dawno, że niezależnie od dzielnicy, w której przebywamy, będziemy mieć dostęp do sieci 5. generacji. Oprócz tego zasięgiem magentowego 5G zostały objęte liczne inne miasta i miejscowości w obrębie aglomeracji warszawskiej. A jak to wyglądało wcześniej?

Archiwalna mapa zasięgu 5G (jaśniejszy kolor) i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) od T-Mobile - Warszawa i okolice (zrzut ekranu: 7 lutego 2025 r.)
Archiwalna mapa zasięgu 5G (jaśniejszy kolor) i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) od T-Mobile - Warszawa i okolice (zrzut ekranu: 1 marca 2024 r.)
Archiwalna mapa zasięgu 5G (jaśniejszy kolor) i 5G Bardziej (ciemniejszy kolor) od T-Mobile - Warszawa i okolice (zrzut ekranu: 22 września 2022 r.)
Mapa zasięgu 5G nie jest częścią oferty T-Mobile

T-Mobile, tak jak inne telekomy, udostępnia swoją mapę zasięgu, ale trzeba pamiętać, aby nie ufać temu narzędziu całkowicie. Przed podpisaniem umowy warto samemu sprawdzić, czy deklaracje operatora mają pokrycie w rzeczywistości. W tym celu można np. kupić starter prepaid.

T-Mobile na swojej stronie podaje, że pokazuje „orientacyjny zasięg”, a „z uwagi na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od typu zabudowy i dynamiczną rozbudowę sieci prezentowany zasięg może ulec zmianie”. Mimo tego to dobry punkt wyjścia do testów 5G.

Artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl dnia 5 sierpnia 2021 r. Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2026 r.

09.01.2026 13:47
Tagi: 5GmapyT-Mobile
