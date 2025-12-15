Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?

Ładowanie...

Ostatnio sporo mówi się o problemach z Windowsem 11, na którym obecnie skupia się Microsoft. Tymczasem trudności zaczynają dotykać także użytkowników starszego Windowsa 10, mimo że system oficjalnie nie jest już wspierany.

Windows 10 powoduje problemy po aktualizacji

Microsoft potwierdził, że grudniowa aktualizacja systemu Windows 10 z programu ESU (rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń) oznaczona numerem KB5071546 zawiera błąd, który powoduje problemy z usługą do kolejkowania wiadomości MSMQ. To rozwiązanie, które umożliwia aplikacjom lub innym narzędziom wysyłanie komunikatów do kolejki, tak aby oprogramowanie mogło je później przetworzyć.

Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy aplikacji bazujących na MSMQ mogą napotkać problemy z ich uruchamianiem. Mam jednak dobrą wiadomość - sytuacja dotyczy głównie firmowych komputerów, używanych do pracy.

Domyślnie komputery z systemem Microsoftu nie korzystają z MSMQ. To usługa, którą instaluje i uruchamia się na urządzeniach firmowych. Jest wykorzystywana w aplikacjach korporacyjnych. Jeśli jednak MSMQ przestanie działać, wiele zadań w tle zostanie wyłączonych, a aplikacja lub strona - zablokowana.

Aktualizacja KB5071546 w teorii powinna wprowadzić tylko poprawki bezpieczeństwa, ponieważ Microsoft nie dodaje nowych funkcji do starszego systemu. W praktyce poprawki zmieniły sposób działania MSMQ i komputer wykorzystujący rozwiązanie potrzebuje uprawnień do zapisu w dedykowanym folderze. Problemem jest jednak to, że w praktyce dostęp do MSMQ jest realizowany za pomocą usługi lokalnej, a zwykły użytkownik nie ma uprawnień do zapisu.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy mogą napotkać problemy z funkcją kolejkowania wiadomości (MSMQ). Problem ten dotyczy również środowisk klastrowych MSMQ pod obciążeniem – pisze firma Microsoft w aktualizacji dokumentu pomocy technicznej.

To pokazuje, że nawet niewspierany system może ulec problemom

Sytuacja co prawda dotyczy głównie użytkowników komputerów firmowych używanych wyłącznie do pracy, ale jednocześnie pokazuje szerszy problem z aktualizacjami systemu. Windows 10 wcześniej nie sprawiał aż tak dużych kłopotów - problematyczne uaktualnienia zdarzały się rzadko. Jednak od jakiegoś czasu Microsoft nie ma dobrej passy i cały czas dopuszcza mniejsze lub większe problemy do Windowsa 11.

Jeśli tak dalej pójdzie, nawet użytkownicy w teorii niewspieranego już Windowsa 10, zapisani do programu rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń, mogą nie czuć się bezpieczni. System ma otrzymywać uaktualnienia bezpieczeństwa do października 2026 r. Dlatego lepiej wstrzymać się z natychmiastowym instalowaniem nowych aktualizacji.

