Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart

Prasowanie, podobnie jak odkurzanie i mopowanie podłóg, to jedna z tych czynności, które mało kto lubi, no ale nie da się ich uniknąć. Od pokoleń ludzie rozkładają co kilka dni te ogromne deski, potem biorą do ręki ciężkie żelazka, a do tego jeszcze w nieskończoność czekają, aż te się nagrzeją, aby ogarnąć swoje ubrania po praniu tak, by wyglądały ładnie i schludnie. I tak w kółko.

Z kolei jak byłem małym brzdącem, to mama mi powtarzała, że ma jedno życzenie do inżynierów tego świata: niech zrobią wreszcie robota, który potrafi prasować. Niestety na takiego, który za nas wyprasuje koszulę albo portki od A do Z, a do tego równo je złoży, nadal czekamy - no ale na szczęście nie jesteśmy już skazani wyłącznie na te klasyczne żelazka i deski do prasowania.

I tutaj do gry wchodzi stacja parowa taka jak Tefal Ixeo Power.

To cały zestaw, na który składa się rozkładana deska Smart Board wraz z modułem parowym i połączonym z nimi mini-żelazkiem. Można jej używać zarówno do tego, by prasować stertę ubrań po wyjęciu ich z pralki, a przed odłożeniem do szafy, jak i do szybkiego odświeżania przed samym wyjściem z domu. No i jest to prostsze, wygodniejsze i szybsze niż przy użyciu klasycznego żelazka.

Stacja parowa taka jak Tefal Ixeo Power jest gotowa do pracy w 70 sekund. Generowana przez nie para rozluźnia włókna tkanin, co ułatwia ich prostowanie. Wysokie ciśnienie pozwala z kolei na wyprasowanie koszuli nawet dwukrotnie szybciej niż w przypadku korzystania z klasycznego żelazka. A to istotne, jeśli spieszymy się do biura albo na uczelnię, a marynarka wygląda na wczorajszą.

Tefal Ixeo Power i deska Smart Board

Jedną z części składowych zestawu Tefal Ixeo Power jest deska do prasowania o nazwie Smart Board. W przeciwieństwie do tych klasycznych, które są ogromne i zagracają mieszkanie, można ją ustawić tak, aby zajmowała naprawdę mało miejsca. To zasługa tego, iż można prasować na niej w trzech trybach: poziomym, pionowym oraz pochylonym pod kątem 30 stopni. A to daje nam dodatkowe możliwości.

Dzięki możliwości prasowania w pionie lub pod kątem jesteśmy w stanie rozstawić się ze stacją parową w miejscach, w których klasyczna deska do prasowania by się nie zmieściła lub blokowałaby ciąg komunikacyjny i irytowała domowników. Możemy też w każdej chwili zmienić pozycję deski Smart Board. W tym celu wystarczy chwycić ją oboma rękoma za boczne krawędzie, nieco unieść i potem przechylić.

Smart Board ma też oczywiście regulację wysokości, więc wygodnie skorzystać mogą z tej deski wszyscy domownicy, nawet jeśli jest między nimi spora różnica wzrostu. W przypadku klasycznych desek do prasowania po ich rozłożeniu często są zawsze w tej samej pozycji, bo nie mają regulacji, więc to dodatkowy plus zestawu Tefal Ixeo Power. Ale nie jedyny - jest ich znacznie więcej.

Tefal Ixeo Power w praktyce

Do takiego klasycznego prasowania najlepszy jest oczywiście tryb poziomy, ale jeśli nie mamy akurat miejsca, by rozłożyć deskę, możemy wykorzystać tryb pochyły. Ten jest w pełni wystarczający do szybkiego prasowania zarówno koszul, jak i t-shirtów. Nachylenie na poziomie 30 stopni sprawia, że te nie zsuwają się z deski pokrytej gładkim materiałem.

Prasowanie w pionie przez Tefal Ixeo Power sprawdza się z kolei nie tylko w przypadku odświeżania ubrań, takich jak np. marynarki i płaszcze po wyjęciu ich z szafy przed wyjściem z domu, ale też w przypadku tych najbardziej delikatnych tkanin, które mogłyby się uszkodzić. Te można odświeżyć z użyciem pary bez konieczności dotykania ich bezpośrednio gorącą stopą żelazka.

Stację parową możemy zaś po użyciu schować, ale zajmuje na tyle niewiele miejsca, że równie dobrze można odstawiać ją gdzieś pod ścianę. Wygląda do tego niezwykle elegancko - ma czarną obudowę z metalicznymi detalami, więc dobrze komponuje się z nowoczesnym wnętrzem. U mnie w domu podczas testów stała w sypialni, koło kosza na prasowanie, co było bardzo praktycznym rozwiązaniem.

Tefal Ixeo Power - transport i przechowywanie

Stacja parowa Tefal Ixeo Power wyposażona jest przy tym w kółeczka, więc tak jak po rozłożeniu deski do prasowania jesteśmy uwięzieni w jednym miejscu, tak ze Smart Boardem możemy łatwo przemieszczać się po całym mieszkaniu. W sypialni nie miałem możliwości rozłożenia go, ale przejechanie z zestawem do salonu, aby prasować ciuchy wyjęte z pralki i rzucone na fotel zajmowało kilka sekund.

Do tego sam generator pary jest przenośny - nie przytwierdzono go na stałe do Smart Boarda. Dzięki temu możemy wygodnie podjechać do dowolnego miejsca w domu, by tam zająć się prasowaniem nie tylko ubrań, ale też innych tkanin, takich jak na przykład zasłony, jak również tapicerek, kanap i foteli. Ba, jeśli ktoś ma psa, to może z pomocą Tefal Ixeo Power zdezynfekować jego legowisko.

Wyjmowany zbiornik na wodę ma z kolei pojemność 1,1 litra, który wystarcza na godzinę ciągłego prasowania. Stacja do prasowania Tefal Ixeo Power ma przy tym naprawdę niewielkie gabaryty - zwłaszcza po złożeniu. Jeśli ktoś nie chce trzymać jej na widoku, to po użyciu schowa się ją wygodnie tam, gdzie tradycyjna deska do prasowania by się w ogóle nie zmieściła.

Podstawa zestawu to kwadrat o bokach 40 na 40 cm, a wysokość urządzenia po rozłożeniu wynosi dokładnie 168 cm. Dzięki prostej i eleganckiej konstrukcji możemy urządzenie złożyć - wystarczy, że w szafie lub garderobie wygospodarujemy dla niej schowek o wysokości zaledwie 105 cm. Wspomniane kółeczka pomagają zaś w odstawianiu stacji na miejsce - nie trzeba jej odnosić w ręku.

Tefal Ixeo Power - wygoda i precyzja

Samo prasowanie jest wygodniejsze niż podczas korzystania z klasycznego urządzenia do prasowania dzięki lekkiej konstrukcji żelazka wchodzącego w skład zestawu Tefal Ixeo Power. Stopę głowicy wykonano ze stali nierdzewnej, a waży ona około 0,5 kg, a to nawet o połowę mniej niż takie tradycyjne żelazko parowe. Niewielkie gabaryty ułatwiają z kolei wjeżdżanie pomiędzy guziki w koszuli.

Na wyposażeniu mamy tutaj również wąż parowy o długości aż 1,7 metra, co zapewnia swobodę podczas pracy. Urządzenie świetnie radzi sobie przy tym z usuwaniem zagnieceń dzięki technologii wysokociśnieniowej. Ciśnienie pompy jest tu na poziomie 5,8 bara, a moc Tefal Ixeo Power wynosi 2170 W. Stały wyrzut pary to 100 g/min., a jej dodatkowy wyrzut - 350 g/min.

Podoba mi się również fakt, iż urządzenie daje o sobie znać podczas dopiero przy tym dodatkowym wyrzucie pary, który uruchamiamy wciskając trzykrotnie w krótkich odstępach czasu przycisk na obudowie żelazka. Podczas normalnej pracy ani ono, ani stacja parowa, nie wydaje głośnych dźwięków. Z pewnością docenią ten fakt wszyscy pozostali domownicy.

Tefal Ixeo Power - intuicja i bezpieczeństwo

Tefal Ixeo Power to przy tym urządzenie dla osób, które nie chcą przy prasowaniu zastanawiać się za każdym razem, gdy biorą do ręki nowy ciuch ze sterty, jakich dokładnie ustawień powinni użyć. Nie trzeba tu kręcić precyzyjnym pokrętłem temperatury (bo ta dobierana jest automatycznie dzięki funkcji Smart Protect), co pozwala prasować dowolny materiał - od bawełny aż po jedwab.

Nie zabrakło tu natomiast możliwości regulacji poziomu pary. Do tego służy guzik z napisem Steam, a urządzenie może pracować w trzech trybach: normalnym (lampka jest wyłączona), Maksymalny (lampka miga na zielono) i Minimalny (lampa świeci ciągłym zielonym światłem). I to w zasadzie tyle -

Co jeszcze warto wiedzieć o Tefal Ixeo Power?

Tefal Ixeo Power, czyli żelazko parowe typu „wszystko w jednym”, nie tylko pozwala na prasowanie z użyciem pary, ale też pomaga w dezynfekcji ubrań. Para eliminuje w końcu do 99,9 proc. zarazków i bakterii i pomaga eliminować roztocza kurzu domowego i alergeny, odświeżając i usuwając nieprzyjemne zapachy - co przyda się zwłaszcza wtedy, gdy wyjmujemy z szafy długo nienoszony płaszcz.

Podoba mi się również konstrukcja deski Smart Board. Po lewej lub po prawej stronie możemy zamontować uchwyt na żelazko, a na górze - uchwyt na wieszak, dzięki czemu można wygodnie powiesić do odświeżenia marynarkę. W zestawie jest też końcówka do prasowania precyzyjnego i nie zabrakło ochrony przeciwwapiennej - co jakiś czas warto opróżnić szufladkę, by nie tracić wydajności.

Tefal Ixeo Power - cena

A ile za taką przyjemność w postaci stacji prasowania Tefal Ixeo Power trzeba zapłacić? Producent wycenił to urządzenie na 1999 zł. To niezła cena jak za tak praktyczne urządzenie, które sprawia, że szybciej, sprawniej i przyjemniej wykonujemy swoje domowe obowiązki.

Piotr Grabiec 15.12.2025 08:09

Lokowanie produktu : Tefal

