Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy

To wiadomość, na którą czekali wszyscy polscy wojskowi, analitycy i entuzjaści militariów nad Wisłą. Do naszego kraju dotarły wyjątkowe armatohaubice K9. Oznacza to, że Wojsko Polskie dysponuje arsenałem, jakiego próżno szukać u naszych europejskich sąsiadów.

Bogdan Stech
To wiadomość, na którą czekali wszyscy polscy wojskowi, analitycy i entuzjaści militariów nad Wisłą. Do naszego kraju dotarły wyjątkowe armatohaubice K9. Oznacza to, że Wojsko Polskie dysponuje arsenałem, jakiego próżno szukać u naszych europejskich sąsiadów.
REKLAMA

Paweł Bejda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, poinformował właśnie o zakończeniu dostaw wszystkich armatohaubic samobieżnych K9A1 Thunder zamówionych w ramach pierwszej umowy wykonawczej.

Jeszcze do niedawna dyskusje o polskiej artylerii toczyły się głównie wokół tego, jak szybko jesteśmy w stanie łatać dziury. Nie jest tajemnicą, że pomoc wojskowa dla broniącej się Ukrainy była dla naszych zasobów sporym wyzwaniem. Na wschód pojechały setki jednostek sprzętu, w tym wysłużone, ale groźne haubice 2S1 Goździk kalibru 122 mm oraz duma polskiej zbrojeniówki armatohaubice Krab kalibru 155 mm.

REKLAMA

Z militarnego i politycznego punktu widzenia była to decyzja bardzo dobra i kluczowa, ale z drugiej strony oznaczało to, że nasze wojsko potrzebuje nowych dział. Dlatego też Polska podpisała z południowokoreańskim koncernem Hanwha Defense dwie umowy na dostawy armatohaubic samobieżnych K9A1 Thunder.

Ekspresowa dostawa za 2,4 miliarda dolarów

Pierwsza z nich, zawarta w 2022 r. i warta około 10 mld zł została właśnie w całości zrealizowana. Zgodnie z planem otrzymaliśmy 212 dział, a ostatnie sztuki dotarły już do Polski.

Kolejne haubice K9 dostarczone do 1 Mazurskiej Brygady Artylerii 16 Dywizji Zmechanizowanej. Najnowsza dostawa oznacza zakończenie umowy wykonawczej nr 1 - mówi Paweł Bejda.

Zdjęcia z tej dostawy zamieściła w serwisie X 16 Dywizja.

Do 1 Brygady Artylerii dostarczono kolejne samobieżne haubice K9, które wzmacniają potencjał ogniowy jednostki. Rozwój zdolności artylerii to kluczowy element budowania nowoczesnych Sił Zbrojnych RP oraz realne wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy we wpisie.

Na tym jednak historia się nie kończy. Równolegle realizowana jest druga umowa wykonawcza o wartości 2,6 mld dol., która obejmuje 152 kolejne armatohaubice K9. W tej puli znajdzie się 6 egzemplarzy K9A1 oraz aż 146 dział w docelowym wariancie K9PL.

K9PL to wersja głęboko dostosowana do wymagań Wojska Polskiego. W wersji K9PL przewiduje się wyposażenie haubic w m.in. system ostrzegający o opromieniowaniu laserem z wyrzutnią granatów dymnych OBRA-3, a także automatyczny system gaszenia i tłumienia wybuchów, systemy filtrowentylacji, klimatyzację, dodatkowe wyświetlacze dla załogi i przeniesienie agregatu prądotwórczego do podwozia.

Więcej o nowym uzbrojeniu dla polskiego wojska przeczytasz na Spider's Web:

Mocni jak nigdy

Równolegle Polska zamówiła 212 armatohaubic Krab, z czego 58 egzemplarzy znajduje się już na stanie Sił Zbrojnych RP. Po połączeniu dostępnych Krabów i dostarczonych K9A1 Wojsko Polskie dysponuje dziś 270 nowoczesnymi armatohaubicami samobieżnymi kalibru 155 mm.

Artylerię często nazywa się "Bogiem Wojny" i wygląda na to, że Wojsko Polskie wzięło sobie to określenie głęboko do serca. Plany na przyszłość są bowiem jeszcze bardziej ambitne. Docelowo Wojsko Polskie ma posiadać co najmniej 576 armatohaubic samobieżnych w postaci Krabów oraz K9A1 i K9PL.

REKLAMA

Wojsko Polskie ma też dysponować co najmniej 310 wyrzutniami rakietowymi systemów Homar-K oraz M142 HIMARS.

Jeśli złożyć te liczby w całość, obraz jest jasny. Wojska Rakietowe i Artyleryjskie Sił Zbrojnych RP zmierzają w stronę pozycji najsilniejszych w Europie, zarówno pod względem liczebności, jak i jakości sprzętu. To efekt decyzji podjętych szybko, często w warunkach presji geopolitycznej, ale realizowanych z konsekwencją, której wcześniej w Polsce brakowało.

REKLAMA
Bogdan Stech
16.12.2025 14:42
Tagi: BrońWojsko
Najnowsze
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA