Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń

To ważny dzień dla naszego przemysłu zbrojeniowego. Oto nasza duma narodowa, karabinek Grot, trafia na półki sklepów z bronią w Stanach Zjednoczonych. Wbrew pozorom nie było to proste zadanie.

Bogdan Stech
Zdobycie amerykańskiego rynku cywilnego to dla każdego producenta broni wejście do pierwszej ligi. To właśnie tam, za oceanem, bije serce światowego handlu bronią dla cywilów. Wcale nie było łatwo się tam dostać. Sukces ten poprzedziła długa batalia o certyfikaty i dostosowanie sprzętu do specyficznych, amerykańskich gustów.

Długa droga do USA

Kluczem do bram amerykańskich sklepów okazał się dokument wydany przez Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), który dopuszcza karabinek Grot do sprzedaży na cywilnym rynku w USA.

ATF certification to nie tylko decyzja administracyjna. To także poprzedzone szczegółową analizą potwierdzenie jakości i dojrzałości naszej konstrukcji - wyjaśnia Jakub Czułba, członek zarządu Fabryki Broni Łucznik - Radom.

Fabryka Broni musiała przejść długą i wymagającą drogę, aby móc oferować na karabinek Grot na rynku amerykańskim. Przede wszystkim konieczne było dostosowanie konstrukcji broni do amerykańskich wymogów.

To nie tylko kwestie formalne, ale także zmiana podejścia, wdrożenie nowych standardów jakości, pełne dostosowanie dokumentacji oraz przejście szeregu procedur kontrolnych otworzyło nam drogę na rynek amerykański – dodaje.

Duże ambicje Grota

Fabryka Broni od lat obserwuje znaczące zainteresowanie konstrukcjami z rodziny MSBS GROT ze strony odbiorców w USA.

Zainteresowanie Grotem w USA obserwujemy podczas każdej edycji Shot Show. Wielu odbiorców podkreślało, że brakuje na tamtejszym rynku europejskiej platformy o takiej modułowości i ergonomii - podkreśla Daniel Wilk, członek zarządu Fabryki Broni Łucznik - Radom.

Rynek amerykański to największy rynek broni na świecie, ale też i najbardziej wymagający i z największą konkurencją. W USA jest duży popyt na nowoczesne, platformy modułowe oraz na broń typu rifle-pistol, cenioną przez strzelców sportowych, rekreacyjnych i kolekcjonerów. To właśnie w ten segment celuje nasz Grot.

Jest to broń palna, która zaciera tradycyjne rozróżnienia prawne między karabinem a pistoletem. To krótsza wersja karabinów, która techniczne spełnia definicje pistoletu (brak kolby, krótka lufa, brak pionowego chwytu przedniego, chyba że całkowita długość przekracza 26 cali). 

Konstrukcje rifle-pistol oferują lekkość krótkiej broni palnej, co jest przydatne do obrony domu lub użytku w ciasnych przestrzeniach, przy czym wykorzystuje się w nich mocniejszą amunicję kalibru karabinowego.

Wprowadzenie na amerykański rynek wersji MSBS Grot Pistol pozwoli tamtejszym odbiorcom nabyć ten model po raz pierwszy i to z trzema wariantami luf (10,5”, 13”, 14,5”) odpowiadającymi ich preferencjom użytkowym.

Producent mierzy wysoko i ma nadzieję, że MSBS Grot Pistol, dzięki unikatowej konstrukcji i trzem konfiguracjom luf, stanowić będzie atrakcyjną alternatywę dla dominujących w USA konstrukcji bazujących na platformie AR-15.

Broń jak klocki LEGO

Warto przypomnieć, że MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot nie jest projektem, który powstał z dnia na dzień, ale efektem wieloletniej, tytanicznej pracy najlepszych polskich inżynierów.

Korzenie tej konstrukcji sięgają 2007 r., kiedy to Wojskowa Akademia Techniczna we współpracy z radomską Fabryką Broni rozpoczęła prace nad nowoczesnym uzbrojeniem, które miało odesłać wysłużone Beryle na emeryturę.

Cel był ambitny: stworzyć w 100 proc. polską broń, która zerwie z postsowieckimi naleciałościami i wprowadzi naszą armię w XXI wiek. Grot, nazwany tak na cześć generała Stefana Roweckiego, przeszedł długą drogę, od pierwszych prototypów, przez wejście na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej, aż po ostateczny sprawdzian, jakim stała się wojna w Ukrainie, gdzie konstrukcja ta udowodniła swoją wartość w najtrudniejszych możliwych warunkach.

Jednak to, co sprawia, że Grot jest tak łakomym kąskiem, również dla Amerykanów, to ukryta w skrócie MSBS Modułowość. To w rzeczywistości nie jeden karabin, ale cała platforma sprzętowa, którą można dowolnie konfigurować.

System pozwala na coś, co w świecie broni jest ewenementem: na bazie jednej komory zamkowej można zbudować zarówno broń w układzie klasycznym, jak i bezkolbowym (bullpup). Do tego dochodzi cała plejada wariantów: od karabinków podstawowych, przez subkarabinki, po karabiny wyborowe. Dzięki łatwej wymianie luf i podzespołów strzelec może w kilka chwil dostosować sprzęt do swoich potrzeb, co czyni z Grota jedną z najbardziej uniwersalnych konstrukcji na świecie.

Bogdan Stech
11.12.2025 16:11
Tagi: BrońPolska Grupa Zbrojeniowapolski karabin
