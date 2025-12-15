Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela

Nie przegap terminu. Dziś jest ostatni dzień, by odciążyć swój domowy budżet o 1750 zł. Wniosek możesz złożyć przez mObywatela lub w urzędzie.

Marcin Kusz
Ostatnie godziny na bon ciepłowniczy. Sprawdź, czy łapiesz się na pomoc
REKLAMA

Dziś jest ostatni dzień, by żeby zawalczyć o bon ciepłowniczy i odciążyć domowy budżet nawet o około 1750 zł. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu – w aplikacji mObywatel – albo tradycyjnie, w urzędzie. Po północy ta tura wsparcia się zamyka.

– Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. (...) Będziemy mieli, myślę, za kilka tygodni ostateczne dane, ile w tym pierwszym tak zwanym rzucie wniosków na pierwszą część 2026 roku zostało złożonych, bo także jest to wsparcie, które będzie obecne w 2026 – powiedział minister energii w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

REKLAMA

Bon ciepłowniczy – dla kogo jest ten dodatek?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe wsparcie przeznaczone dla gospodarstw domowych ogrzewanych ciepłem systemowym, czyli takim, które trafia do mieszkań z sieci miejskiej za pośrednictwem przedsiębiorstwa energetycznego. Ustawowe zasady są dość precyzyjne: nie wystarczy sam fakt korzystania z sieci, liczy się też poziom opłat i dochody domowników.

Pomoc jest kierowana do rodzin, które płacą za ciepło więcej niż 170 złotych za 1 gigadżul (GJ). Dodatkowo obowiązuje próg dochodowy. W przypadku gospodarstw jednoosobowych miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 z. W gospodarstwach wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na osobę. To oznacza, że wsparcie jest adresowane przede wszystkim do tych, którzy realnie odczuwają wysokie rachunki, a jednocześnie nie dysponują dużą poduszką finansową.

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość ubiegania się o bon dwukrotnie. Obecny nabór dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. Druga tura została zaplanowana na cały 2026 rok – wtedy dokumenty będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Dzisiejszy termin jest więc istotny dla tych gospodarstw, które chcą mieć pewność, że wykorzystają pełen dostępny pakiet wsparcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek? mObywatel na pierwszej linii

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć na dwa sposoby. Pierwszy to ścieżka tradycyjna – bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Drugi, zdecydowanie wygodniejszy dla wielu osób, to droga elektroniczna poprzez aplikację mObywatel.

Złożenie wniosku online oznacza, że nie trzeba stać w kolejkach ani dopasowywać się do godzin pracy urzędu. W praktyce wystarczy zalogować się do aplikacji, wybrać odpowiednią usługę, wypełnić formularz i wysłać go drogą elektroniczną. Bon jest przyznawany na podstawie złożonej dokumentacji – kto nie złoży formularza w terminie, ten z tej transzy pomocy po prostu nie skorzysta. Dziś jest ostatnia szansa, by domknąć formalności i dopisać się do listy beneficjentów.

Co dalej z rachunkami za energię?

Bon ciepłowniczy to jedno z narzędzi łagodzenia skutków wysokich cen energii, ale nie jedyne. Równolegle trwają prace nad taryfami na energię elektryczną na 2026 r. Minister energii zapowiada, że celem rządu jest utrzymanie cen prądu na poziomie poniżej 500 zł za megawatogodzinę, czyli poniżej tegorocznej ceny zamrożonej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Resort deklaruje też, że od stycznia nie wzrosną żadne opłaty, które minister energii ustala w drodze rozporządzenia. W połączeniu z bonem ciepłowniczym ma to ograniczyć ryzyko gwałtownego skoku rachunków na przełomie roku. W praktyce oznacza to, że gospodarstwa spełniające kryteria dochodowe i korzystające z ciepła systemowego mogą w tym sezonie zimowym liczyć na realne odciążenie portfela – zarówno po stronie ogrzewania, jak i częściowo po stronie prądu.

*Grafika wprowadzająca: Patrycja Grobelny, Pexels; Canva; własne

REKLAMA
Marcin Kusz
15.12.2025 13:48
Tagi: mObywatelOgrzewaniePieniądzepodatki
Najnowsze
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
12:54
Międzygwiezdny 3I/ATLAS gościem na Wigilię. Masz miejsce przy stole dla wędrowca?
Aktualizacja: 2025-12-13T12:54:10+01:00
11:00
Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją
Aktualizacja: 2025-12-13T11:00:00+01:00
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA