REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie

Dobra wiadomość – ceny polskich kart rosną.

Adam Bednarek
karty platnicze
REKLAMA

Zła wiadomość – nadal są śmiesznie tanie.

Jak informuje NordVPN, średnia cena polskich kart płatniczych kupowanych w dark webie wzrosła. I to znacząco, o ponad 221 proc. Jeszcze w 2023 r. sprzedawano je za 3,40 dol. Teraz trzeba wyłożyć prawie 11 dol.

REKLAMA

Wzrost wartości oczywiście w tym przypadku nie może cieszyć. Nadal to śmiesznie mała suma. Naprawdę niewiele trzeba wyłożyć, by wejść w posiadanie danych skradzionej karty. A co więcej, aż 87 proc. analizowanych kart nadawało się do użytku przez ponad rok – wynika z raportu NordVPN.

Skąd ten wzrost cen?

Działa tutaj prawo popytu i podaży. Do tego im większe zabezpieczenia, tym wyższa cena. Światowa średnia cena kradzionych kart płatniczych to ok. 8 dol. Raptem 1,78 dol. kosztują te z Cypru, za amerykańskie płaci się 11,51 dol. Od polskich tańsze są karty pochodzące z Włoch, Holandii czy Szwecji.

SPRAWDŹ OFERTĘ
NordVPN
NordVPN
NordVPN

Czytaj też:

REKLAMA

Niestety ostatnio niektórzy na własnej skórze boleśnie przekonali się, że informacje nt. kart płatniczych mogą wyciec nie tylko w sieci. Klienci banku Santander najprawdopodobniej padli ofiarą skimmingu. Nakładki zamontowane na bankomatach wykradły dane pozwalające skopiować karty płatnicze. Następnie złodzieje wypłacali środki z nieswoich kont. Straty były naprawdę poważne. Bank zidentyfikował 490 klientów, z których rachunków nieuprawnienie wypłacono łącznie oko. 2,2 mln zł.

Zdjęcie główne: nevodka / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
30.10.2025 12:09
Tagi: karty kredytoweKarty płatniczeoszustwoWyciek danych
Najnowsze
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
6:13
Ryanair nie weźmie całej kasy od razu. To co, bierzesz kredyt na bilet?
Aktualizacja: 2025-10-30T06:13:00+01:00
6:12
Bill Gates rozjechał szefa Microsoftu: "Pali miliardami w piecu"
Aktualizacja: 2025-10-30T06:12:00+01:00
6:06
System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy
Aktualizacja: 2025-10-30T06:06:00+01:00
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA