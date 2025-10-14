Chaos w służbach. System bez zgody ABW

Ładowanie...

Od początku października służby mundurowe i Wojsko Polskie zmagają się z poważnym kryzysem rejestracyjnym. Nowy system CEP-S2, przeznaczony dla pojazdów specjalnych, wciąż nie otrzymał wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. W efekcie tysiące nowych aut czekają.

Kilka tysięcy pojazdów na przymusowym postoju

Jak podaje TVN24, problemy z rejestracją aut tak naprawdę dotykają aż 37 instytucji – od Policji, przez Żandarmerię Wojskową, po jednostki Wojska Polskiego. Szacuje się, że około 3 tys. pojazdów, które powinny trafić do ewidencji jeszcze przed końcem 2025 r., nie mogą zostać oficjalnie zarejestrowane. Wszystko przez brak gotowego i zatwierdzonego systemu informatycznego.

Mowa o CEP-S2, czyli specjalnej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów, która miała obsługiwać rejestrację pojazdów służb mundurowych. Projekt ten został zapowiedziany już w 2017 r. jako część większej modernizacji CEPiK 2.0, ale jego realizacja ciągnie się latami.

MON wprowadza obejście, ABW wstrzymuje system

W obliczu niemałego kryzysu Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło działania tymczasowe. Do 15 października Centralny Ośrodek Informatyki ma udostępnić alternatywną aplikację pozwalającą na wydruk tymczasowych dowodów rejestracyjnych i rozpoczęcie rejestracji w ograniczonym zakresie. To jednak nie rozwiązuje problemu u źródła.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jasno wskazuje, że CEP-S2 nie otrzymał akredytacji bezpieczeństwa. Powód? Niekompletna dokumentacja. Do końca września nie przekazano pełnego zestawu dokumentów wymaganych do uzyskania stosownego poświadczenia.

Rejestr rusza bez certyfikatu. Ryzyko czy konieczność?

Brak certyfikacji oznacza, że dane o pojazdach służb specjalnych nie są jeszcze odpowiednio chronione, a to otwiera pole do potencjalnych nadużyć, wycieków lub cyberzagrożeń. ABW nie wskazuje na konkretne zagrożenia, ale sam brak formalnego zatwierdzenia to sygnał ostrzegawczy dla każdej instytucji operującej wrażliwymi danymi.

Obecna sytuacja pokazuje, że cyfryzacja administracji publicznej, nawet w sektorze bezpieczeństwa, nie jest wolna od potknięć. Choć tymczasowe rozwiązania pozwolą zapewne rozpocząć proces rejestracji, długoterminowo niezbędne jest pełne zatwierdzenie systemu CEP-S2. Bez tego rejestracja pojazdów dla służb pozostanie procesem ryzykownym i niepewnym.

Marcin Kusz 14.10.2025 17:54

