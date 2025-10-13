Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi

Ładowanie...

To nie jest fanowski projekt, lecz urządzenie, które trafi na sklepowe półki. Za urządzenie odpowiada producent, który już wcześniej w swoich urządzeniach stosował chłodzenie powietrzne realizowane małym wentylatorkiem. Odprowadzanie ciepła za pomocą wody to całkowicie inny poziom.

Zrobili smartfona z chłodzeniem cieczą. Tego jeszcze nie było

W większości smartfonów znajdziemy pasywne systemy chłodzenia, które wykorzystują obudowę (obramowanie, panel tylny, ekran) do odprowadzania ciepła z procesora. Tymczasem Nubia, submarka chińskiego producenta ZTE, w najnowszym modelu RedMagic 11 Pro poszła w kompletnie innym kierunku i zastosowała… chłodzenie cieczą.

Aby wdrożyć tak zaawansowane rozwiązanie w telefonie, producent musiał postawić na maksymalną miniaturyzację. System chłodzenia zastosowany w urządzeniu zawiera mikropompę, bez której całość nie mogłaby działać. Element został opracowany, aby przetłaczać ciecz znajdującą się w miniaturowych kanałach, produkowanych przez maszyny o precyzji mierzonej w mikrometrach.

fot. Nubia

W smartfonie zastosowano ciecz fluorowaną, powszechnie wykorzystywaną w systemach chłodzenia np. w centrach danych i serwerach. System chłodzenia ma bezpośredni kontakt z procesorem - odbiera ciepło z czipu i przekazuje je do obudowy połączonej z miniaturowym wentylatorem. Ten rozkręca się do maksymalnie 23 tys. obrotów na minutę.

Takie rozwiązanie sprawia, że podczas dużego obciążenia (np. w grach) temperatura obudowy może spaść o 5 do nawet 8 stopni Celsjusza. Po godzinnej rozgrywce temperatura tylnej części urządzenia nie będzie przekraczać 38 stopni Celsjusza. Dodam, że w środku znajdzie się obecnie najlepszy procesor - Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Zastanawiacie się co wytrzymałością? System chłodzenia został stworzony z myślą o smartfonach, które kończą na ziemi znacznie częściej niż komputery. Dlatego ma być wytrzymały i odporny na wstrząsy i upadki.

Co będzie w środku Nubii RedMagic 11 Pro?

Nowy model poza wyróżniającym się na rynku systemem chłodzenia cieczą zaoferuje:

procesor Snapdragon 8 Elite;

12 - 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB - 1 TB UFS 4.1;

ekran o przekątnej 6,8 cala, OLED, rozdzielczość 1,5K i odświeżanie 165 Hz;

aparat przedni pod wyświetlaczem;

aparat tylny składający się z dwóch modułów 50 Mpix (główny, szeroki);

akumulator 8000 mAh - do 8,5 godzin pracy;

ładowanie 120 W - w 18 minut do pełna;

wodoszczelność IPX8.

Urządzenie na początku będzie dostępne w Chinach - już 17 października. Poprzednie generacje RedMagic (10 Pro) trafiały do Polski, a więc tym razem powinno być tak samo.

To będzie jeden z najciekawszych smartfonów na rynku. Nigdy nie sądziłem, że ktoś zdecyduje się stworzyć telefon chłodzony cieczą. Wydawało się to zupełnie niemożliwe. Jak widać, rozwiązanie z komputerów zostało wprowadzone do telefonów. Coś niesamowitego.

Albert Żurek 13.10.2025 21:01

