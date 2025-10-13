Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Zrobili smartfona chłodzonego cieczą. Nigdy nie spodziewałem się, że ktoś wpadnie na tak szalony pomysł.
To nie jest fanowski projekt, lecz urządzenie, które trafi na sklepowe półki. Za urządzenie odpowiada producent, który już wcześniej w swoich urządzeniach stosował chłodzenie powietrzne realizowane małym wentylatorkiem. Odprowadzanie ciepła za pomocą wody to całkowicie inny poziom.
Zrobili smartfona z chłodzeniem cieczą. Tego jeszcze nie było
W większości smartfonów znajdziemy pasywne systemy chłodzenia, które wykorzystują obudowę (obramowanie, panel tylny, ekran) do odprowadzania ciepła z procesora. Tymczasem Nubia, submarka chińskiego producenta ZTE, w najnowszym modelu RedMagic 11 Pro poszła w kompletnie innym kierunku i zastosowała… chłodzenie cieczą.
Aby wdrożyć tak zaawansowane rozwiązanie w telefonie, producent musiał postawić na maksymalną miniaturyzację. System chłodzenia zastosowany w urządzeniu zawiera mikropompę, bez której całość nie mogłaby działać. Element został opracowany, aby przetłaczać ciecz znajdującą się w miniaturowych kanałach, produkowanych przez maszyny o precyzji mierzonej w mikrometrach.
W smartfonie zastosowano ciecz fluorowaną, powszechnie wykorzystywaną w systemach chłodzenia np. w centrach danych i serwerach. System chłodzenia ma bezpośredni kontakt z procesorem - odbiera ciepło z czipu i przekazuje je do obudowy połączonej z miniaturowym wentylatorem. Ten rozkręca się do maksymalnie 23 tys. obrotów na minutę.
Takie rozwiązanie sprawia, że podczas dużego obciążenia (np. w grach) temperatura obudowy może spaść o 5 do nawet 8 stopni Celsjusza. Po godzinnej rozgrywce temperatura tylnej części urządzenia nie będzie przekraczać 38 stopni Celsjusza. Dodam, że w środku znajdzie się obecnie najlepszy procesor - Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Zastanawiacie się co wytrzymałością? System chłodzenia został stworzony z myślą o smartfonach, które kończą na ziemi znacznie częściej niż komputery. Dlatego ma być wytrzymały i odporny na wstrząsy i upadki.
Co będzie w środku Nubii RedMagic 11 Pro?
Nowy model poza wyróżniającym się na rynku systemem chłodzenia cieczą zaoferuje:
- procesor Snapdragon 8 Elite;
- 12 - 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB - 1 TB UFS 4.1;
- ekran o przekątnej 6,8 cala, OLED, rozdzielczość 1,5K i odświeżanie 165 Hz;
- aparat przedni pod wyświetlaczem;
- aparat tylny składający się z dwóch modułów 50 Mpix (główny, szeroki);
- akumulator 8000 mAh - do 8,5 godzin pracy;
- ładowanie 120 W - w 18 minut do pełna;
- wodoszczelność IPX8.
Urządzenie na początku będzie dostępne w Chinach - już 17 października. Poprzednie generacje RedMagic (10 Pro) trafiały do Polski, a więc tym razem powinno być tak samo.
To będzie jeden z najciekawszych smartfonów na rynku. Nigdy nie sądziłem, że ktoś zdecyduje się stworzyć telefon chłodzony cieczą. Wydawało się to zupełnie niemożliwe. Jak widać, rozwiązanie z komputerów zostało wprowadzone do telefonów. Coś niesamowitego.
Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web: