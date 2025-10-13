REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi

Zrobili smartfona chłodzonego cieczą. Nigdy nie spodziewałem się, że ktoś wpadnie na tak szalony pomysł. 

Albert Żurek
Smartfon chłodzony cieczą
REKLAMA

To nie jest fanowski projekt, lecz urządzenie, które trafi na sklepowe półki. Za urządzenie odpowiada producent, który już wcześniej w swoich urządzeniach stosował chłodzenie powietrzne realizowane małym wentylatorkiem. Odprowadzanie ciepła za pomocą wody to całkowicie inny poziom. 

REKLAMA

Zrobili smartfona z chłodzeniem cieczą. Tego jeszcze nie było

W większości smartfonów znajdziemy pasywne systemy chłodzenia, które wykorzystują obudowę (obramowanie, panel tylny, ekran) do odprowadzania ciepła z procesora. Tymczasem Nubia, submarka chińskiego producenta ZTE, w najnowszym modelu RedMagic 11 Pro poszła w kompletnie innym kierunku i zastosowała… chłodzenie cieczą.

Aby wdrożyć tak zaawansowane rozwiązanie w telefonie, producent musiał postawić na maksymalną miniaturyzację. System chłodzenia zastosowany w urządzeniu zawiera mikropompę, bez której całość nie mogłaby działać. Element został opracowany, aby przetłaczać ciecz znajdującą się w miniaturowych kanałach, produkowanych przez maszyny o precyzji mierzonej w mikrometrach. 

fot. Nubia

W smartfonie zastosowano ciecz fluorowaną, powszechnie wykorzystywaną w systemach chłodzenia np. w centrach danych i serwerach. System chłodzenia ma bezpośredni kontakt z procesorem - odbiera ciepło z czipu i przekazuje je do obudowy połączonej z miniaturowym wentylatorem. Ten rozkręca się do maksymalnie 23 tys. obrotów na minutę. 

Takie rozwiązanie sprawia, że podczas dużego obciążenia (np. w grach) temperatura obudowy może spaść o 5 do nawet 8 stopni Celsjusza. Po godzinnej rozgrywce temperatura tylnej części urządzenia nie będzie przekraczać 38 stopni Celsjusza. Dodam, że w środku znajdzie się obecnie najlepszy procesor - Snapdragon 8 Elite Gen 5. 

Zastanawiacie się co wytrzymałością? System chłodzenia został stworzony z myślą o smartfonach, które kończą na ziemi znacznie częściej niż komputery. Dlatego ma być wytrzymały i odporny na wstrząsy i upadki.

Co będzie w środku Nubii RedMagic 11 Pro?

Nowy model poza wyróżniającym się na rynku systemem chłodzenia cieczą zaoferuje:

  • procesor Snapdragon 8 Elite;
  • 12 - 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB - 1 TB UFS 4.1;
  • ekran o przekątnej 6,8 cala, OLED, rozdzielczość 1,5K i odświeżanie 165 Hz;
  • aparat przedni pod wyświetlaczem;
  • aparat tylny składający się z dwóch modułów 50 Mpix (główny, szeroki);
  • akumulator 8000 mAh - do 8,5 godzin pracy;
  • ładowanie 120 W - w 18 minut do pełna;
  • wodoszczelność IPX8.

Urządzenie na początku będzie dostępne w Chinach - już 17 października. Poprzednie generacje RedMagic (10 Pro) trafiały do Polski, a więc tym razem powinno być tak samo.

To będzie jeden z najciekawszych smartfonów na rynku. Nigdy nie sądziłem, że ktoś zdecyduje się stworzyć telefon chłodzony cieczą. Wydawało się to zupełnie niemożliwe. Jak widać, rozwiązanie z komputerów zostało wprowadzone do telefonów. Coś niesamowitego.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
13.10.2025 21:01
Tagi: chłodzenienubiaSmartfony
Najnowsze
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
15:17
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:17:42+02:00
13:33
Netflix zmusi cię do wymiany telewizora. Inaczej nie pooglądasz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:33:55+02:00
13:24
Bowers & Wilkins z nowym hitem. Wreszcie słyszę muzykę, a nie słuchawki
Aktualizacja: 2025-10-13T13:24:19+02:00
13:15
Samsung Galaxy Z Fold 7 1800 zł taniej. Lepiej się pospiesz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:15:04+02:00
12:52
Twoja praca jest bez sensu. Tak twierdzi twórca ChataGPT
Aktualizacja: 2025-10-13T12:52:32+02:00
12:10
Gigantyczny problem z tunelem pod Łodzią. Zrobią to jak w kopalni
Aktualizacja: 2025-10-13T12:10:00+02:00
12:00
Człowiek jest najlepszym firewallem. Za nami Akademia cyberPEKAO
Aktualizacja: 2025-10-13T12:00:00+02:00
10:56
Turyści paskudzą w Tatrach. Nie dość, że śmierdzi, to można wdepnąć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:56:35+02:00
10:44
Zapłacisz więcej za napoje bez cukru. Ten kraj jest okropny
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:32+02:00
10:15
Krakowski hotel to perła. Znaleźli sposób na tych, którzy chcieli go zburzyć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:15:04+02:00
9:33
Wyszukiwarka jak Google, ale dla DNA. Przełom w biologii
Aktualizacja: 2025-10-13T09:33:24+02:00
9:00
Twój dom zapomni co to kurz. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800
Aktualizacja: 2025-10-13T09:00:00+02:00
8:04
Amazon przesadził z reklamami. Użytkownicy masowo zwracają sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-13T08:04:34+02:00
7:44
Samsung ma idealnego składaka. Problem w tym, że nie mogę go kupić
Aktualizacja: 2025-10-13T07:44:00+02:00
7:04
Trzy nowości Apple'a w tym tygodniu. Szczerze: tylko jedna ma sens
Aktualizacja: 2025-10-13T07:04:34+02:00
6:38
Pokazali robota z bronią mikrofalową. Koszmar dronów
Aktualizacja: 2025-10-13T06:38:48+02:00
6:30
Pierwsze w historii zdjęcie 2 czarnych dziur krążących wokół siebie. "Cud techniki"
Aktualizacja: 2025-10-13T06:30:00+02:00
6:15
iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge mają odpowiedź. Czuję tani hit
Aktualizacja: 2025-10-13T06:15:00+02:00
6:00
Jak przygotować butelki do zwrotu, by nie stracić kaucji?
Aktualizacja: 2025-10-13T06:00:00+02:00
16:45
Wszystkiego jest za dużo, wolny wybór przygniata. Chcemy niespodzianek
Aktualizacja: 2025-10-12T16:45:00+02:00
16:45
Poszedłem do bankomatu i zdębiałem. Moje nawyki zmieniły się bezpowrotnie
Aktualizacja: 2025-10-12T16:45:00+02:00
16:15
Wielkie miliardy z Unii dla polskiej armii. Trzy najważniejsze tematy
Aktualizacja: 2025-10-12T16:15:00+02:00
16:00
"Nie musisz zawsze brać ze sobą walizki" - mówi szef Wizz Aira. I twierdzi, że Unia przesadza
Aktualizacja: 2025-10-12T16:00:00+02:00
15:45
Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"
Aktualizacja: 2025-10-12T15:45:00+02:00
7:53
Koniec pracy zdalnej. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-12T07:53:00+02:00
7:43
Najciekawsza przeglądarka na rynku mnie prześladuje. Widzę ją wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-12T07:43:00+02:00
7:33
Daleko mi do emerytury, a już boję się starości. W Polsce to piekło
Aktualizacja: 2025-10-12T07:33:00+02:00
7:23
Orlen ma pojazd, jakiego nie było. "Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce"
Aktualizacja: 2025-10-12T07:23:00+02:00
7:13
50 tysięcy nowych leków w kilka minut. Ale testy liczone w latach
Aktualizacja: 2025-10-12T07:13:00+02:00
7:03
Przewrót w chemii. Polakom wystarczą godziny, inni muszą pracować tygodniami
Aktualizacja: 2025-10-12T07:03:00+02:00
16:50
Firma od Pegasusa już poza kontrolą Izraela. Kto będzie szpiegował polskich posłów?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:50:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA