Akcja jest bardzo prosta - należy kupić jedno z siedmiu urządzeń maksymalnie do 9 listopada w wybranych sklepach, które biorą udział w promocji. Są to największe sieci w Polsce: m.in. x-kom, Media Expert, Media Markt czy Komputronik. Trzeba pospieszyć się z zakupem.

Samsung Galaxy S25 w świetnej promocji. Zegarek Galaxy Watch 7 za darmo

To znaczy nie do końca za darmo, ponieważ w pierwszej kolejności należy kupić jeden ze smartfonów, który bierze udział w tej promocji. Na liście znajdują się:

Samsung Galaxy S25,

Samsung Galaxy S25+,

Samsung Galaxy S25 Ultra,

Samsung Galaxy S25 Edge,

Samsung Galaxy Z Flip 7,

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE,

Samsung Galaxy Z Fold 7.

Kupując te modele od 27 października do 9 listopada 2025 r., można ubiegać się o gratisowy zegarek Galaxy Watch 7 40 mm z WiFi w kolorze zielonym. Sprzęt kosztuje ok. 800 zł. Gdy skończy się zapas zegarków, klient może odebrać też słuchawki Galaxy Buds Pro 3 o wartości ok. 600 zł.

Osobiście polecam rozważyć Galaxy S25 - w wersji 12/128 GB można kupić go już za ok. 3300 zł. Bardziej zaawansowany Galaxy S25 Ultra kosztuje 5500 zł. Niezależnie jednak który model wybierzecie, możecie odebrać zegarek lub słuchawki w gratisie.

Kupując sprzęt w sklepie wymienionym w regulaminie do 9 listopada, należy wykonać określone kroki:

aktywować smartfon - uruchamiając go z dostępem do sieci maksymalnie do 16 listopada 2025 r.;

zalogować się do aplikacji Samsung Members i wysłać formularz zgłoszeniowy (który znajdziecie w oprogramowaniu) - do jego wypełnienia potrzebujecie m.in. dowód zakupu oraz dane do wysyłki gratisu - zgłoszenie należy wysłać maksymalnie do 23 listopada 2025 r.

Tylko pierwsze 1000 zgłoszeń ma szansę odebrać gratisowy zegarek Galaxy Watch 7 40 mm. Po wyczerpaniu puli, kolejne 500 zgłoszeń otrzyma słuchawki Galaxy Buds Pro 3.

Sprzęt powinien zostać wysłany w ciągu 21 dni roboczych od potwierdzenia prawidłowej weryfikacji zgłoszenia. Skąd będziemy wiedzieć, że Samsung zaakceptował nasze zgłoszenie? Zostaniemy o tym poinformowani mailowo.

Warto się pospieszyć, promocja potrwa tylko do 9 listopada.

Obrazek główny: Framesira / Shutterstock

Albert Żurek 31.10.2025 16:36

