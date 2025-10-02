#B69AFF
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc

Sprawdzone w boju drony kamikadze Warmate, polskiej produkcji, doczekają się nowych wersji. Mówimy o precyzyjnych, inteligentnych systemach, które są niczym chirurgiczne skalpele.

Bogdan Stech
Rodzina Warmate zaczynała jako lekka amunicja krążąca przeznaczona do precyzyjnego niszczenia lekkich celów takich jak ciężarówki, czy elektronika np. radary. Dziś to już rozbudowana rodzina bezzałogowców. Najbardziej znane modele to Warmate 3 i Warmate 5, które łączą niewielkie rozmiary z dużą skutecznością. Teraz jednak doczekały się poważnych wzmocnień, przede wszystkim w zakresie głowic bojowych.

Rąbka tajemnicy uchylił w trakcie niedawnego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2025 Remigiusz Wilk, dyrektor ds. komunikacji Grupy WB. W rozmowie z Polską Zbrojną podkreślił on, że Warmate to "bardzo szeroka i rozbudowana paleta platform uderzeniowych".

Bezzałogowe systemy Warmate to rodzaj amunicji krążącej, która już zdążyła udowodnić swoją skuteczność na polu walki w Ukrainie. Dron taki może krążyć w okolicy pola bitwy i w odpowiednim momencie uderzyć w cel. Producentem jest polska firma Grupa WB, która jest jednym z europejskich liderów branży dronów wojskowych.

Mordercze głowice

Do Warmate 3 wprowadzono trzy nowe typy głowic: przeciwpancerną, termobaryczną i kumulacyjną. To oznacza, że niewielki dron może skutecznie razić nie tylko lekko opancerzone pojazdy, ale także umocnienia czy siłę żywą przeciwnika.

Głowica termobaryczna wywołuje podczas eksplozji zabójczą falę ciśnienia, przed którą nie sposób się ukryć. Natomiast głowica kumulacyjna to rodzaj głowicy bojowej, której działanie polega na wytworzeniu po eksplozji bardzo szybkiego strumienia płynnego, stopionego metalu. Strumień ten ma ogromną siłę przebijającą. Osiąga się to przez wkładkę z miękkiego metalu (np. miedzi) umieszczoną w materiale wybuchowym. 

Warmate 3 ma rozpiętość skrzydeł 160 cm i długość 1 m. Dron startuje z niewielkiej wyrzutni pneumatycznej, a napęd zapewnia silnik elektryczny. Lot może trwać 70 minut, a zasięg wynosi 30 km.

System amunicji krążącej Warmate 5.

Z kolei Warmate 5 zyskał jeszcze większy potencjał. Nowe głowice przenoszą ładunki o masie od 8 do 10 kg. W praktyce pozwala to na rażenie celów, które do tej pory były poza zasięgiem mniejszych dronów. Do wyboru są głowice odłamkowo-burzące, termobaryczne i przeciwpancerne, a więc wachlarz zastosowań znacząco się poszerza.

Głowica o masie 10 kg to już poważny zawodnik. Pierwsze modele Warmate, choć zabójczo precyzyjne ograniczone były przez niewielką masę głowicy (kilkaset gramów), która nie pozwalała na zniszczenie lepiej opancerzonych lub okopanych celów. Nowy model polskiego drona kamikadze rozwiązuje wszystkie te problemy. Dla porównania głowica słynnego amerykańskiego pocisku przeciwpancernego waży 8,4 kg.

System uderzeniowy Warmate 5 może być używany do zwalczania opancerzonych pojazdów i atakowania obiektów na zapleczu, jak składy, stacje paliw, czy stacje radarowe. Warmate 5 ma zasięg 100 km.

Nowa linia dronów Wartmate

Grupa WB rozwija też linię Warmate TL, czyli tube launched. Są to drony startujące z pojemnika transportowo-startowego. Dron jest już fabrycznie zapakowany w specjalną tubę, którą wystarczy ustawić pod odpowiednik kątem i nacisnąć przycisk start, a bezzałogowiec sam wzbije się w powietrze.

Wariant rozpoznawczy Warmate TL-R startujący z tuby.

To rozwiązanie, które daje ogromną przewagę na polu walki. Wyrzutnia może być wygodnie przenoszona przez jednego żołnierza tak jak granatnik. Dron może startować z dowolnego miejsca. Wyrzutnia może też być montowana na pojazdach lądowych czy jednostkach morskich.

Już wcześniej Siły Zbrojne RP wprowadziły wariant rozpoznawczy Warmate TL-R, a w Kielcach zadebiutowała wersja uderzeniowa Warmate TL-C. To dron bojowy z wymiennymi głowicami, gotowy do natychmiastowego działania.

Sprawdzony wojownik

Systemy Warmate były i są używane w Ukrainie i istnieje dokumentacja oraz nagrania wskazujące na ich skuteczne użycie w warunkach bojowych.

Amunicja krążąca Warmate.

Operatorzy w Ukrainie używali Warmate także w warunkach zakłóceń sygnału i wojny elektronicznej. W doniesieniach branżowych zwraca się uwagę, że systemy te mają tryby działania umożliwiające działanie bez pełnego wsparcia nawigacji satelitarnej, co zwiększa ich praktyczną użyteczność na polu walki. Jednak szczegóły (np. jak często taka autonomia decydowała o powodzeniu uderzenia) nie zawsze są jawne.

Warmate bywały wykorzystywane do atakowania zarówno radarów, jak i systemów obrony powietrznej.

Warto też podkreślić jeden fakt: Warmate jest w stu procentach polski. Remigiusz Wilk podkresla, że wszystkie elementy: od głowic, przez systemy napędowe, po zapalniki i integrację z systemami zarządzania polem walki powstają w kraju.

To oznacza, że Polska ma pełną kontrolę nad produkcją i rozwojem technologii, a jednocześnie buduje swoje kompetencje w jednej z najbardziej perspektywicznych dziedzin współczesnej wojny.

Grupa WB pokazuje więc, że Polska nie tylko nadąża za trendami w obszarze dronów wojskowych, ale w niektórych aspektach je wyznacza. Warmate nie jest już ciekawostką z katalogu. To marka sama w sobie i przykład, jak lokalna firma może budować globalnie rozpoznawalne systemy obronne.

02.10.2025 06:12
