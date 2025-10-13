REKLAMA
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście

Nowość w aplikacji sklepu Polomarket to dowód na to, że przed personalizacją ucieczki nie ma. Czy to źle?

Adam Bednarek
Polomarket na platformie Linkedin poinformował, że zakończył "wdrożenie zintegrowanego, zaawansowanego systemu CRM". Celem jest spersonalizowana komunikacja z klientami.

W aplikacji pojawiły się algorytmy personalizacji, które analizują historię zakupów, wybory produktowe i zachowania użytkowników.

Dzięki temu aplikacja "uczy się" każdego klienta, a treści, kupony i promocje są dopasowane nie tylko do aktualnych potrzeb, ale także do prognozowanych zachowań zakupowych – wyjaśnia Polomarket.

Jak informuje sieć, system pozwoli precyzyjnie dopasowywać komunikaty i oferty, rekomendować produkty i promocje, które mogą zainteresować klienta w przyszłości oraz prowadzić spójną komunikację.

- Wprowadzając personalizację do naszej aplikacji, robimy kolejny krok w stronę budowania jeszcze lepszego doświadczenia zakupowego naszych klientów. To nie jest tylko jeden z naszych ważniejszych celów strategicznych, ale także odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy jak pokazują badania, coraz częściej wymagają, by aplikacje były dostosowane do ich preferencji – podkreśla Marek Wadolowski, prezes zarządu sieci Polomarket.

Na podobne oczekiwania kupujących zwracał wcześniej Kaufland, wprowadzając w 2024 r. "nowy poziom personalizacji" programie Kaufland Card. Z przytaczanych wówczas badań wynikało, że 71 proc. ankietowanych przepytanych przez firmę McKinsey oczekuje od sklepów personalizacji, a dla 78 proc. lepiej dobrane treści zwiększają prawdopodobieństwo kolejnego zakupu.

Personalizacja w aplikacji Kauflandu sprawiała, że użytkownicy dostawali kupony pasujące do robionych przez nich wcześniej zakupów. Dostosowania oferty do każdego klienta indywidualnie ("do jego zachowań, potrzeb i preferencji zakupowych") jest też ważne dla Carrefoura.

Sklepy wiedzą dużo. To dobrze, ale też źle

To jasne, że aplikacje mają wiele informacji na nasz temat, a sami użytkownicy nie mają z tym problemów i sami chętnie dzielą się danymi. Teoretycznie chciałbym, aby sklepowy program nie podsuwał mi nieinteresującej mnie promocji na mięso, za to częściej generował zniżki np. na tofu. Czemu więc nie korzystać z dostępnych narzędzi? Skoro sieć wie, że często gotuje włoskie dania, to promocja na makarony w stylu "3 za 2" spada z nieba. Każdy jest zadowolony.

Granica pomiędzy "i tak bym to kupił" a "skoro jest w promocji, to wezmę" wydaje się być jednak bardzo cienka. Na ile taki zakup jest wówczas w pełni naszą decyzją, a na ile kierujemy się impulsem, bo pojawiła się okazja? Już teraz można zadać sobie pytanie, czy listę produktów wkładanych do koszyka jeszcze tworzymy sami czy robią to aplikacje, dyktując kolejność zakupów zniżkowymi kuponami. Kolejny trudny wybór odpada - wystarczy słuchać się programu i podążać za promocjami.

Nasze nawyki zakupowe nie zawsze muszą być dla nas korzystne, a tymczasem może być trudno oprzeć się kolejnemu kuponowi na ciastka, czekoladę czy słodki napój. Możemy mieć swoje postanowienia, ale dobre chęci nie wystarczą, gdy w ciężki, smutny i paskudny dzień zobaczymy atrakcyjną promocję. Zupełnie niewinną – po prostu sklep wie, że czasami zdarza nam się kupować słodycze. A że mieliśmy je odstawić? Z takiego testu silnej woli nie zawsze będzie wychodzić się zwycięsko. A sklep skorzysta, trafiając w czuły punkt.

Owszem, tak reklama działa od dawna i teoretycznie nic się nie zmienia. Po to mamy wybór, aby decydować o tym, co kupujemy i z jakich powodów. Teraz jednak sklepy wiedzą o nas znacznie więcej, a źródłem informacji są właśnie aplikacje. Ktoś powie, że wystarczy z nich nie korzystać. Tyle że to nie takie proste, skoro dają dostęp do zniżek. Ale coś za coś.

Zdjęcie główne: Katarzyna Ledwon / Shutterstock





13.10.2025
