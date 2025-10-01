#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa

Apple szykuje się do kolejnej dużej premiery sprzętów, tuż po iPhonie 17. Potwierdzono to zupełnie przypadkowo - zrobiła to agencja rządu Stanów Zjednoczonych. Na celowniku są nowe MacBooki i tablety.

Albert Żurek
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
REKLAMA

Nowy przeciek pochodzi z dokumentów FCC (Federalnej Komisji Łączności) z USA, w których miały pojawić się numery modeli nieistniejących obecnie urządzeń producenta z Cupertino. Dane obejmują co najmniej kilka sprzętów, które najczęściej są wprowadzane na rynek pod koniec roku (w czwartym kwartale w okolicach października lub listopada). Co nowego szykuje Apple?

REKLAMA

Rządowa agencja USA potwierdziła istnienie nowych sprzętów Apple’a

Dokumenty FCC obejmują kilka numerów nawiązujących do nadchodzących urządzeń Apple’a bazujących na nowym układzie Apple M5. Mówi się głównie o MacBookach Pro oraz iPadach Pro w kilku wersjach. Przeciek zawiera nazwy dla poszczególnych modeli:

  • A3434 - niezidentyfikowany MacBook Pro (nie wiadomo czy 14, czy 16”) z którymś z wariantów procesora M5;
  • A3357 - 11-calowy iPad Pro z WiFi i czipem M5;
  • A3358/A3359 - 11-calowe iPady Pro M5 z obsługą łączności 5G i WiFi;
  • A3360 - 13-calowy iPad Pro z WiFi i M5;
  • A3361/A3362 - 13-calowy iPad Pro z 5G, WiFi i układem M5.

Informacje, które wyciekły uwzględniają co najmniej pięć urządzeń w kilku wariantach. Oczywiście z przecieku nie dowiadujemy się szczegółów dotyczących specyfikacji, stylistyki czy cen. Dokument Federalnej Komisji Łączności co najwyżej potwierdza, że Apple faktycznie przygotowuje nowe urządzenia i szykuje się do rychłej premiery.

Tego typu zaświadczenia najczęściej trafiają do urzędów na kilka tygodni przed premierą produktu, więc informacja daje nam potencjalny wgląd, jak wygląda harmonogram. Zeszłoroczne MacBooki Pro z M4 zadebiutowały 30 października, podobnie było z laptopami wyposażonymi w procesory M3. Możemy się spodziewać, że i tym razem termin 30 października się sprawdzi. 

Z drugiej strony wcześniejsze doniesienia sugerowały, że nadchodząca generacja MacBooków dopiero trafi do masowej produkcji i sprzęt może zostać wprowadzony na rynek nieco później. Mark Gurman z Bloomberga uważa, że nowy MacBook Pro z podstawowym procesorem M5 zadebiutuje na początku 2026 r. - najprawdopodobniej w styczniu lub w lutym, maksymalnie w marcu. Czy oznacza to, że Apple podzieli mniej zaawansowane MacBooki Pro 14 i wyższe warianty Pro 14 oraz 16 na osobne premiery? Jest szansa, choć przez ostatnie dwie generacje urządzeń wszystkie sprzęty pojawiały się w tym samym momencie.

Inaczej było jednak w przypadku MacBooków Pro z M2, gdzie zwykły 13,3-calowy model z czipem M2 pojawił się na pół roku wcześniej niż 14- i 16-calowe wersje z M2 Pro i M2 Max.  Tym razem nie powinno do tego dojść, ponieważ czipy M5 są już gotowe. Skąd to wiemy? W Rosji pojawiła się pierwsza recenzja iPada Pro wyposażonego w ten układ, choć nowe sprzęty powinny trafić na rynek dopiero pod koniec tego roku.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
01.10.2025 12:37
Tagi: AppleLaptopyMac
Najnowsze
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
10:10
Polskie satelity wojskowe lecą w kosmos. To absolutny przełom
Aktualizacja: 2025-10-01T10:10:55+02:00
9:18
Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły
Aktualizacja: 2025-10-01T09:18:59+02:00
8:24
Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes
Aktualizacja: 2025-10-01T08:24:25+02:00
8:02
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
Aktualizacja: 2025-10-01T08:02:32+02:00
7:29
Oto co dzieje się z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
19:20
Zmiana czasu nas zabija. Mają na to mocne dowody
Aktualizacja: 2025-09-30T19:20:23+02:00
19:14
Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń
Aktualizacja: 2025-09-30T19:14:57+02:00
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Możesz je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
14:56
Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?
Aktualizacja: 2025-09-30T14:56:15+02:00
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
12:02
Ameryka szykuje się do wojny. 12 rodzajów broni w trybie alarmowym
Aktualizacja: 2025-09-30T12:02:02+02:00
11:15
iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją
Aktualizacja: 2025-09-30T11:15:17+02:00
10:44
OpenAI robi własnego "TikToka" z botami. Trudno brać to serio
Aktualizacja: 2025-09-30T10:44:42+02:00
9:49
System kaucyjny - wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-30T09:49:51+02:00
9:01
Najlepsza mysz biurowa na świecie wibruje. Logitech MX Master 4 - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:54+02:00
9:01
Polujesz na nowego iPhone’a? 5 powodów, by kupić go w Orange
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:00+02:00
8:22
Kontrola rodzicielska w ChatGPT. Wymusiły ją tragedie
Aktualizacja: 2025-09-30T08:22:18+02:00
7:55
EA Sports FC 26 powinno mieć twarz Buffona, nie Zlatana - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T07:55:28+02:00
7:40
Kolejna firma jak Apple. Po co komu taki telefon?
Aktualizacja: 2025-09-30T07:40:35+02:00
6:58
Tomasz Hajto sprzedaje swój wizerunek. Kosztuje 369 zł brutto
Aktualizacja: 2025-09-30T06:58:00+02:00
6:33
Pollock malował zakazanym kolorem. Odkryli jego tajemnicę
Aktualizacja: 2025-09-30T06:33:00+02:00
6:20
Chiny tną emisje. To może uratować lub pogrzebać klimat
Aktualizacja: 2025-09-30T06:20:00+02:00
6:01
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi
Aktualizacja: 2025-09-30T06:01:00+02:00
20:55
Daj napiwek kurierowi. Nowa usługa InPost to żart kapitalizmu
Aktualizacja: 2025-09-29T20:55:56+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA