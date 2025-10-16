REKLAMA
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz

NordVPN uruchomił nową promocję z okazji Black Friday. Mimo że do święta zakupów pozostaje jeszcze miesiąc, już teraz można zaoszczędzić. Sprawdźmy, ile to kosztuje.

Albert Żurek
NordVPN promocja
Wyprzedaż ruszyła 15 października i potrwa aż do 1 grudnia 2025 r. Oznacza to, że przez 1,5 miesiąca będzie można kupić dostęp do najlepszej usługi VPN wg. tegorocznego rankingu Spider’s Web. Promocja do 75 proc. dotyczy szczególnych planów kosztujących kilkanaście zł/mies. 

NordVPN nawet 75 proc. taniej. Możesz oszczędzić na prywatności

Sprawa wygląda tak, że największe promocje sięgające nawet do 75 proc. obowiązują na pakiety 2-letnie. Polegają one na tym, że płaci się z góry większą sumę pieniędzy i ma się dostęp na dłuższy okres. Takie plany zapewniają jednak możliwie najlepsze ceny (jeśli bierzemy pod uwagę jeden miesiąc dostępu do usługi). Te wyglądają następująco:

W praktyce dwuletnie pakiety dają dostęp do 27 miesięcy usługi (zamiast 24), ponieważ NordVPN zapewnia dodatkowe trzy miesiące w gratisie. Cena najbardziej podstawowego planu nazwanego Basic (obejmującego dostęp tylko do VPN) zaczyna się od 9,89 zł/mies. + VAT - u nas ten podatek w Polsce wynosi 23 proc., a więc usługa będzie kosztować 12,16 zł/mies. (328,45 zł płatne z góry). Najdroższy to natomiast 26,18 zł/mies. po uwzględnieniu podatku - 707,04 zł płacone od razu.

Jeśli potrzebujecie dostęp wyłącznie do VPN i inne dodatki was nie interesują, plan Basic będzie w sam raz. Najkorzystniej wygląda jednak trochę droższy pakiet nazwany Plus kosztujący 15,84 zł/mies. (424,76 zł) po uwzględnieniu VAT. Plan oprócz dostępu do VPN zapewnia zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, ochronę podczas przeglądania internetu czy menedżer haseł.

NordVPN
NordVPN

W wyższych planach - Complete dostajemy wszystkie usługi z niższej wersji w połączeniu z dodatkowym 1 TB szyfrowanej przestrzeni danych w chmurze. Najwyższy plan Ultra oferuje jeszcze narzędzie do usuwania danych osobowych. Wszystkie plany dają dostęp do sieci VPN na 10 urządzeniach jednocześnie (nie tylko smartfon czy komputer, ale też telewizor) realizowanej przez ponad 7 tys. serwerów z całego świata w 164 lokalizacjach. 

Istnieją też niższe pakiety roczne - ale w ich przypadku promocje sięgają od 60 do 69 proc.

Nie trzeba podawać karty. NordVPN przyjmuje BLIK

Mam dobrą wiadomość dla sceptyków podawania kart płatniczych do zewnętrznych usług. NordVPN nie wymaga płacenia kartą Mastercard lub VISA - wspiera także naszego polskiego BLIK z 6-cyfrowymi kodami. Oczywiście jest to jednorazowa płatność (a nie cykliczna), więc usługa nie zostanie odnowiona po upłynięciu 27 mies. Tego jednak oczekuje większość z nas. Niezadowoleni użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

Obrazek główny: Creative Salim / Shutterstock

Albert Żurek
16.10.2025 12:55
Tagi: NordVPNpromocjeVPN
