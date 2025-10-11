REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Kosmos

Niezwykłe skupisko ciemnej materii. Astronomowie nie mogą się napatrzeć 

W odległości miliardów lat świetlnych od Ziemi udało się zarejestrować obiekt o masie około miliona Słońc - i to bez emitowania choćby fotonu światła. Nie jest to czarna dziura, nie jest to też klasyczna galaktyka. To coś, co zdradziło swoją obecność wyłącznie przez subtelne zakrzywienie światła, efekt znany jako soczewkowanie grawitacyjne.

Maciej Gajewski
niezwykłe skupisko ciemnej materii
REKLAMA

Brzmi jak science fiction? A jednak to twarda astrofizyka. Obiekt został wykryty dzięki globalnej sieci radioteleskopów, które razem stworzyły coś w rodzaju super-oka o rozdzielczości pozwalającej dostrzec minimalne zniekształcenia w obrazie odległej galaktyki. To właśnie te mikroskopijne odchylenia w świetle zdradziły obecność czegoś masywnego, ale kompletnie niewidocznego. 

REKLAMA

Dlaczego to takie ważne 

Ciemna materia to temat, który od dekad spędza sen z powiek fizykom. Wiemy, że istnieje - bo bez niej galaktyki nie trzymałyby się w całości - ale nie mamy pojęcia, czym właściwie jest. Odkrycie tak małego, a jednocześnie masywnego obiektu (milion mas Słońca to w kosmicznej skali wciąż drobiazg) może być przełomem. To bowiem najmniejszy obiekt tego typu kiedykolwiek wykryty na tak dużym dystansie.

To też jest ciekawe:

Czarny pierścień i kropka w centrum obrazują obraz w podczerwieni odległej galaktyki zniekształcony przez soczewkę grawitacyjną. Pomarańczowy przedstawia fale radiowe pochodzące z tego samego obiektu. Powiększenie obok przedstawia zwężenie spowodowane przez inną, znacznie mniejszą, ciemną soczewkę grawitacyjną (biała plamka)

Jeśli okaże się, że to rzeczywiście skupisko ciemnej materii, będzie to mocny argument za tzw. modelem zimnej ciemnej materii (ΛCDM), który zakłada, że Wszechświat jest pełen takich niewidocznych grudek. A jeśli nie? Wtedy być może mamy do czynienia z ultrakompaktową, wygasłą galaktyką karłowatą. Tak czy inaczej - naukowcy dostali do rąk obiekt, który może potwierdzić lub obalić jedną z fundamentalnych teorii kosmologii. 

Jak to wykryto – czyli magia soczewkowania 

Wyobraźcie sobie krzywe zwierciadło w wesołym miasteczku. Patrząc w nie widzicie swoje odbicie zniekształcone, czasem z dodatkowym wgnieceniem w jednym miejscu. Dokładnie tak działa soczewkowanie grawitacyjne - masa obiektu zakrzywia czasoprzestrzeń, a tym samym tor światła. Astronomowie zauważyli, że w obrazie odległej galaktyki pojawiło się takie właśnie wgniecenie

Do obserwacji użyto m.in. Green Bank Telescope w Stanach Zjednoczonych, sieci VLBA na Hawajach oraz europejskiego systemu EVN. Razem stworzyły one interferometr o rozdzielczości pozwalającej dostrzec szczegóły w niezwykłej skali. To tak, jakby z Warszawy zobaczyć monetę leżącą w Berlinie - i jeszcze zauważyć, że jest lekko wygięta. 

Choć obiekt jest kompletnie niewidoczny to jego odkrycie otwiera drzwi do całej nowej gałęzi badań. Jeśli uda się znaleźć więcej takich obiektów to będzie można porównać ich liczbę i rozkład z teoretycznymi przewidywaniami.

REKLAMA

Następne kroki to obserwacje w innych pasmach - od podczerwieni po fale radiowe - aby sprawdzić, czy obiekt emituje choćby minimalne promieniowanie. Jeśli nie, szala przechyli się w stronę ciemnej materii. Jeśli tak, być może odkryliśmy nowy typ galaktyki karłowatej. 

Tak czy inaczej to odkrycie pokazuje, że Wszechświat wciąż potrafi nas zaskoczyć. I że nawet w czasach teleskopów kosmicznych i superkomputerów wciąż jesteśmy jak dzieci zaglądające przez dziurkę od klucza do ogromnego, nieznanego pokoju. A za tą dziurką właśnie mignęło coś, co może być największą zagadką kosmologii XXI wieku. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
11.10.2025 16:40
Tagi: Ciemna Materia
Najnowsze
16:30
Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"
Aktualizacja: 2025-10-11T16:30:00+02:00
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA