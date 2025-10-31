Kupujesz smartfon, a tam reklamy w systemie. Tego jeszcze nie grali

Ładowanie...

Chodzi o firmę Nothing, która ostatnio zaprezentowała naprawdę ciekawy smartfon Phone (3a) Lite. Urządzenie kosztuje niewiele - 1099 zł - a oferuje wyjątkowo dobrą specyfikację oraz imponujące możliwości techniczne. Aby osiągnąć tak korzystną cenę bez oszczędzania na podzespołach, producent musiał jednak znaleźć inny sposób na zarobek. Rozwiązanie jest nietypowe - czegoś takiego dotąd nie widziałem.

Uruchamiasz smartfon, a tam komunikat na ekranie blokady. Prowadzący do dziwnych stron

W NothingOS 3.5 w nowych Nothing Phone (3a) Lite pojawia się nietypowy element tuż nad ikoną czytnika linii papilarnych. Producent nazwał tę funkcję “Lock Glimpse” - polega ona na wyświetlaniu tytułów różnych artykułów. Na przykład "5 epickich trylogii, które na zawsze zmieniły kino", albo "naucz się cieszyć życiem w zabiegane dni".

Kliknięcie tekstu przekierowuje użytkownika na zewnętrzne strony internetowe. Na szczęście nie są one groźne - nie można z nimi aktywnie interagować: udostępniać, zapisywać linków. Jedyne, co tam zobaczymy, to inne reklamy - na przykład TikToka lub aplikacji zachęcających do instalacji oprogramowania.

Artykuły podpisywane są nazwiskami powiązanymi z firmą Vilykke, która… właściwie nie istnieje w sieci. Nie sposób ocenić, czy to prawdziwi autorzy, czy fikcyjne persony stworzone na potrzeby tej funkcji w Nothing Phone (3a) Lite.

Problematyczna pozostaje kwestia przypadkowego uruchamiania tych stron przez nieświadomych użytkowników. Nie bez powodu funkcję „Lock Glimpse” umieszczono właśnie nad ikoną czytnika papilarnego - wystarczy przyłożyć palec nieco za wysoko i już zostaje otwarta strona przygotowana do wyświetlania reklam. Szczerze mówiąc, nietrudno jest nie trafić dokładnie w czytnik, zwłaszcza w smartfonach, gdzie ten moduł jest zamontowany dość nisko.

Producent całkowicie pomija fakt działania funkcji. Można ją wyłączyć

To nie tak, że Nothing wprowadził nowość bez informowania użytkowników. Opublikował post na stronie społeczności, w którym tłumaczy, że opcja została stworzona w celu pozyskania nowego źródła przychodów. Firma zapowiedziała, że w przyszłości "na wybranych urządzeniach innych niż flagowe, zaczniemy dodawać starannie dobrany wybór aplikacji i usług partnerów zewnętrznych".

W komunikacie pada określenie, że aplikacje "nie zakłócą Waszego ulubionego doświadczenia z Nothing OS". Lock Glimpse w teorii ma być opcją wyświetlającą wysokiej jakości tapety, ale w praktyce pokazuje także linki do zewnętrznych stron - oczywiście pod flagą „aktualizacji i przydatnych treści”.

Na szczęście funkcję można wyłączyć w ustawieniach. Dodatkowo w smartfonach Nothing będą preinstalowane aplikacje takie jak Facebook, Instagram czy TikTok - to akurat praktyka dość powszechna u większości producentów.

Albert Żurek 31.10.2025 19:08

